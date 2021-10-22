Будешь жарить шашлык из этого, невеста, не забудь пригласить. Завтрак в новом бистро «Бебе»

Что в переводе, «смотри, какая малышка». Сколько открывается, столько же и продаётся, в нынче сильно популярном жилом комплексе за «Даной». Как правило, на Реалтбай попадают кофейни, каких здесь перебор, и здешние крафтовые пабы. В «Бебе » запустили первых гостей пару дней назад, в том месте, где по задумке сербов должны были рассекать гладь воды гондолы. Но энтузиазма хватило только на буйный фонтан.

Чтобы не заводить рака за камень, сейчас продают в собственность «Ствол Хаус» за 349 000$. И право аренды паба «Бар Бир Шоп», кофейни «Морожко», также пару рядовых кофеен. Так бывает, где слишком много.

ТОП НА РАЙОНЕ

Cмело могу рекомендовать на ужин в бистро «о’ Да », на винишко под тарелки колбас в «Прошуттерию », за годными роллами и рыбой в «Фиш Френдс » и «Джон Дори ». Душевная выпечка в пекарне «Дражина », дуже большой выбор заморских сыров в «Сырной Карте ». Фух, на одном дыхании, вроде никого не забыл.

Не оттягивая кота за хвост, ранним солнечным утром мы прибыли туда, где люди не знают, что такое свободная парковка под домом. По солнцу определил, что ещё чуть раньше 10:00, бистро находится на первой береговой линии, где недавно открылся бар мёда «Улей » и вся в пластиковых цветах кофейня «Пион ».

АТМОСФЕРА

Входим через плотную занавеску, отделяющую дверь от зала, как оказалось весьма скромных размеров, примерно, как однушка в Новой Боровой. С открытой кухни на нас прицелилось восемь глаз. В интерьере немного золотой цыганщины, дерево, зелень, приятные оливковые тона. Сразу чувствуешь, что будет комфортно.

ЗАВТРАК

Меню вырви глаз, выписываю первое место по ужасному шрифту, даже с моими диоптриями приходится угадывать название. Ладно, утром только завтрак, поэтому заказываем: таки выбор небольшой, но интересный.

По рыхлой пенке, и как стряхнули каплю эспрессо в капучино за 5р, сразу угадал происхождение. Сомнительная капсульная кофеварка или вендинговый аппарат на авторынке в Малиновке. Оказался первый вариант, вот только легче не стало. Если хотят, чтобы пили кофе, с этим нужно что-то делать или варить до американо.

Воду с сезонной мини-клюквой активно подливают из графина, а вот и английский завтрак большого Волка пожаловал. За 21р выглядит как для королевы! Две сочных больших сосиски, почти уверен, из стратегических запасов «Галереи Вкуса ». Двойная глазунья, мини-картошечка, карамелизированные черри, сладкая фасоль и хрустящий бекон. Зачем-то докинули вялый хлеб, как в клетку медведю, чтобы не трогал. Топ за эти деньги.

Да, красивая посуда. А это мягкая, но хрустящая картофельная вафля за 16р с самосольным лососем и яйцо с попаданием в пашот под густым голландским соусом. Семена льна похрустывают на зубах. Идеально!

Как говорится, если всё хорошо, значит что-то не так. И два сырника за 12р с джемом сразу подтвердили мою теорию. Эффект «Контраста», там были точно такие же сухие мучные сырники. Попробуйте с Рикоттой.

Ким, не родственник Кардашьян, доел свою ПП гречку за 13р с вешенками под живой стружкой тунца, Жека побаловался воздушным омлетом с лососем, мне же вынесли сладкие вафли «Райское наслаждение» за 13р. Не вафли, а одна вафля с хрустящим кокосовым кремом и ягодным муссом. Вот её советую из-за кокоса.

Тезисами и по делу: цены, как и везде, но тут хотя бы вкусно готовят. Уже вижу, как по вечерам, прижавшись друг к другу спинками стульев, жители Маяка пьют вино от 14р за бокал, либо коктейли по 12р, пока не апнули на них цены. Их кухня, как один из поводов затестить. Почти не волнуюсь, если смогут повторить.

Оценка завтраков «Бебе»: 8 кокобаев