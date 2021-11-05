Как в новом ресторане «Бульбашы» видят новую белорусскую кухню

Дом нашей кухни от сети известных ресторанов открылся на площади Свободы ниже уровня асфальта, а точнее, в бывших «Драниках». Залетает в копилку к проектам «Пена Дней », «Имена », «Ла Скала » и «Ланголо» под чутким руководством Юрия и его команды, без которой никуда. Основная задумка новых «Бульбашей » – готовить из локальных, сезонных белорусских продуктов: нарочанский угорь, редкие фермерские сыры, слуцкий олень и всё остальное, на что богата земля белорусская. Благородная затея!

За кухню и продовольственные закрома отвечает Артём Ракецкий, его вы должны помнить по старому «Чехову». Это мой второй тест, Артём периодически выходит к гостям, чтобы рассказать, как он собирает полесские не волчьи ягоды, сморчки до снега, отлавливает фермеров и томными вечерами взбивает в ступке масло. Готовьтесь, у каждого блюда будет своя история. Артём влез в мой топ-8 любящих своё дело шеф-поваров. Там Чикилевский, Эрик и его папа Иньяцио, Андрей Карпович из «Умами», «Культура », Иван Турик «Шарли», Рэнди фром «Эмбер », Немирович «Ле Госс ».

ПЛОХО: очень плохо, что рестораторы не обучают и не рекламируют своих шеф-поваров! С другой стороны, медийного повара легко украсть деньгами. Везде риск.

АТМОСФЕРА

Первый этаж – гардероб, зона кофепития или быстро хлопнуть настойки под закуску, и дальше по делам. Мы спускаемся вниз, на большой зеркальной стене отметка заведения, дальше комод с гостеприимными настойками. Каждый гость может для храбрости принять на грудь 50 граммов домашней настойки, сегодня клюквенная.

Первый зал с открытым баром. Ну как баром, вдоль стены большая одомашненная стойка, где варят кофе и разливают по рюмкам. Стены зала расписаны посланиями белорусов к потомкам, потолок выложен глиняными горшками. Дизайнер загнался.

Между первым и вторым залом – кладовая. На обратном пути можно выкупить соленья, маринады, настойки, скоро сыры и колбасы. Штатный мини-магазин с собственным производством. Отличное решение для ресторана, за что и выписываю падабайку.

Во втором зале посередине семейный стеклянный стол из ствола дерева. Чтобы постоянно не пылесосить ковёр, его на всякий случай спрятали под эпоксидную смолу. В конце зала общая випка, вот и забьёмся. Погружение в атмосферу на 9 кокобаев!

ЧТО ГОТОВЯТ

Меню с едой на один разворот, но составлено так, что хочется разбить копилку. Не без красивого оборота речи, который я сам часто использую. Готовят из-под ножа, поэтому официант советует начать со стартеров по 5р. Их вынесли за 36 секунд.

Чтобы пивную тарталетку удобно было есть, размажьте по ней ложкой колбасный сыр с форшмаком из сельди и яблочным пюре. Нежных текстур ветчина из свободного выгула индейки подаётся с кремом из белых грибов. Вкусно, но хочется есть.

Два эклера размеров с сардельку плотно заполнены холодной копчёной форелью на мясорубку. Можно пропустить, хотя я всегда за благородный риск.

Розовая печень домашней куры с вареньем из пинских томатов – 12р, подаётся с хлебом. На идеально приготовленном паштете при вас обжигают сахар до корочки. Бомба!

Тартар из благородного слуцкого оленя за 24р заправляется черемшой и подаётся с Пизанской белорусской башней из натёртого корнеплода. Не еда, а песня.

ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

Луста – наш бутерброд с мягким нарочанским угрём под типа унаги и муссом из туровского сыра – 24р. Хрустящий пышный хлеб квасят сами, идеальное сочетание.

После первых четырёх блюд стало понятно, что на Реалтбай они не собираются. А вот и уха за 12р в горшочке с речной костлявой рыбой из Браславского озера, сладкой печёной морковкой и нашим национальным корнеплодом. Подаётся со щучьим пирожком под её икрой. Чуть не зарыдал, шикарный бульон, а с костями надо решать.

По горячему попадание во всё, кроме пельменей за 24р с оленем, украшенных печенью молодой кря-кря. Толстое тесто, слишком много всего намешали. Перебор!

Смело берите, но выбирайте: или три кукольных голубца за 23р из савойской капусты со щучьим фаршем в соусе из жареных раков. Или оссобуко из ноги оленя за 36р под мясным соусом с печёным на углях картофелем. Или запечённого на берёзовом бревне до нежности судака за 21р из Браслава с зелёным горошком и биском из остатков раков.

Не имею вопросов к тому, что горячее температуры тела, надеюсь, шеф Артём не нюхал валерьянку после обзора. О подаче: картофельную кашу с белыми грибами из чащи леса и говяжьей бабушкиной тушёнкой будете есть аутентичной деревянной ложкой. Ходят слухи, что сын учредителя сам лично их строгал по вечерам оставляя на ней сучки.

БЕЗ МЯСА. Раздел «Овощи» – это не гарниры, я сам чуть хреновухой не поперхнулся, когда увидел 14р за картошку с грибами. Это меню для вегетарианцев, просто знайте.

НА СЛАДКОЕ

Под занавес уже сложно воспринимать еду, особенно, если всё это гасить настойками – джин на ежевике особенно чудесен. Из десертов лучше закончить запеканкой за 9р по рецептам деревенских столовых, подаётся на тарелке Брайля. А вот доску фермерских сыров – обязательно! Никогда бы не подумал, что белорусский Таледжо и Горгонзола могут быть такими охрененно вкусными, лучше дешёвых из Европы.

МИНУСЫ: персоналу нужно прививать любовь к гостю, в процессе обучать белорусскому гостеприимству, а не прописывать им скрипты поведения. В меню скудно блюд из рыбы, над подачей десертов нужно сильно поработать. Вроде всё.

Средний чек на человека – около 55р, если без алкоголя. Чтобы проникнуться – 70р.

Тезисами и по делу: дописывая обзор, свободной рукой бронирую на сегодня столик, чтобы успеть до разгрома. За 2021 год случилось второе заведение про еду с эмоциями. Я оцениваю любое заведение по одному критерию, если мне хочется вернуться, чтобы затестить 100% меню, это добрый знак. Вот за сервис волнуюсь, но они стараются показывать признаки жизни. К тесту, но будьте готовы подождать заказ.

Оценка ресторана «Бульбашы»: 8 кокобаев