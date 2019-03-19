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Чем кормят в столовой не «Луча» рядом с офисом «mediacube»
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Новая домашняя кондитерская «Mopastry» от бывшего сладких дел мастера ресторана «ODI»
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Каждый понедельник нас ждут акции с пиццами и бургерами два по цене одного
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Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
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От души отрываю рецепт засолки супер сала и чуть-чуть волшебной пыли
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В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
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Новый «Дарлинг» – это когда три в одном: бистро, бар и лаунж, но не чайхона
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Проверяем ассортимент уже третьего биомаркета «Вёска» с уникальными продуктами из Европы
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В каморке новой «Каморры» придумали специальную пиццу под крафтовое пиво
Что нового?
В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
2 ноября, 2020
Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
20 октября, 2020
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
28 сентября, 2020
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей
9 сентября, 2020
Каждый понедельник в «La Scala» и «Langolo Italiano» 2 любые пиццы по цене 1
31 августа, 2020
С Лидского завода утекла энергетическая новинка специального назначения
27 августа, 2020
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Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
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Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
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Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
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Деликатесная лавка «Сырная Карта» или за что я получил бан от Цукерберга
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Под Дрозды выкатили рыбно-бургерный фудтрак «Хайпбист»
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Из чего состоит и сколько стоит самый дорогой завтрак в Минске
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Стартанул «Гастрофест» пивных закусок и фритюра с мощными сетами по 24р
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Что приходится есть людям, купившим квартиры в жилой застройке Новая Боровая
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С Владивостока в наши магазины привезли необычные пельмени
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Собрал в список заведения с едой раскраски БЧБ
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Дичь! Во сколько обойдётся романтик в единственном в Беларуси панорамном ресторане «The View» на 28 этаже
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Одичали! Сколько стоит отдохнуть и покататься на вездеходе в охотничьем хозяйстве «Белый Лось»
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