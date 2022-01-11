Лучшие заведения из 2021, в которые точно стоит сходить, зажав а кулачке монету

Подвёл итоги прошлого года по заведениям, я был в 99% и не один раз. Открылось действительно очень много, 2022 не будет исключением из правил, несмотря на разные факторы. В этом году фастфуд вытеснит акциями с низкими ценами большинство шаурмячных, откроется уйма алкодискаунтеров. Но заведения, которые всегда работали на гостя, продолжат свой бой, это и шаурмы касается.
Проматывая в памяти заведения, кажется, что они работают много лет, а нет, ровно год, а то и меньше. Время летит непозволительно быстро, поэтому мы и не замечаем.
НОМЕР 1 ПРО ЕДУ
Первым местом награждаю кафе «Культура» за вклад в культуру еды Минска. Они подошли с любовью и трепетом, однозначно заведение про еду. Респектую Андрею Карповичу — он большой молодец, но всё благодаря команде. Так в любом деле.
Дальше по списку от последних открытий, но это не значит, что они хуже, просто форматы другие. Чтобы не повторять, прикрепляю обзор, выбирайте и погружайтесь.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
1. Бар «Мартиник» — про правильные классические коктейли в атмосфере роскоши.
- ул. Городской Вал, 10
2. Ресторан «Истасьон» — традиционная турецкая кухня на 2000 квадратных метров.
- пр. Победителей, 9
3. Кафе «Тай Гарден» — тайская кухня старого «Май Тай» руками белорусов.
- ул. Змитрока Бядули, 8
4. Кафе «Азия Пати» — китайские самовары (хого) готовят носители культуры.
- ул. Р. Слобода, 3
5. Ресторан «Бульбашы» — наша сытная кухня из локальных продуктов.
- пл. Свободы, 4
6. Паб «Клевер Рок» — мощные бургеры, жареные рёбра лентами, пиво и настойки.
- ул. Берсона, 14
7. Кафе «Контраст» — я бы рекомендовал для солнечных завтраков за недорого.
- пр. Победителей, 102
8. Бар «Белый Налив» — с устрицами и сидром по фиксированной цене 2,90р.
- ул. Зыбицкая, 6
9. Бар «Легендар» — коктейли с языческими мотивами в атмосфере леса.
- ул. Интернациональная, 33
10. Кафе «Жуй» — уличная итальянская кухня, но готовят только пинсы.
- ул. Веры Хоружей, 8
ВТОРАЯ ДЕСЯТКА
11. Бистро «о’Да» — авторская, но понятная еда в атмосфере спокойствия.
- ул. Петра Мстиславца, 18
12. Кафе «Си» — рыбное азиатское полубистро с морепродуктами, суши и устрицами.
- ул. Комсомольская, 17
13. Кафе «Верши» — хипстерское кафе с интересными завтраками.
- ул. Октябрьская, 19
14. Кофейня «Штрудель и Кава» — за только с печки выпечкой под бокал просекко.
- ул. Октябрьская, 16
15. Кафе «Нова Бистро» — современная вегетарианская кухня в Маяк Минск
- ул. Петра Мстиславца, 8
16. Ресторан «Имена» — модное заведение с едой, которая заставит чутка поплакать.
- пл. Свободы, 2
17. Кофейня «Параграф» — их открылось много, но самое уютное на Кальварийской.
- ул. Кальварийская, 5
18. Кофейня «Зерно» — тоже много, но душевней на Киселёва в старой квартире.
- ул. Киселёва, 23
19. Рестобар «За Победой» — на завтраки или вечером на коктейли в атмосфере BDSM.
- ул. Интернациональная, 20а
20. Бистро «Бебе» — заведение размером с однушку в НБ, где умеют вкусно готовить.
- ул. Петра Мстиславца, 10
ТРЕТЬЯ ДЕСЯТКА
21. Гастромаркет «Фиш Фуд» — суши, воки, морепродукты и магазин деликатесов.
- ул. Маяковского, 14
22. Бар «Декантер» — уже сеть недорогих молодёжных баров с вином и закусками.
- ул. Революционная, 12
23. Кафе «Дилетанты» — супер авторская кухня с приличным выбором вин.
- ул. Комсомольская, 8
24. Бар «Уно Мас» — для тех, кто тосковал по «Эль Пушке» — текила ручьём!
- ул. Герцена, 12/1
25. Бар «Дропс» — подвальная локация для уютного распития миксов на абсенте.
- ул. Герцена, 2
26. Кофешоп «Кекс» — черно-белая кофейня, созданная для Инстаграма.
- пр. Победителей, 1/2
27. Кофейня «Маунтин» — демократичное заведение для уютных завтраков.
- пр. Мира, 1
28. Кафе «Масала» — аутентичная, недорогая индийская кухня. Советую Чикен Карри.
- ул. Старовиленская, 10
29. Ресторан «Вайн энд Пинса» — к тесту пинсу с анчоусами и сыром страчателла.
- ул. Революционная, 24
30. Кафе «Кокос» — тайская кухня Сумуду, берём карри и Том Ям с курицей.
- ул. Притыцкого 89
ЧЕТВЁРТАЯ ДЕСЯТКА
31. Пивбар «Спин» — самый большой выбор крафта, еду разрешают принести свою.
- ул. Кальварийская, 21
32. Кафе «Май диа кебаб» — настоящая турецкая шаурма и национальные блюда.
- ул. Комсомольская, 3
33. Кондитерская «МО» — авторские десерты в уютной домашней атмосфере.
- пр. Дзержинского, 80
34. Ресторан «Мадам Коко» — очень эксцентричная кухня с элементами дичи.
- ул. Карла Маркса, 17
35. Пекарня «Лён» — это всегда топовые круассаны под капучино на завтрак.
- ул. Раковская, 25/1
36. Ресторан «Залкинд Китчен» — вкуснейшая еда с восточными мотивами. Дорого.
Тридцать шесть заведений! А теперь задумайтесь, ведь это только вершина айсберга того, что открылось в 2021 году. Чтобы не потерять подборку, сделайте репост в любую свою социальную сеть. Всем спасибо за внимание и удачной охоты!