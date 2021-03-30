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Как выглядит новая крафтососня «Спин», где на кранах 33 пива, не считая собаки

Новый молодёжный пив-бар любителей крафтовых извращённых дрожжевых жидкостей и чекинов в тапке Untappd открылся в красном здании на Кальварийской. Вход в «Спин» сзади неполучившегося фудкорта «Двор», ищите его со стороны железнодорожной дороги. А дальше пару ступенек – и вы в большом помещении в стенах оголённого кирпича и высоких потолков.

Такси высаживает меня под мостом, в наушниках играет Flo Rida – Right Round. Я интуитивно ищу новую крафтососню для мальчиков, в глазах почему-то промелькнула сцена в баре «Голубая устрица» из «Полицейской академии». Знаю, что еды у них не будет, поэтому больших надежд не питаю.

Как это часто бывает в таких проектах, ремонта ровно столько, сколько было денег. И это здесь не главное. Главное – это 32 крана разливного пива и три холодильника с ростом выше меня, забитым редким бутылочным пивом. Туалет размеров как на вокзале – чтобы углы не метили.

Из закусок только крендельки по рублю, вяленое мясо по 5р различных российских животных не из красной книги. И курица полковника с хрустящей корочкой чуть дальше по улице. Я так понял, возможно со своим.

Было много всякой дичи, смело могу рекомендовать густое пиво с малиной и огурцом, на вкус как арбуз. Название уточните за баром, а потом лучше запоминать по номерам, чтобы не повторяться.

Пивной смузи яблоко с корицей. По вкусу напоминает мамину шарлотку или детское питание для взрослых.

Пивной питьевой польский суп жур – 10р. Вкус грибов и отдалённо чеснока. Обязательно к тесту.

Тосол сауэр эль цвета самооблитой инстасамки. Яркий вкус фруктов, нездоровый цвет для пива даёт водоросль спирулина. Слишком много сока манго, густой, плотный. В душу не запало, ещё и 13р за банку.

Мичелада – мексиканский коктейль на основе пива. Остро-сладкий, яркий вкус сока лайма и душистые травы. Шикарная вещь после пятницы, если бы не 11р, то забил бы весь холодильник.

Тезисами и по делу: я ни разу не фанат крафта, но здесь прям хорошо. Сложно судить по ценам, т.к многое завозится в единичном экземпляре. Точно есть что потестить, но будьте аккуратны, следите за градусом.

Оценка бара «Спин»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 21/1

Телефон: +375(29) 606-70-22

Время работы: 16:00 – 23:00

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27 Комментарий
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Anton86
Anton86
13 часов назад

Цены хрен с ними… Но для того что там льют надо новое название придумывать… Пиво в бокалах по 0.2 и 0.4? Куда катится мир))) 30 кранов – это ребята большие оптимисты))) Приходите через месяц попить прокисшего непонятно чего за дорого… Я не злой. Как говорится успехов в работе. Но чёт верится с трудом.

3
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Baraded
Baraded
11 часов назад
Ответить на  Anton86

Не думаю, что найдется столько людей, чтобы хлыстать это пиво

0
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Olga86
Olga86
15 часов назад

Банка пива за 13 рублей? Вы прикалываетесь????

3
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Дмитрий
Дмитрий
10 часов назад
Ответить на  Olga86

Не нужно сравнивать цену банки крафтового пива с банкой аливарии, вы же не удивляетесь тому что булка хлеба в мини пекарне стоит в несколько раз дороже булки от хлебозавода. Или ценник на салат в ресторане и столовой тоже сильно отличается. Ценник абсолютно адекватный, чуть дороже чем в белой вороне, дешевле чем в биркепе и гораздо дешевле чем в жажде (вот уж кто с ценами совсем опух, поэтому туда не хожу и ходить не собираюсь). Разлив 0.2 при таком количестве кранов – это плюс. По поводу объёма 0.4 – в таких заведениях столько и льют обычно, причём не только у нас,… Подробнее »

5
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Baraded
Baraded
11 часов назад
Ответить на  Olga86

Надо же высокую аренду отбить

0
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Сергей Федоринчик
Сергей Федоринчик
13 часов назад
Ответить на  Olga86

Там и за 31 руб есть)

0
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Baraded
Baraded
11 часов назад
Ответить на  Сергей Федоринчик

За 0.4л ????

0
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Сергей Федоринчик
Сергей Федоринчик
11 часов назад
Ответить на  Baraded

Думаю там все ж 0,5))) ещё и новый завет поставили рядом с сосками. Дичь)

0
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Изя
Изя
14 часов назад
Ответить на  Olga86

акститесь нелюди! Вот где все деньги вращаются

0
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Baraded
Baraded
11 часов назад
Ответить на  Изя

просто ироды!

0
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Pivnoi
Pivnoi
15 часов назад
Ответить на  Olga86

Нор цена, ты просто не шаришь!

1
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Genka
Genka
15 часов назад
Ответить на  Olga86

Живя в Беларуси, я перестал чему-либо удивляться. Вы посмотрите цены в барах и ресторанах???

1
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Изя
Изя
14 часов назад
Ответить на  Genka

Смотрю, вижу и не хожу!

0
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игнат
игнат
12 часов назад

Не обдристался потом Кокошник,столько дичи в свое трухло влив…Интерьер как в подворотне,кучи говна в центре не хватает и спящего обосцанного бомжа…

1
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Baraded
Baraded
11 часов назад
Ответить на  игнат

А есть заведения и обзоры, которые тебе нравятся Игнатушка?

0
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Genka
Genka
15 часов назад

Забавная открывашка на заглавном фото, я угарнул)))

1
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Изя
Изя
13 часов назад
Ответить на  Genka

Неприличная открывашка, крафтососы заценят)

0
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Clown
Clown
15 часов назад

Правильно автор сказал, интерьера тут попросту нет!

1
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Изя
Изя
13 часов назад
Ответить на  Clown

Интерьер есть, но он от арендодателей остался им, они ничего синим на сделали

0
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Genka
Genka
15 часов назад
Ответить на  Clown

Почему, модный интерьер в стиле лофт, вам не понять никому

1
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Baraded
Baraded
11 часов назад

Ничем не примечательное заведение, кроме высоких цен на пиво

0
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Изя
Изя
14 часов назад

Пиво со спирулиной? А прикольно!

0
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Pivnoi
Pivnoi
15 часов назад

Жаль что с 16.00 они работают, я уже хочу прилично накатить!

0
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Изя
Изя
14 часов назад
Ответить на  Pivnoi

Кто с утра накатывает? Вы чего там?

0
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Dikiy
Dikiy
15 часов назад

Необычное пивко, таким Инстасамку облили недавно)

0
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Изя
Изя
13 часов назад
Ответить на  Dikiy

Не помню такого, да и кто такая Инстасамкп

0
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Pivnoi
Pivnoi
15 часов назад
Ответить на  Dikiy

Там ее чернилами облили или зеленкой, не помню. Но не пивом)))

0
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