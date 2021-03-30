Как выглядит новая крафтососня «Спин», где на кранах 33 пива, не считая собаки

Новый молодёжный пив-бар любителей крафтовых извращённых дрожжевых жидкостей и чекинов в тапке Untappd открылся в красном здании на Кальварийской. Вход в «Спин» сзади неполучившегося фудкорта «Двор», ищите его со стороны железнодорожной дороги. А дальше пару ступенек – и вы в большом помещении в стенах оголённого кирпича и высоких потолков.
Такси высаживает меня под мостом, в наушниках играет Flo Rida – Right Round. Я интуитивно ищу новую крафтососню для мальчиков, в глазах почему-то промелькнула сцена в баре «Голубая устрица» из «Полицейской академии». Знаю, что еды у них не будет, поэтому больших надежд не питаю.
Как это часто бывает в таких проектах, ремонта ровно столько, сколько было денег. И это здесь не главное. Главное – это 32 крана разливного пива и три холодильника с ростом выше меня, забитым редким бутылочным пивом. Туалет размеров как на вокзале – чтобы углы не метили.
Из закусок только крендельки по рублю, вяленое мясо по 5р различных российских животных не из красной книги. И курица полковника с хрустящей корочкой чуть дальше по улице. Я так понял, возможно со своим.
Было много всякой дичи, смело могу рекомендовать густое пиво с малиной и огурцом, на вкус как арбуз. Название уточните за баром, а потом лучше запоминать по номерам, чтобы не повторяться.
Пивной смузи яблоко с корицей. По вкусу напоминает мамину шарлотку или детское питание для взрослых.
Пивной питьевой польский суп жур – 10р. Вкус грибов и отдалённо чеснока. Обязательно к тесту.
Тосол сауэр эль цвета самооблитой инстасамки. Яркий вкус фруктов, нездоровый цвет для пива даёт водоросль спирулина. Слишком много сока манго, густой, плотный. В душу не запало, ещё и 13р за банку.
Мичелада – мексиканский коктейль на основе пива. Остро-сладкий, яркий вкус сока лайма и душистые травы. Шикарная вещь после пятницы, если бы не 11р, то забил бы весь холодильник.
Тезисами и по делу: я ни разу не фанат крафта, но здесь прям хорошо. Сложно судить по ценам, т.к многое завозится в единичном экземпляре. Точно есть что потестить, но будьте аккуратны, следите за градусом.
Оценка бара «Спин»: 7 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Кальварийская, 21/1
Телефон: +375(29) 606-70-22
Время работы: 16:00 – 23:00
Цены хрен с ними… Но для того что там льют надо новое название придумывать… Пиво в бокалах по 0.2 и 0.4? Куда катится мир))) 30 кранов – это ребята большие оптимисты))) Приходите через месяц попить прокисшего непонятно чего за дорого… Я не злой. Как говорится успехов в работе. Но чёт верится с трудом.
Не думаю, что найдется столько людей, чтобы хлыстать это пиво
Банка пива за 13 рублей? Вы прикалываетесь????
Не нужно сравнивать цену банки крафтового пива с банкой аливарии, вы же не удивляетесь тому что булка хлеба в мини пекарне стоит в несколько раз дороже булки от хлебозавода. Или ценник на салат в ресторане и столовой тоже сильно отличается. Ценник абсолютно адекватный, чуть дороже чем в белой вороне, дешевле чем в биркепе и гораздо дешевле чем в жажде (вот уж кто с ценами совсем опух, поэтому туда не хожу и ходить не собираюсь). Разлив 0.2 при таком количестве кранов – это плюс. По поводу объёма 0.4 – в таких заведениях столько и льют обычно, причём не только у нас,… Подробнее »
Надо же высокую аренду отбить
Там и за 31 руб есть)
За 0.4л ????
Думаю там все ж 0,5))) ещё и новый завет поставили рядом с сосками. Дичь)
акститесь нелюди! Вот где все деньги вращаются
просто ироды!
Нор цена, ты просто не шаришь!
Живя в Беларуси, я перестал чему-либо удивляться. Вы посмотрите цены в барах и ресторанах???
Смотрю, вижу и не хожу!
Не обдристался потом Кокошник,столько дичи в свое трухло влив…Интерьер как в подворотне,кучи говна в центре не хватает и спящего обосцанного бомжа…
А есть заведения и обзоры, которые тебе нравятся Игнатушка?
Забавная открывашка на заглавном фото, я угарнул)))
Неприличная открывашка, крафтососы заценят)
Правильно автор сказал, интерьера тут попросту нет!
Интерьер есть, но он от арендодателей остался им, они ничего синим на сделали
Почему, модный интерьер в стиле лофт, вам не понять никому
Ничем не примечательное заведение, кроме высоких цен на пиво
Пиво со спирулиной? А прикольно!
Жаль что с 16.00 они работают, я уже хочу прилично накатить!
Кто с утра накатывает? Вы чего там?
Необычное пивко, таким Инстасамку облили недавно)
Не помню такого, да и кто такая Инстасамкп
Там ее чернилами облили или зеленкой, не помню. Но не пивом)))