По пабам! Новый «Клевер Рок» понравился бы Фредди, и живые, но «Мёртвые Кролики» прямо с коптильни

Пабы с игрой в противоположные форматы, один тихий, второй шумный. Американский бар «Мёртвые Кролики » от коптильни «Риб Ро » занял старую норку «Австралийского Староместного Пивовара» на Маркса. А «Клевер Рок» — второй ирландский паб семьи «Клевер » создали из ушедшего на пенсию «Дуда Кинг », пора! Если говорить простым языком, то у обоих пив-баров произошло рискованное масштабирование.

Паб «Мёртвые Кролики» | ул. К. Маркса, 21

Заехали они на улицу десяти заведений, которую давно пора сделать пешеходной. Не делая ремонт, просто взяли и открылись в старых стенах подвального паба. Сразу лайк за пандус в туалет, но тогда как попасть в заведение по крутым ступенькам? Тут логика сломалась. Внутри тесно, узко, из окна вид по колено. Уютно, но бездушно!

МЕНЮ

Повара «Староместного Кролика » на все руки, от скуки, но в основном мясо. Воду приносят в стол, покапать острым Табаско — бесплатно. Заказываем фирменное и пару рандомных блюд. Мидии 300г за 30р? Алло, милиция? И это даже не чистый выход, там ещё сырный соус. Беру в «Фишфуде » один килограмм за 15,50р.

Томатный Гамбо с креветками за 11р. Густой, с овощами, пару ложек, но вкусно. Топ с копчёной Мэри за 12р.

Фирменный кролик за 21р в овощном рагу. Не выяснил, какая это его часть, надеюсь, что кролик не мяукал. Нежное, диетическое мясо на кости, жаркое приготовлено идеально, можно есть ручками. 8 кокобаев!

Стейк-сэндвич за 21р в чиабатте. Под булкой всё, что осталось с праздничной мясной тарелки. Не, братцы кролики, ужасное месиво с тушёным луком и жирным сырным соусом. Печень забилась в истерике.

Грудинка за 12р не твоя, вот ты и бесишься. Карамелизированный свиной бочок подаётся с зелёной перловкой. В мясо на кухне умеют, слегка сладковатая грудинка с хрустящей корочкой, без остаточного вкуса сала. Найс!

В каждом блюде микро-горошек, заканчивайте! Всему своё время и место, от этого еда вкуснее не станет.

В обед всем выписывают скидку 20%. Нас угощали мятными настойками, расскажете, как поступят с вами!

ДЛЯ ЧЕГО? Интимно попить с друзьями пивка, а может и коктейлей под правильное мясо. Считаю, с концепцией американского паба не доиграли, а чисто протёрли пыль и переехали в старое помещение.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев СТИХИЯ ЕДЫ: пять видов мяса

Паб «Клевер Рок» | ул. Берсона, 14

Вверх по горочке по безлюдной улице, и только старая «Пинта XXL» всё ещё сражается на обедах для здешних офисов. От «Дуды » ничего не осталось, оно и к лучшему, даже тараканов выгнали. Сейчас в старых стенах царит атмосфера рок паба. Большая барная стойка, сцена, за шторами випка. Под рифмы Джеймса Хэтфилда хочется уйти в отрыв, сдерживаю себя как могу. Из минусов — курят, достали! Атмосферность на 8 кокобаев.

МЕНЮ

В буквальном смысле пропустим коктейли по 17р и тыквенный смузи крафт через себя. Сегодня вторник, блюдо дня — рёбра за 24р, но помидорный суп за 14р с креветками, треской в карри и фета приготовился первым. Суп как суп, хорошо пробитый, сытный, кислость не перебивает сладость, для старта подойдёт. Цены, как и везде.

Куриные стрипсы, облитые острой глазурью за 18р с банкой картошки фри, соусом и маринованным огурцом. Уже слышу, что в «KFC » дешевле. Да, но мы не там. Филе в ядрёной хрустящей глазури — топ за свои деньги к пиву.

Куриный шницель Кордон Блю за 22р под сливочно-беконным соусом. Крепкая закуска, но я сторонник просто хорошо отбитого куска мяса в хрустящей панировке с долькой лимона. Переиграли в швейцарцев.

А вот и копчёные рёбра вторника с тремя видами гарнира за 24. Нежнейшее, сочнейшее мясо отходит от кости, а сверху сладкая томатная глазурь. Бомба! Сегодня четверг, а значит стейк миньон за 24р — моё почтение.

Жирновато, но вельми смачно, чёрт побери, в тако даже лепёшка промаслена. Начините лучше с бургеров.

ДЛЯ ЧЕГО? Гореть под каверы, смотреть футбол, шумно зависать. Простенько, но со вкусом, приличное продолжение старого «Клевера», жаль, что свой же формат Ctrl+C, Ctrl+V. Рецепты паба стремятся к 8 кокобаям!

ОЦЕНКА: 7 кокобаев СТИХИЯ ЕДЫ: мощные закуски

Выдрал из карманного КокоБота истории про пива, которые рекомендую. Может, не совсем молодёжно, но чинно!