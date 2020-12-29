Кофе с десертом до 7 рублей или откуда в новой кофейне «Параграф» столько людей

Первым делом они должны были заработать на Кальварийской рядом с парикмахерской, но закон не одобрил. Поэтому открытие перенесли на другой срок и взялись за вторую кофейню, которая стала у них первой в Минске. Находится она на проспекте Независимости между малым «Золотым Гребешком» и украинской «Арома Кава», если что, парковка во дворе, там, где А-100 жилой комплекс строит.

Кофейную сеть «Параграф» привезли к нам из Бреста, что крайне неожиданно. Помню, как брата пытались погнать оттуда ссаными тряпками из-за кого-то пустяка. Сервис явно не их конек, ну, или попал под горячую руку бариста. Не суть, мы привыкли, что обычно столичные проекты покоряют областные города, а не наоборот. Так давайте же посмотрим, чем они собираются брать разбалованных нас. Первое – демократичные цены и удобный режим работы по будням с 07:30, можно и кофе испить, и на пары не опоздать.

АТМОСФЕРА

На входе, как солдаты Британской Королевской гвардии, стоят двухметровые щелкунчики. Нужно отдать должное, помещение украсили празднично, я бы сказал, по-европейски, без мещанства. Места много, комфортные деревянные кресла с мягкой обивкой, диваны, не представляю, как они будут бороться с фрилансерами. Внутри на глаз 70 квадратных метров, если аренда 30 евро плюс, то будет им тяжело. Хочется сидеть сиднем до тех пор, пока не полный зал людей, после духота заставляет выйти на свежий воздух.

ДЕСЕРТЫ И КОФЕ

То, что у них уютно, уже понятно. На витрине среди простейших десертов скрываются сладкие/несладкие киши, есть сырники, чизкейки, круассаны со всякими начинками и, собственно, всё. Алкоголя – нет! Поговаривают, они как-то связаны с протестантским христианством. Баптисты, проще говоря, но это не точно.

Любая еда в среднем стоит до 6 рублей. Из микроволновки яичный киш с лисичками – 5,50р, ровно на свои деньги, ел вкуснее. Диетический круассан с Нутеллой и бананом – 3,50р, он же с красной рыбой под лимоном – 5,50р. На 80% уверен, что круассаны – полуфабрикаты. По кухне этакий ХотФикс на максималках.

За двойной капучино сняли 5,50р, и в нём никакой магии. Молочный вкус преобладает над кофейным, слегка уловимая, мягкая горечь зерна старика не взбодрит. Справка: рядом соседствуют «Золотой Гребешок», «Моби Дик» и «Кофейное Посольство», где кофе намного лучше, но не так уютно, как у брестчан.

Нехитрая математика показывает, что средний чек за двойной капуч + вкусняшка получается до 12р, а можно и за 6,65р, если базовый капучино + картошка в шоколаде. Соотношение цена/качество – те самые кокобаи, в приятном интерьере. Я наглядно объяснил, почему здесь столько людей при зверской конкуренции кофеен.

Справка: в этом районе 13 кофеен, а через «Океан» ещё и кофейный дискаунтер, где всё по 2,60р.

Тезисами и по делу: новый формат просторных кофеен с домашней атмосферой, честными ценами и без французских понтов нужен столице больше воздуха, но меньше свободы. Чуйка охотника подсказывает, что у них всё будет хорошо. А вы наберитесь терпения и к тесту, вот только выбить себе место будет сложно.

Оценка кофейни «Параграф»: 8 кокобаев