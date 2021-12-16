Фудкорт «Галереи Минск» делится на два типа. Тест самого большого ресторана «Истасьон»

Если на шестом этаже налево пойдёшь, то в фастфуд попадёшь, а если направо, то на улицы Стамбула. Как сейчас помню удивительный мир пряной уличной еды и приятного сервиса, когда мы с Ником ездили на охоту в Стамбул. Окунётесь в мир аутентичной еды уже после. Так вот, в торговом центре половину этажа переделали в маленькую Турцию и забрали «Бар Дот» под свои нужды, так им и надо!

Теперь турецкие бизнесмены контролируют казино, лаунж бар и львиную долю шестого этажа. Кафе «Иль Патио» и «Голден» попросили, на их месте открыли кюнефешные. Про мясной ресторан «Рамиз» и мокро-бургерную «Мармарис» я писал, настало время пройтись по новому. Вся правая часть – один большой ресторан на 1000 квадратов минимум. А у входа готовят турецкую шаурму и жарят курицу.

Интересное решение – большое увеличительное стекло щитом закрывает вертел. Я так понял, это чтобы издалека видеть, как вкусно запекается мясо. А вон и тот самый Хасан, который с «Миража », который «Биг Шеф ». Хороший дядька, в шаурму умеет.

За 10р в мягкий турецкий батон, обжаренный в специях, порубили много говядины, нарезали свежий лук и выдали дольку лимона. Чисто для разнообразия, сытно и вкусно.

За 6р в ведёрке три фритюрных куриных лапки, в «KFC » – 6,20р, но у полковника они более мясистые. Корочка хрустящая, а вот внутри они больно живые, я бы подержал в кипящем масле на две минуты дольше. Вывод: сходить за тантуни или дурумом.

БОЛЬШОЙ РЕСТОРАН

Говоря большой, я подразумеваю очень большой, здесь по мягким креслам можно рассадить гостей всего шестого этажа. Большие столы, диваны, картины с животными и недышащие углекислым газом растения. Весь бывший балкон переделан под гигантскую, закрытую в стёкла, хорошо отапливаемую лаунж террасу.

Ой, ну на террасе свежо, хотя обогреватели развешаны по всему периметру. Идеальное место для чила, работы за ноутом с кофе, к слову, маленький капучино – 5,50р.

По атмосфере отлично, на открытой кухне с едой контактируют только турки, это добрый знак. Меню небольшое, цены выше средних, нигде не указан выход блюда.

Что в переводе – станция, следующая станция – Стамбул. Тут была токсичная шутка.

ПРО ЕДУ

Они решили вынести всё одновременно, их право, хозяев дома (шутка-мишутка). Кальян за 35р не как в Турции, не двойное яблоко, не на фольге, дымный, ароматный.

Стакан воды был бесплатно. А вот и еда подоспела, не подумав, заняли маленький стол за самыми большими диванами, все блюда едва ли поместились.

На завтрак турецкая шакшука из блендера. Яйца вперемешку с помидорами, сладким перцем и оливковым маслом, это Менемен за 11,50р. Пресно, на любителя.

Паста Болоньезе – 15р. Спагетти не переварили, соуса могло быть больше. Стандарт.

Роллы Филадельфия за 21,50р подают сразу со всем и чука салатом. Стоимость гарнира включили в ролл, мудрый ход конём. Ну что, рис сварен правильно, его для объёма прям много, а вот от лосося только шапочка. Годно, но рыбы надо класть больше.

Кефте с четырьмя видами гарниров – 21р. Говядина со специями, слепленная в котлетки, и после на раскалённый гриль. Мясо в чистом виде, за счёт гарниров сильно сытно.

МЕНЮ

Тезисами и по делу: создать атмосферу – получилось, приятно, ну, кроме цен. Совиньон Мад Хаус за 190р? Мы в стрипухе? Это дичь, при 36р в магазина. Готовить умеют, меню универсальное, средний чек на человека около 45р. Раз сходить можно.

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