Первый ресторан в «Маяк Минск» – «о’Да!» Ещё, ещё, ох, сильнее. Всё, я домой

А точнее бистро с авторским подходом к еде, но для того, что сейчас открывают в Маяке, это реально уровень ресторана. Вот только размером не вышло. Рестораторы говорят, что в заведениях размер не важен, важно, как ты им управляешь. И побольше бы денежной виагры от инвесторов. Резонное заявление. Помещение «о’Да!» на восемь столиков примерно, где даже поместился бар.

Бистро открыли владельцы салона здоровья, он тут же, но налево. В меню на один разворот много сложных названий по вполне уже привычным ценам. На винную карту закрыл глаза, благо коктейли по 15р.

АТМОСФЕРА

Плотные шторы в пол, большие пластиковые окна, пёстрые цвета. Чем-то напоминает нынче модный ёрш из «Блума», «Бриош Бистро» с щепоткой «Пена Дней» вместо соли. В тесноте, да не в обиде. Мне уютно.

Самое интересное только начинается. В зелёном меню много сложных слов с полезными сочетаниями. Для вегетарианцев запекают, никогда такого не видел, – Веллингтон из филе свЁклы, но об этом позже. Хочется затестить всё, поэтому заказывал в два подхода. Вот невозможно уйти, не затестив эклер из утки.

Ваза воды в стол – бесплатно, не пришлось брать лимонад за 8р, хотя хотелось. С двойным эспрессо illy тоже будьте аккуратны – это минус 7р с карты. Чайник вкусного чая стоит 7р за 600 мл, вино от 11р за 125мл.

ВИНО

Винный эксперт сообщил, что цены на вино за гранью. На некоторые позиции в 3 раза дороже полки.

Первым делом в добротной посуде вынесли Негрони Сбальято, где вместо джина просекко. Час дня, не время убиваться. Стоит 15р. Некоторые заведения уже по 18р коктейли продают, где себестоимость рубля 5.

ЕДА

Люблю красивую посуду – это первая эмоция от блюда. В глубокой тарелке чёрный рис в сливках с пармезаном, сверху хрустящие креветки, моллюски вонголе, кальмар кольцами и миндальные чипсы. Всё это ещё поливают тёплым соусом биск. Стоит 25р, и это прям топовый топ среди понятной еды.

Гребешки – самое дорогое в меню, после стейка Нью-Йорк за 49р. Самых мелких восемь штук на кремообразном кукурузном пюре в луже из шафранового соуса. Приготовлено идеально, сложно придраться.

Сегодня явно хорошая смена. Персонал четко шарит в меню, легко угадывает желание и совершенно ненавязчивый. Нас сразу предупредили, что готовят минут 20 – 30. Поэтому я сделал ещё глоток.

Запеченная свекла, слегка смазанная горчицей (О, да!), грибами, завёрнутая в лист савойской капусты, а потом в хрустящее тесто. Подают в свекольной луже под пудрой из свеклы. Как оно? Да как постный борщ, только не пьётся. Просят всего 15р. Эксперимент стоит каждой копейки.

Идеальной заправки говядина мелким кубиком замешана с вялеными томатами, каперсами и луком. Сверху пышный трюфельный мусс, золотые грибы и чипсы из льна. Стоит 17р, чувствую, скоро поднимут цены.

Жареные ньокки из батата с уткой конфи, вялеными томатами, мясным соусом – и всё это под шапкой, из как облако, пармезана. Не знаю, кто у них на кухне, но своё дело знает. Порция честная, как и цена в 22р.

НА СЛАДКОЕ

Пришло время десерта. Азиатский тирамису за 13р, где сахарные печеньки Савоярди пропитали терпким чаем матча с апельсиновым ликёром трипл-сек. Сверху украсили свежей клубникой. Инстаграмно, но не моё.

Наиредчайшее явление, когда всё на уровне, кроме разогретого хлеба за 3р, который через десять минут превратился в развлечение для бобров. Не, не бывает так хорошо, отправлю на тест скаутов.

Остальное затестите сами, но обязательно обратите внимание на эклеры с уткой в малиновом соусе.

Тезисами и по делу: новое бистро – единственный разумный повод отправиться в Маяк Минск. Зачем оно надо? Ради получения новых ощущений от необычных сочетаний. Но столик бронируйте, так как посадка у них домашняя. Если не расслабятся, то это маленькая победа в большом районе.

Оценка бистро «о’Да!»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 18 Телефон: +375(29) 109-44-11 Время работы: 12:00 – 23:00