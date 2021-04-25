Том Ям? Выяснил, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый ужин по-тайски в уже третьем «Кокосе»



Кто бы мог подумать, что тайская уличная еда от Сумуду так быстро превратится в сеть. Далеко на Притыцкого построили уже третье кафе, вот только у меня есть неудобный вопрос. Почему в аккаунте кафе «Кокос» ни слова про новинку, где оно находится и прочая информация, кроме репостов в сторис. Такое ощущение, что конкретно у этого кафе другой хозяин. Возможно, я ошибаюсь.

Ладно, не столь важно, кому, что принадлежит. Давайте я лучше покажу, как выглядит новый Кокос и что там в воках готовят. Большая парковка, первая береговая линия, первый этаж по соседству с пивнухой.

ИНТЕРЬЕР

Совершенно без изысков. За стеклом, как в аквариуме – открытая кухня, рядом небольшой детский столик, общая посадка не более восьми человек, иначе тесно. Вентиляция работает исправно, вещи не пропахли. Очевидная концепция с акцентом навынос и с доставкой сервисами. Снилась Яндекс.Еда вот-вот. И, о чудо, у них появилась посуда. Есть, как пёс, из пенопластовой миски еду по цене ресторана – это дно!

КАК ЦАРЬ

Прежде чем читать, присядьте или обопритесь на что-то устойчивое. Том Ям и Том Кха с морепродуктами, индийский карри с бараниной, жёлтый карри с курицей, два манго-шейка. Итого на двоих минус 73,60р. Всё острое, если не любите или противопоказано врачами, предупредите на кассе – Ноу спайси.

Том Ям по бульону – топ! Насыщенный, яркий, целует в губы и обжигает язык. За 18,90р в супе 1 большая креветка с головой, примерно 3 обычных потрошеных, чуть кальмаров и мидий.

Тем временем в Аджия – 23р, Ронин – 20р, Си – 15,50р, Умами – 14р, Май Тай – 13,50р, Суши Хаус – 16,90р.

На кокосе Том Кха в такую же цену и с таким же составом, только ещё много лука, об этом дальше.

Карри с бараниной за 14р на отлично! Растушенные кусочки барана облиты густым, нежно обжигающим соусом с хрустящими орешками кешью. Степень остроты 7 из 10. В составе прописан индийский ротти. Ротти – это лепёшка, где моя лепёшка? Может, это они так рис называют. Годнота!

Желтый карри с курицей за 10,90р как жёлтый карри с курицей. Просто и понятно, опять же будет остро.

КАК БРОДЯГА

Вторым будешь? Супы заказываю, как в первый раз, только с курицей по 9,90р. И две самые дешёвые вегетарианские лапши с тофу по 9,90р. Запивать манго-шейками по 5р не будем. Вышло 39,60р.

Том Ям всё такой же охренетительный и острый. Поверьте старику, всё равно, с чем он будет. Я беру его, чтобы насладиться богатым вкусом бульона с тайскими травами. За рис просят ещё 1,5р, но я отказался.

Том Кха по рецептам французских луковых супов. Люблю лук, а вы просто знайте к чему готовится.

По лапше без эмоций! Просто жареные макароны с овощами, чтобы набить брюхо – пойдёт, не более.

ВЫВОД: берите супы с курицей, а горячее что-нибудь из карри или пад тай с курицей 12,90р. Вон он.

Тезисами и по делу: качественная тайская уличная еда по разумным ценам. Но и с первой точкой в Уручье было так же, а потом что-то пошло не так. То Том Яма не дольют, то без Сумуду нормально готовить не получается. Ай, ладно, люди не роботы. Однозначно к тесту, аккуратно, будет печь два раза!

Оценка кафе «Кокос»: 7 кокобаев