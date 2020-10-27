Новая домашняя кондитерская «Mopastry» от бывшего сладких дел мастера ресторана «ODI»

Как это часто бывает, лучшие в своём деле уходят от рабства за гроши на дядю и открывают свои проекты. И таких примеров достаточно много, особенно среди баров. Так вот, вечер субботы, я откупориваю бутылочку красненького Мэд Хаус из сельпо Евроопт-Столичный – товары первой необходимости – и начинаю свой рассказ про поход на собственные хлеба Марии Харитоновны.

Не знаю, что у них там за семейный бизнес, но у шеф-кондитера Марии пояс неизвестного цвета самой крупной кулинарной школы в мире Ле Кордон Блю. Что-то похожее есть у Антона Немировича из «Le Gosse».

Будучи старым фудхантером, я побывал везде, за что мне иногда стыдно. Поэтому сразу идентифицировал, кто жил в этой норке раньше. Да, так и не взлетевшая деликатесная лавка «Закон Мяса». Формат был нужный, но ассортимент и маркетинг совсем слабенький, не доиграли. Теперь здесь кондитерская, хотя с нынешним ассортиментом это максимум кофейня с самодельными десертами.

В районе Петровщины, кроме шаурмы практически нет приличных заведений, следовательно, кондитерская должна выжить, если не начнут баловаться. Последними тут открылись бар он же ресторан с кальянами, «Пики Блайндерс», почти славянская чайхона. К сожалению, «Китайский Самовар» – всё!

ИНТЕРЬЕР

Большое светлое помещение с высокими потолками и интерьером экономной однушки Новой Боровой. Аккуратно, просто, без дани моде какой-либо концепции или направления. Классика жанра.

СЛАДОСТИ

Тестовый режим. На голой витрине около восьми видов десертов и домашнее мороженое, как в «ODI». Им однозначно потребуется изобразить несладкую выпечку, круассаны с начинками и ещё какую-нибудь сдобу.

Подхожу на кассу, выбираю, оплачиваю, и заказ вместе с водой приносят на столик. Я оседлал жёрдочку на батареи у окна. Господа, срочно оснастите их подушками или обшейте чем-нибудь мягким.

Шоколадный что-то там с брауни за 8р. В меру сладкий, залит тонким слоем хрустящего шоколада. Вкусно, ничего сверхъестественного, но и не тарталетка из «Поля» за 13р. Из этой же симфонии муссовый с ягодами кислых оттенков черника-бергамот. Оргазма не испытал, но понравилось. Шарик домашнего мороженого – 3р.

Заметили, что мы понемногу начали привыкать к цене 8 – 15р за десерт? Будем реалистами, качественная сладость не может стоить по цене шоколадной картошки в кулинарии Соседей. Вся беда в нашем низком уровне жизни, а как результат – низкий уровень культуры питания. Проще говоря, у нас очень маленькие зарплаты, а цены растут как на дрожжах, и мы в этом не виноваты! Прискорбно это всё.

Тезисами и по делу: очевидно и так, проект с душой, кондитерским опытом и очевидными целями не попасть на Реалтбай. Добротные десерты, вкусный кофе и абсолютно девичий персонал. Однозначно к тесту, особенно, если в вашем районе. Состав любой сладости спрашивайте на месте, так проще определиться.

Оценка кондитерской «Мопастри»: 8 кокобаев