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Открытие завтра. Как выглядит и что продают в новом премиальном гастрономаркете «Фиш энд Фуд»

Сам Посейдон велел открыть одному из поставщиков, плавающих животных и продуктов, свой магазин. Но не просто очередной магазин, а уникальное пространство с морскими деликатесами, шкафами с вином, сырами и даже суши-баром. Напомню, «Fish & Food» – это крупный поставщик морепродуктов, следовательно цены должны быть ниже, чем у других. Проник первым.

Официальное открытие запланировано на завтра 11 апреля в 12:00. Нам, под видом молодых рестораторов из Солигорска, удалось проникнуть на день раньше. Устраивайтесь поудобнее, сейчас всё расскажу.

АТМОСФЕРА

Окна в пол, чуДные зеркала, дерево, тугие канаты под потолком и силуэт большой белой акулы над баром, собранной из неоновых ламп. Полная гармония, но не хватает зелени или журчащих водой фонтанов.

Первая часть гастромаркета – это полки с бакалеей, цены пока не прикрутили, но заверяют, что будет дешевле, чем у всех. Тут у них маринады, десятки соусов, пасты, азиатские продукты, листья бамбука для подачи еды. Идеальные для шницелей и котлет – японская смесь хрустящих сухарей Панко и ещё много чего. К примеру, сухари и стружку тунца можно купить уже расфасованными в небольшие пакеты. Это экономно.

СУШИ ВОКИ

Там, где акула, островок их же «Фьюжин Суши». Ну как островок, целый остров с суши, воками и разливным пивом. Работает, как на доставку, так и на месте. Меню слегка обновили, сфоткал пару листов.

А вот, пока что пустая рыбная витрина с разделочным отделом. Прямо тут можно заказать навынос почистить любую рыбу, душисто поперчить сбрызнуть лимоном и упаковать в вакуум. Заплатите только за вес, все остальные затраты на себя берёт заведение. Вот это клиентоориентированность. Пока чистят пьём капучино.

Так же любых морских гадов могут зажарить и подать на месте. Выбираем жертву, заказываем, что с ней сделать и занимаем жёрдочку вдоль окон, с видом на проходящих по своим делам людям.

СЫРЫ ВИНО

Следующая локация с винными шкафами, сырами и мясными деликатесами. Некоторые позиции можно заказать по бокалам, а прошутто нарежут на офигенном слайсере за 5 000 евро. Берём всё и за стол.

Рядом с морозильниками, где в крио-сне покоятся потрошеные угри, гребешки, креветки, форель и картошка фри, находится стол с зоной шоу-китчен. Её можно арендовать для разных мастер-классов с презентациями.

НАВОДКА: сейчас на доставке самая низкая цена на Эквадорские креветки. За 1кг 21/25 без льда, головы и кишки с какашками – 35,95р. Сам заказываю, поэтому не волнуюсь. А вы знали, что значит на упаковке цифры 21/25? Это количество креветок в фунте. Пускаю на ЗОЖ салаты, бутерброды на завтрак и в воки.

Тезисами и по делу: с начало 2021 года впервые открылось что-то полезное. Естественно, это не обзор, поэтому с нетерпением жду официального открытия, чтобы всё затестить и уже после дать финал!

Адрес: г. Минск, ул. Маяковского, 14

Телефон: 7729

Время работы: 10:00 – 23:00

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Игнат
Игнат
4 часов назад

К лету это ублюдство закроется….А завтра куча торчков с кредитными Айфонами будет друг перед другом свои тощие пальцы гнуть…Мертворожденное заведение

7
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Артём
Артём
3 часов назад

Отличная задумка.
Немного беспокоит, как они смогут совместить столько векторов в одном месте.
По продуктам в бакалее интересно взглянуть на цены. Пока выглядит как витрина с ozon’a.

1
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Роди
Роди
3 часов назад

Слишком много всего и сразу, ощущение гипера, лучшего, но всё же гипера.

Локализация не особо, по пути не зайдешь, нужно специально ехать. Будем посмотреть, что из этого выйдет.

0
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Артём
Артём
2 часов назад
Ответить на  Роди

А я вот искренне рад местоположению) В направлении от центра по Маяковке вплоть до МКАДа это единственное интересное место, не считая NEFT-и и сетевиков.
Так будет повод иногда заехать на ужин или взять что-то к нему.

2
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Роди
Роди
2 часов назад
Ответить на  Артём

Ну да, ваша правда, не всё должно быть в центре. Лошице и Маяку удобно, почти по прямой. Опять таки – посмотрим, что выйдет из этого.

0
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