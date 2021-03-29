Новый винный «Декантер» и четыре бара, где можно бюджетно выпить вина. И не ищите где-то дешевле

Пришло время, когда бюджетные бары стране нужны больше, чем раздутые газами пафоса рестораны. И сегодня я с радостью поделюсь наводкой на недорогие заведения, где бокал винчика не дороже 7,50р! Уже второй «Декантер», только теперь с приставкой «лаунж» развернулся на примерно 100 квадратных метрах бывшего магазина в районе пешеходной Комсомольской.

Ещё в далёком 2018 году я предвещал успех таких форматов, как «Салон Еды», где за адекватные деньги можно побаловаться винишком под итальянские колбасы. Под адекватными я подразумеваю: базовая бутылка вина рублей на 15 дороже магазина. Так как обычная практика в барах – минимум 300% наценка.

Новый «Декантер» находится за старым баром «Закон Бутерброда» в бывшем магазине «Мустанг». Ищите решётки на окнах и металлическую вывеску. С пятницы на субботу барчела работает до 5 утра.

АТМОСФЕРА

Большое, просторное помещение с тремя небольшими окнами с видом на МЧС. Дальше длинная барная стойка, пульт диджея и диваны на четыре человека вдоль стен. Ремонт минимальный, но получилось годно.

ВИНО И ЗАКУСКИ

Нет желания популяризировать деградирующие напитки, разберётесь на месте. Негрони соединят за 8,50р, бокал Зонина – 7,50р, вина от 5,50р до 7,50р за бокал. Бутылка белого Мад Хаус стоит 54,99р, его забыли охладить, а наливать приходилось самому. Не барин, что уж тут. Не знаю почему, но они не додумались до идеи подавать вино, которое по бутылкам в декантере – это была бы их фишка и связь с названием.

А теперь про полулёгкие закуски. Магии ждать точно не стоит. На тест, т.е. даром, вынесли запечённый сыр камамбер и тартар. Сыр можно смело добавлять в меню, только запекать до почти жидкого состояния.

Сет номер 2 за 24,90р. Сыр безвкусный, не знаю, где они его нашли. Реально испугался, что второй раз Корону словил. Батонообразный хлеб можно есть только с голодухи или голубям дать. По винограду, груше и заморским колбасам вопросов не имею. Сет – цена/качество, но едал лучше (запомните фото). С фантазией на кухне весьма туго, дальше в каждом блюде будут обязательный хлеб, помидоры и руккола. Поехали!

Шесть улиток в сливочном масле с песто за 12,55р сложно испортить, ведь они из пачки. Ещё давно писал, где купить набор готовых улиток и как их правильно подать. Доставать из раковины только зубочистками.

Фуа-гра с опять хлебом 12,50р – опять из пачки. Заказывайте смело, «Галерея Вкуса» всегда на 9 кокобаев!

Тапас за 4,90р – он же бутерброд с майонезным куриным салатом. Вот тут шеф себя проявил. Годнота!

Дичь из России в ассортименте по 8,50р за 75г. Решил не рисковать колбасками, мало ли Путина полюблю.

ЕСТЬ ВОПРОС: ладно дешёвый сыр, но хлеб абсолютно безобразный! Одновременно сухой снаружи и резиновый внутри. Или менять поставщика, или запекать жёстко до корочки. У меня всё.

СВИННЫЕ БАРЫ

ЗАВЕДЕНИЕ АДРЕС 1 Салон Еды пр. Независимости, 104 2 Декантер ул .Киселёва, 3 3 Декантер ул. Революционная, 12 4 Овино пр. Независимости, 47 5 Брускетта ул. В. Хоружей, 34а

Тезисами и по делу: с такими ценами на газики летом у них будут драться за столик. Вот только соседство с людьми в погонах крайне невыгодное. Срочным образом подтянуть штаны (кухню), вот тогда и заживём! Выписываю рецепт на ДР, девичники и дружеские душевные вечера. Пойдёт в Кокобота раздел Вино.

Оценка бара «Декантер»: 7 кокобаев