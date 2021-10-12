Новое стеклянное кафе про вино и завтраки с видом на Дрозды. Проник в «Контраст»

Больше года стояло готовым заведение от сети заправок «Юнайтед Компани». И вот, на одиннадцатый день октября, распахнули прозрачные двери, без селебрити, надувных шариков и прочей непотребщины. Информация проскочила в Инсте шеф-повара, и я тут же поспешил на тест. Работают с 08:00 до 16:00, только завтраки и с 12:00 обеды, алкоголь есть, но нет, принимают карты, внутри, как на йоге, но об этом дальше.

Кафе найдёте сразу за магазином посуды на выезде с заправки в Дроздах. Не знаю, кто дизайнерил, но получилось создать атмосферу без понтов, и в тоже время стильно. Именно так, как требует время.

АТМОСФЕРА

Высоко до потолков, минимализм, удобная мебель. Чего стоит большой круглый стол, который регулируется по высоте, и кресла-неваляшки за баром. Сперва они кажутся опасными, ведь можно поймать пол, потом привыкаешь, настраиваешь высоту, ловишь баланс. Как на аттракционе «бык-попробуй удержись».

Со всех сторон стеклянные стены, зашторенные плотными занавесками. Только представьте, как вкусно завтракается, когда ранним утром пробиваются первые лучи, а зимой за окном на хрустящем снегу отражается в глаза солнце. В середине зала на импровизированной тележке раскинуло ветки живое оливковое дерево. Ему 135 лет, без понятия, какой старожил им это поведал. Редко, когда по атмосфере получается на 9 кокобаев!

На противоположной стороне бара в сторону «Где Сходил », дружно стоят эноматики. Что это? Такие дорогие ящики для автоматического розлива вина без участия человека. Благодаря им, оно не выдыхается, нам же можно затестить вино хоть по 50мл. Одно такое устройство в среднем стоит 15 000 евро. Могут себе позволить.

Если доживут до лета, то за место на террасе будем биться. Вид на «Блум », широкая, осталось только озеленить.

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК

Где ни сядешь, получается всегда у окна. На наш маленький стол упало солнце — игра началась. Только после заказа оповестили, что готовят не так быстро, как хотелось бы. Поэтому 30 минут надо поскучать. Тогда с холодной витрины заказал киш с овощами за 14,40р/240г. Печеные баклажаны, сыр, хрустящее тесто, но ледяной, как сердце бывшей. Вода в стол сегодня бесплатно, посмотрим, как долго просуществует гостеприимство.

Капучино варят за 3,50р, что нынче большая редкость. Раз в 100 лучше, чем на заправке по соседству.

Мне почему-то решили одновременно вынести рисовый пудинг за 8р и сэндвич с индейкой и яйцом за 15р.

Бутерброд на своём белом хлебе с птицей, сладкой сальсой, хрустящей крошкой бекона внутри и майонезным соусом. Слегка суховатое, но мягкое филе индейки посыпано, скорей всего, пармезаном и с точным попаданием в пашот на хлебе. Шикарный сэндвич, абсолютная гармония ингредиентов. На кухне понимают, что делают.

Нежный рисовый пудинг с солёной карамелью и ягодами, которые привезли на «Юнайтед Компани ». Ноль вопросов, нежный рис не в кашу, жидкой карамели именно столько, чтобы чувствовать вкус малины.

Фисташковый круассан за невменяемые 12р заказал из любопытства. Вот как и думал, внутрь накачали пару ложек крема из фисташек. Только их не ощущается, сам круассан резиновый и не пышный. Потрачено!

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

Овсяная каша за 11р с арахисовой пастой и фруктами, какие есть на кухне. По меню 370г, даже не сомневаюсь.

Четыре сырника за 8р со сметаной, и рандомно выпал крем из вареной сгущёнки. Сухие, как организм по субботам, явно пересыпали муки. Так, или украсть рецепт или вовсе забыть про них. Совершенно безобразно!

Два яйца Бенедикт на печёном батате с беконом — всего за 10р. Вкусно, но не привыкну к сладкой картошке.

По факту все завтраки простые, от кухни требовалось всего лишь не испортить продукты. Посмотрим основное.

Тезисами и по делу: за большой завтрак на троих вышло, как почти за два десерта с бутылкой воды, чаем и двойным американо в «Шарли »: 84р против 74р. Дичь, дальше думайте сами. Короче, в «Контраст » подошли с умом, заманив честными ценами на годную еду, а там видно будет. Оценка тестовая, но потенциал большой.

Оценка кафе «Контраст»: 8 кокобаев