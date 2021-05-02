Восемь кафе, где завтракают весь день. Пришли в новые «Вершы», кто надел тапки – тот и першы

В Минске не так много кафетериев, где завтраки готовят на протяжении всего дня. Вот, в новых «Вершы» вместо «Галереи У» заточенное меню, потом в «Кафе номер 4», в «Ле Госс» с большими завтраками по 24р, ещё «Завтраки 24», про остальные жертвы в конце обзора. Если найду что-то новое, обязательно дополню. Итак, суббота, 10 далеко не утра – мы на Октябрьской.

Особый формат завтраков, который зайдёт далеко не всем. Это как к бате в гараж приехал, а готовит там мама. В интерьере холодный бетон, бабушкины ковры и пёстрая мебель. На 100% догфрэндли. Ауф!

ЗАВТРАКИ

Меню делится на два типа людей: первый – конструктор, собери сам хоть стакан бульона за 4р, надеюсь, не Магии. Нужно успеть сообразить с 10:00 до 15:00, для тех, кто «Ну, я не знаааю».

И для уверенных в себе, кто уже видел меню и знает, что хочет, с 10:00 и до последнего ломтика бекона.

Полный зал завтракающих, кто-то пришёл с собаками, а кто-то, как мы, с малыми. Сразу понимаю, что придётся включать скидку на загрузку. Двери кухни только успевают открываться и закрываться, но Жека нервным удавом ждал свои блины минут 25 точно. Кто пришёл сразу после открытия – должен страдать.

Вода в стол и в миску для пёсиков – бесплатно. Крайне редкое явление в белорусских широтах.

ЧЕМ ЖЕ КОРМЯТ

Мне сразу же принесли куриный бульон с большой тефтелиной. Стоит 8р, бульон как из детства, только острый. Официант обязан предупреждать! Мимишная пиала, как из бабулиного серванта. Вкуснотье.

Цыплёнка табака представлял иначе, а домашнее пюре именно так. Зажарили до хрустоты, благо мясо сохранило сочность. Ну, и как бы 16р для завтрака за такую порция чутка жалко. Годно.

Зелёные оладьи из цуккини в зелени с лососем – 14р. Ничего необычного, просто покажу, как выглядят.

Украинский традиционный банош из кукурузной каши, сваренной в сливках с обжаренными вешенками на азиатский мотив. Однако вкусно и питательно. За крупу с грибами просят 12р, ну ладно.

Их сэндвич выглядит как белка, которая выскочила на МКАД в ненужный момент. Открытый бутерброд на пышном хлебе с сочным, но не сильно мягким куском мяса, сыром и типовой зеленью. Пока не знаю, как белка на вкус, но стейк-сэндвич – зашибись! Просят за него 16р, где-то в Киеве поперхнулся Влад.

А вот те самые 25-минутные блины Жеки за 14р. Сверху зажаренный в чипсы бекон, красивое яйцо и где-то на кухне остался сироп шиповника. Жека ныл на протяжении всей трапезы, его душу терзало дубовое состояние панкейков. Не доел, спросил, есть ли собаки, после громко огласил 5 кокобаев и ушёл в закат.

ДЕСЕРТЫ

Обязательно закажите хотя бы что. Например, рукотворный сырок за 10р, глазированный хрустящим шоколадом, посыпанный запрещёнкой. Если родители узнают цену за творог, могут лишить наследства.

Или панна-котта из гречи за 8р, обмазанная лимонным кремом. Выглядит как размазня, а на вкус брависсимо!

ЗАВТРАКИ ВЕСЬ ДЕНЬ

Сохрани: «Кафе 4», «Завтраки 24», «Мон Ном», «Бенедикт», «Гнездо», «Ham&Jam», «Ле Госс».

Тезисами и по делу: если бы и вернулся на завтрак 15 минут на такси от дома, то только ради нескольких блюд и атмосферы продуктового склада, свободной от понтов. Еда совершенно обычная, цены местами завышены, но блюда исполнены хорошо, кроме блинцов. К тесту!

Оценка кафе «Вершы»: 7 кокобаев