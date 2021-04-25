Том Ям? Выяснил, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый ужин по-тайски в уже третьем «Кокосе»

Кто бы мог подумать, что тайская уличная еда от Сумуду так быстро превратится в сеть. Далеко на Притыцкого построили уже третье кафе, вот только у меня есть неудобный вопрос. Почему в аккаунте кафе «Кокос» ни слова про новинку, где оно находится и прочая информация, кроме репостов в сторис. Такое ощущение, что конкретно у этого кафе другой хозяин. Возможно, я ошибаюсь.
Ладно, не столь важно, кому, что принадлежит. Давайте я лучше покажу, как выглядит новый Кокос и что там в воках готовят. Большая парковка, первая береговая линия, первый этаж по соседству с пивнухой.
ИНТЕРЬЕР
Совершенно без изысков. За стеклом, как в аквариуме – открытая кухня, рядом небольшой детский столик, общая посадка не более восьми человек, иначе тесно. Вентиляция работает исправно, вещи не пропахли. Очевидная концепция с акцентом навынос и с доставкой сервисами. Снилась Яндекс.Еда вот-вот. И, о чудо, у них появилась посуда. Есть, как пёс, из пенопластовой миски еду по цене ресторана – это дно!
КАК ЦАРЬ
Прежде чем читать, присядьте или обопритесь на что-то устойчивое. Том Ям и Том Кха с морепродуктами, индийский карри с бараниной, жёлтый карри с курицей, два манго-шейка. Итого на двоих минус 73,60р. Всё острое, если не любите или противопоказано врачами, предупредите на кассе – Ноу спайси.
Том Ям по бульону – топ! Насыщенный, яркий, целует в губы и обжигает язык. За 18,90р в супе 1 большая креветка с головой, примерно 3 обычных потрошеных, чуть кальмаров и мидий.
Тем временем в Аджия – 23р, Ронин – 20р, Си – 15,50р, Умами – 14р, Май Тай – 13,50р, Суши Хаус – 16,90р.
На кокосе Том Кха в такую же цену и с таким же составом, только ещё много лука, об этом дальше.
Карри с бараниной за 14р на отлично! Растушенные кусочки барана облиты густым, нежно обжигающим соусом с хрустящими орешками кешью. Степень остроты 7 из 10. В составе прописан индийский ротти. Ротти – это лепёшка, где моя лепёшка? Может, это они так рис называют. Годнота!
Желтый карри с курицей за 10,90р как жёлтый карри с курицей. Просто и понятно, опять же будет остро.
КАК БРОДЯГА
Вторым будешь? Супы заказываю, как в первый раз, только с курицей по 9,90р. И две самые дешёвые вегетарианские лапши с тофу по 9,90р. Запивать манго-шейками по 5р не будем. Вышло 39,60р.
Том Ям всё такой же охренетительный и острый. Поверьте старику, всё равно, с чем он будет. Я беру его, чтобы насладиться богатым вкусом бульона с тайскими травами. За рис просят ещё 1,5р, но я отказался.
Том Кха по рецептам французских луковых супов. Люблю лук, а вы просто знайте к чему готовится.
По лапше без эмоций! Просто жареные макароны с овощами, чтобы набить брюхо – пойдёт, не более.
ВЫВОД: берите супы с курицей, а горячее что-нибудь из карри или пад тай с курицей 12,90р. Вон он.
Тезисами и по делу: качественная тайская уличная еда по разумным ценам. Но и с первой точкой в Уручье было так же, а потом что-то пошло не так. То Том Яма не дольют, то без Сумуду нормально готовить не получается. Ай, ладно, люди не роботы. Однозначно к тесту, аккуратно, будет печь два раза!
Оценка кафе «Кокос»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 89
Телефон: +375(17) 238-07-07
Время работы: 11:00 – 23:00
“Есть, как пёс, из пенопластовой миски еду по цене ресторана – это дно!” – где-то на фудкорте в Palazzo нервно заёрзал преемник Mai Thai.
часто так ем у дома)
Там же тоже из пенопласта кормят?
Атож.
Из тарелок намного приятней кушать
Согласен. О том и речь, что те же блюда за ту же стоимость, но в пластике – и вуаля! – половины очарования как не бывало.
Все так бро!
Качество через месяц станет намного хуже, как и в первой точке на Уручье
Так работает бизнес в Беларуси, сначала отлично, а потом как пойдет
Не исключено кстати! Первый месяц будут работать как боженьки
Печь будет 2 раза, это как?)
На входе и на выходе))))
ага, смешно он написал))))))
Нужно пару раз съездить, чтобы понять что к чему