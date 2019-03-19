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Чем кормят в столовой не «Луча» рядом с офисом «mediacube»
Новая домашняя кондитерская «Mopastry» от бывшего сладких дел мастера ресторана «ODI»
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Новая домашняя кондитерская «Mopastry» от бывшего сладких дел мастера ресторана «ODI»
Каждый понедельник нас ждут акции с пиццами и бургерами два по цене одного
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Каждый понедельник нас ждут акции с пиццами и бургерами два по цене одного
Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
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Хочу показать, чем кормят в заведениях Островца и Ошмян, где квартиры сдают по цене Минска
От души отрываю рецепт засолки супер сала и чуть-чуть волшебной пыли
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От души отрываю рецепт засолки супер сала и чуть-чуть волшебной пыли
В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
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В сеть гипермаркетов «Грин» завезли ножи, как любит Джейми Оливер
Новый «Дарлинг» – это когда три в одном: бистро, бар и лаунж, но не чайхона
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Новый «Дарлинг» – это когда три в одном: бистро, бар и лаунж, но не чайхона
Проверяем ассортимент уже третьего биомаркета «Вёска» с уникальными продуктами из Европы
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Проверяем ассортимент уже третьего биомаркета «Вёска» с уникальными продуктами из Европы
В каморке новой «Каморры» придумали специальную пиццу под крафтовое пиво
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В каморке новой «Каморры» придумали специальную пиццу под крафтовое пиво

Что нового?

В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
Экономим! Каждый вторник в 8 заведениях Минска пицца или суши два по цене одного
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1
Что наливают на фестивале кофе в 6 городах Беларуси, где сет из десерта и напитка стоит 7 рублей
Каждый понедельник в «La Scala» и «Langolo Italiano» 2 любые пиццы по цене 1
С Лидского завода утекла энергетическая новинка специального назначения
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Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
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Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
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Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска
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Из чего состоит обед за 3,57 рублей в заводской столовой Витебска

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