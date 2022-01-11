Лучшие заведения из 2021, в которые точно стоит сходить, зажав а кулачке монету

Подвёл итоги прошлого года по заведениям, я был в 99% и не один раз. Открылось действительно очень много, 2022 не будет исключением из правил, несмотря на разные факторы. В этом году фастфуд вытеснит акциями с низкими ценами большинство шаурмячных, откроется уйма алкодискаунтеров. Но заведения, которые всегда работали на гостя, продолжат свой бой, это и шаурмы касается.

Проматывая в памяти заведения, кажется, что они работают много лет, а нет, ровно год, а то и меньше. Время летит непозволительно быстро, поэтому мы и не замечаем.

НОМЕР 1 ПРО ЕДУ

Первым местом награждаю кафе «Культура » за вклад в культуру еды Минска. Они подошли с любовью и трепетом, однозначно заведение про еду. Респектую Андрею Карповичу — он большой молодец, но всё благодаря команде. Так в любом деле.

Дальше по списку от последних открытий, но это не значит, что они хуже, просто форматы другие. Чтобы не повторять, прикрепляю обзор, выбирайте и погружайтесь.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

1. Бар «Мартиник» — про правильные классические коктейли в атмосфере роскоши.

ул. Городской Вал, 10

2. Ресторан «Истасьон » — традиционная турецкая кухня на 2000 квадратных метров.

пр. Победителей, 9

3. Кафе «Тай Гарден » — тайская кухня старого «Май Тай» руками белорусов.

ул. Змитрока Бядули, 8

4. Кафе «Азия Пати » — китайские самовары (хого) готовят носители культуры.

ул. Р. Слобода, 3

5. Ресторан «Бульбашы » — наша сытная кухня из локальных продуктов.

пл. Свободы, 4

6. Паб «Клевер Рок » — мощные бургеры, жареные рёбра лентами, пиво и настойки.

ул. Берсона, 14

7. Кафе «Контраст » — я бы рекомендовал для солнечных завтраков за недорого.

пр. Победителей, 102

8. Бар «Белый Налив » — с устрицами и сидром по фиксированной цене 2,90р.

ул. Зыбицкая, 6

9. Бар «Легендар » — коктейли с языческими мотивами в атмосфере леса.

ул. Интернациональная, 33

10. Кафе «Жуй » — уличная итальянская кухня, но готовят только пинсы.

ул. Веры Хоружей, 8

ВТОРАЯ ДЕСЯТКА

11. Бистро «о’Да » — авторская, но понятная еда в атмосфере спокойствия.

ул. Петра Мстиславца, 18

12. Кафе «Си » — рыбное азиатское полубистро с морепродуктами, суши и устрицами.

ул. Комсомольская, 17

13. Кафе «Верши » — хипстерское кафе с интересными завтраками.

ул. Октябрьская, 19

14. Кофейня «Штрудель и Кава » — за только с печки выпечкой под бокал просекко.

ул. Октябрьская, 16

15. Кафе «Нова Бистро » — современная вегетарианская кухня в Маяк Минск

ул. Петра Мстиславца, 8

16. Ресторан «Имена » — модное заведение с едой, которая заставит чутка поплакать.

пл. Свободы, 2

17. Кофейня «Параграф » — их открылось много, но самое уютное на Кальварийской.

ул. Кальварийская, 5

18. Кофейня «Зерно » — тоже много, но душевней на Киселёва в старой квартире.

ул. Киселёва, 23

19. Рестобар «За Победой » — на завтраки или вечером на коктейли в атмосфере BDSM.

ул. Интернациональная, 20а

20. Бистро «Бебе» — заведение размером с однушку в НБ, где умеют вкусно готовить.

ул. Петра Мстиславца, 10

ТРЕТЬЯ ДЕСЯТКА

21. Гастромаркет «Фиш Фуд » — суши, воки, морепродукты и магазин деликатесов.

ул. Маяковского, 14

22. Бар «Декантер » — уже сеть недорогих молодёжных баров с вином и закусками.

ул. Революционная, 12

23. Кафе «Дилетанты » — супер авторская кухня с приличным выбором вин.

ул. Комсомольская, 8

24. Бар «Уно Мас » — для тех, кто тосковал по «Эль Пушке» — текила ручьём!

ул. Герцена, 12/1

25. Бар «Дропс » — подвальная локация для уютного распития миксов на абсенте.

ул. Герцена, 2

26. Кофешоп «Кекс » — черно-белая кофейня, созданная для Инстаграма.

пр. Победителей, 1/2

27. Кофейня «Маунтин» — демократичное заведение для уютных завтраков.

пр. Мира, 1

28. Кафе «Масала » — аутентичная, недорогая индийская кухня. Советую Чикен Карри.

ул. Старовиленская, 10

29. Ресторан «Вайн энд Пинса» — к тесту пинсу с анчоусами и сыром страчателла.

ул. Революционная, 24

30. Кафе «Кокос » — тайская кухня Сумуду, берём карри и Том Ям с курицей.

ул. Притыцкого 89

ЧЕТВЁРТАЯ ДЕСЯТКА

31. Пивбар «Спин » — самый большой выбор крафта, еду разрешают принести свою.

ул. Кальварийская, 21

32. Кафе «Май диа кебаб » — настоящая турецкая шаурма и национальные блюда.

ул. Комсомольская, 3

33. Кондитерская «МО» — авторские десерты в уютной домашней атмосфере.

пр. Дзержинского, 80

34. Ресторан «Мадам Коко » — очень эксцентричная кухня с элементами дичи.

ул. Карла Маркса, 17

35. Пекарня «Лён» — это всегда топовые круассаны под капучино на завтрак.

ул. Раковская, 25/1

36. Ресторан «Залкинд Китчен» — вкуснейшая еда с восточными мотивами. Дорого.

Тридцать шесть заведений! А теперь задумайтесь, ведь это только вершина айсберга того, что открылось в 2021 году. Чтобы не потерять подборку, сделайте репост в любую свою социальную сеть. Всем спасибо за внимание и удачной охоты!