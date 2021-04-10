Открытие завтра. Как выглядит и что продают в новом премиальном гастрономаркете «Фиш энд Фуд»

Сам Посейдон велел открыть одному из поставщиков, плавающих животных и продуктов, свой магазин. Но не просто очередной магазин, а уникальное пространство с морскими деликатесами, шкафами с вином, сырами и даже суши-баром. Напомню, «Fish & Food» – это крупный поставщик морепродуктов, следовательно цены должны быть ниже, чем у других. Проник первым.

Официальное открытие запланировано на завтра 11 апреля в 12:00. Нам, под видом молодых рестораторов из Солигорска, удалось проникнуть на день раньше. Устраивайтесь поудобнее, сейчас всё расскажу.

АТМОСФЕРА

Окна в пол, чуДные зеркала, дерево, тугие канаты под потолком и силуэт большой белой акулы над баром, собранной из неоновых ламп. Полная гармония, но не хватает зелени или журчащих водой фонтанов.

Первая часть гастромаркета – это полки с бакалеей, цены пока не прикрутили, но заверяют, что будет дешевле, чем у всех. Тут у них маринады, десятки соусов, пасты, азиатские продукты, листья бамбука для подачи еды. Идеальные для шницелей и котлет – японская смесь хрустящих сухарей Панко и ещё много чего. К примеру, сухари и стружку тунца можно купить уже расфасованными в небольшие пакеты. Это экономно.

СУШИ ВОКИ

Там, где акула, островок их же «Фьюжин Суши». Ну как островок, целый остров с суши, воками и разливным пивом. Работает, как на доставку, так и на месте. Меню слегка обновили, сфоткал пару листов.

А вот, пока что пустая рыбная витрина с разделочным отделом. Прямо тут можно заказать навынос почистить любую рыбу, душисто поперчить сбрызнуть лимоном и упаковать в вакуум. Заплатите только за вес, все остальные затраты на себя берёт заведение. Вот это клиентоориентированность. Пока чистят пьём капучино.

Так же любых морских гадов могут зажарить и подать на месте. Выбираем жертву, заказываем, что с ней сделать и занимаем жёрдочку вдоль окон, с видом на проходящих по своим делам людям.

СЫРЫ ВИНО

Следующая локация с винными шкафами, сырами и мясными деликатесами. Некоторые позиции можно заказать по бокалам, а прошутто нарежут на офигенном слайсере за 5 000 евро. Берём всё и за стол.

Рядом с морозильниками, где в крио-сне покоятся потрошеные угри, гребешки, креветки, форель и картошка фри, находится стол с зоной шоу-китчен. Её можно арендовать для разных мастер-классов с презентациями.

НАВОДКА: сейчас на доставке самая низкая цена на Эквадорские креветки. За 1кг 21/25 без льда, головы и кишки с какашками – 35,95р. Сам заказываю, поэтому не волнуюсь. А вы знали, что значит на упаковке цифры 21/25? Это количество креветок в фунте. Пускаю на ЗОЖ салаты, бутерброды на завтрак и в воки.

Тезисами и по делу: с начало 2021 года впервые открылось что-то полезное. Естественно, это не обзор, поэтому с нетерпением жду официального открытия, чтобы всё затестить и уже после дать финал!

Адрес: г. Минск, ул. Маяковского, 14 Телефон: 7729 Время работы: 10:00 – 23:00