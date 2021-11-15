Новый «Тайский Сад» от «Май Тай». Смогли ли они сохранить старые рецепты?

Птицей Феникс восстало оно из пепла, рассыпанного недалеко от площади Победы, в тихом центре на улице Змитрока Бядули. Нейминг звучит, как СПА, но кафе «Тайский Сад» со вчера работает в тестовом режиме. Поэтому не неситесь сломя голову, а запоминайте режим: с 18:00 до 23:00. Возможны пробки, советую бронировать столик, ибо многие скучали по тому самому Том Яму и Пад Таю.

На двухмиллионный город всего два тайских заведения. Кукольное кафе «Кокос» далеко на Притыцкого, где ни сесть ни встать, и вот, в центре «Тайский Сад» сети «Май Тай ». Как говорится, к дому ближе – цены ниже. Сейчас проверим, что там про старого коня.

АТМОСФЕРА

Встречает лёгкий аромат свежевыкрашенной стены. На этом месте должна была быть «Доминос Пицца», но получилось тайское кафе, не интересно рассказывать почему. Высоченные потолки, под которыми гоняет воздух вентилятор, до батареи здоровенные окна, арки с сохранённой лепниной и капитально много места. В конце зала мини-сад с гигантскими монстерами, спасибо, что не пластмассовые. Много чего переехало со старого кафе. Уютно, в таких помещениях хочется вкусно есть, много пить и общаться.

Парковка вдоль дороги и во дворе, они дог-френдли, если не с тибетским мастифом.

ЧТО ГОТОВЯТ

В зале дежурит новый персонал, есть даже наголо выбритый мальчик, хотя раньше придерживались чисто женского коллектива. На кухне старая гвардия, если верить одетой в комбинезон авиатора управляющей. Сейчас заценим, старика не обмануть, рецепторы всё помнят. Меню, как и раньше, только цены ниже – мудрый ход.

Не мудрый ход не подавать сразу гостям к острой еде гостеприимный стакан питьевой воды. Окей, попросил сам. А помните, раньше на всех столах была баночка с пушистыми хлопьями чили для усиления остроты? Я помню, надо бы вернуть.

Начал с ледяной Короны за 7р. А знаете, как долька лайма появилась в горлышке? Не потому, что так вкуснее, просто в Мексике адская жара, много мух и прочих негодных насекомых. И для того, чтобы они не лезли, куда не нужно, горлышко затыкали лаймом. Эту презабавнейшую теорию поведал местный в гостях у нас, похоже на тру.

А вот и Том Ям уже с рисом за 16р с тремя хрустящими креветками размером с мизинец. Мне тут написал один ресторатор: «Суп выглядит, как паста Аройд, залитая крутым кипятком». Я пробовал так заваривать, похоже, но не то. Важен баланс, куриный бульон и рыбный соус. Итак, по бульону как в старые добрые времена, лёгкая сладость, кислость, мягкая острота. На их месте добавил бы доп. опцию на кокосовом молоке.

В бульоне тонко наструганные грибы шиитаке, палочки лемонграсса, листья каффир-лайма, живой чили, нужно больше свежей кинзы. Я беру Том только ради бульона.

МОЙ ТОП: суп Том Ям в «Блум», «Ронин », «Культура », внезапно, «Сайгон » на Тимирязева, 65, «Кокос» и «Sea», если повезёт с поваром, теперь и «Тай Сад».

Такой, как и раньше – под пиво, фритюр-ролл за 9р с креветкой и куриным фаршем.

Спасибо, что живой! Мой победитель среди всех салатов Минска – из хрустящих баклажановых чипсов с взорванной креветкой, куриным фаршем, сладким луком, чесноком и чили в цитрусово-уксусной заправке. За 16р запоминайте, какая порция. Уверенные 9 кокобаев! Ничего не меняется, чуть сдержал слезу.

Лапша Пад Тай и жёлтый карри с нежным цыплёнком без изменений, ЗБС, как и раньше!

За 13р на десерт филе спелого манго с кокосовым рисом и хрустящим на зубах сахаром. Первым делом подумал пломба. Дико сладкий, кашеобразный, не моё.

Тезисами и по делу: не локация делает кафе, а кафе локацию. Всем фанатам тайской кухни советую зажать в кулачке 30р, но не забывайте про режим варки Том Яма.

Оценка кафе «Тайский Сад»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 8 Телефон: +375(29) 311-66-77 Время работы: 18:00 – 23:00