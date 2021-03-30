Как выглядит новая крафтососня «Спин», где на кранах 33 пива, не считая собаки

Новый молодёжный пив-бар любителей крафтовых извращённых дрожжевых жидкостей и чекинов в тапке Untappd открылся в красном здании на Кальварийской. Вход в «Спин» сзади неполучившегося фудкорта «Двор», ищите его со стороны железнодорожной дороги. А дальше пару ступенек – и вы в большом помещении в стенах оголённого кирпича и высоких потолков.

Такси высаживает меня под мостом, в наушниках играет Flo Rida – Right Round. Я интуитивно ищу новую крафтососню для мальчиков, в глазах почему-то промелькнула сцена в баре «Голубая устрица» из «Полицейской академии». Знаю, что еды у них не будет, поэтому больших надежд не питаю.

Как это часто бывает в таких проектах, ремонта ровно столько, сколько было денег. И это здесь не главное. Главное – это 32 крана разливного пива и три холодильника с ростом выше меня, забитым редким бутылочным пивом. Туалет размеров как на вокзале – чтобы углы не метили.

Из закусок только крендельки по рублю, вяленое мясо по 5р различных российских животных не из красной книги. И курица полковника с хрустящей корочкой чуть дальше по улице. Я так понял, возможно со своим.

Было много всякой дичи, смело могу рекомендовать густое пиво с малиной и огурцом, на вкус как арбуз. Название уточните за баром, а потом лучше запоминать по номерам, чтобы не повторяться.

Пивной смузи яблоко с корицей. По вкусу напоминает мамину шарлотку или детское питание для взрослых.

Пивной питьевой польский суп жур – 10р. Вкус грибов и отдалённо чеснока. Обязательно к тесту.

Тосол сауэр эль цвета самооблитой инстасамки. Яркий вкус фруктов, нездоровый цвет для пива даёт водоросль спирулина. Слишком много сока манго, густой, плотный. В душу не запало, ещё и 13р за банку.

Мичелада – мексиканский коктейль на основе пива. Остро-сладкий, яркий вкус сока лайма и душистые травы. Шикарная вещь после пятницы, если бы не 11р, то забил бы весь холодильник.

Тезисами и по делу: я ни разу не фанат крафта, но здесь прям хорошо. Сложно судить по ценам, т.к многое завозится в единичном экземпляре. Точно есть что потестить, но будьте аккуратны, следите за градусом.

Оценка бара «Спин»: 7 кокобаев