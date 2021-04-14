В поисках новых вкусов наткнулся на новое «Новабистро»

Ты мог бы есть сочнейшее мясо животных, но, увы, ты травоядный! Позиционирует «Новабистро» себя как полезное питание, вот только в меню нет шаурмы и бургеров. Обзор особенно актуален для тех, чей организм не впитывает глютен, но хочет питаться разнообразно. Есть био-вино, эко-пиво и пицца с травяной колбасой. Cебя читаю, и прям страшно становится, что же будет дальше.

Я так понял, что у веганов, это уже третий проект. Первый «Гринго» – на Октябрьской и реально столовая «Новая Столовая» – на Маяковского. Такие истории я тестирую в обязательном порядке, ведь мир меняется, а вместе с ним и наше здоровье, предпочтения, увлечения, образ жизни. Так должно быть, но это неточно.

Открылись на самой масштабной, прям смешно писать, ресторанной улице в Маяк Минск. Да-да, именно там, где недавно мы тестили глубоко домашнее кафе с китайской рыночной кухней «Шанхай».

АТМОСФЕРА

Светлое помещение, на стенах висят гуси, которых им запрещает есть вера, и несколько столиков. Посадка скромная, в помещении душно, и у меня постоянно закладывало уши. Волновался, что давление, но нет.

ЗАВТРАК

Людей терзает необъятность вечности и вопрос, есть ли нормальная жизнь без мяса. Есть! Но к ней нужно морально привыкнуть. На часах 10:00 – время завтрака. Начался он с безглютенового пива, коки без кофеина и эко-вина. Ого, алкогольное, значит не всё потеряно. Умеют веганы отрываться, подумал я в тот момент.

Со смузи-боулом за 9,50р всё понятно. Фрукты, ягоды, кокосик, гранола хрустит на зубах – всё в порядке.

Что травоядные понимают под большим американским завтракам? Скрэмбл не из яиц с тофу, одна сосиска, два ломтя хлеб на закваске для сытности и черпак вегетарианских бобов. Стоит такой набор 14,50р. Лютое месиво, но это прям вкусно, а сосиска как настоящая. Повторил бы? Честно, да! Ешь и чувствуешь, как полезно. После завтрака начал засматриваться на мужчин в подвернутых штанишках на тощее тело.

ОБЕД КАК УЖИН

Второй тест. В меню не так много позиций, а желанную пиццу пекут только с 16:00. В этот раз пришлось ждать чуть дольше. Стартер – сет бутиков за 14р. Даже не хочу знать, из чего они, но в составе: икра чиа, лосось в «кавычках» из морковки (бля! Тут я начал орать) и печёная тыква на песто. Слышите, если вы против мяса, зачем вам сосиски, стейки, лососи? Странное творчество, но вполне съедобно и даже вкусно.

Том Ям, который не видели тайцы. Не знаю, как объяснить, но когда ешь всё это, чувствуешь, насколько полезно. По вкусу ничего общего с тайскими яствами. Супец стоит 9р. Я так и не понял, почему веганы лайм не едят, он же не харам. А галангал, а лемонграсс, а каффир лайма? Спасибо, что хоть острый.

Пришло время стейка за 15р. Прожарку котлеты не спросили, подаётся под брусничным соусом с пюре из разных корнеплодов. Чувствую присутствие сладкого, возможен батат. Да, выглядит подозрительно, но если закрыть глаза, то на вкус как смесь конины с уткой. Смачно, но к чему весь этот самообман, я так и не узнал.

Нет, это не чайные пакетики. Пять зелёных равиков, начинённые чечевицей с грецкими орехами и японскими грибами. Стоит такая порция 14,50р, и опять вкусно. Решительно начинаю за себя волноваться.

Что-что, а вот десерты у них прям топчик, но по цене запрещёнки. Муссовообразный кирпичик из банана с лаймом – 9р. Тает во рту, но чувствую боками, где он оседает. Точно калорийные, поэтому и мало.

Нужно отдать должное, шеф-повар у них мегакрутой. Это первая современная веганская кухня в Минске, которую можно есть и выглядит не как кроличья нарезка во время голода. Моё почтение и уважение.

Тезисами и по делу: красивая еда веганов как новое направление в образе жизни. Но каждый день питаться лососем из морковки я бы точно не смог. Почему стоит затестить? Отвечаю: новые эмоции, новые вкусы, новые продукты. Это как вход в Нарнию, где на каждом углу какая-то сказочная дичь!

Оценка кафе «Новабистро»: 8 кокобаев

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