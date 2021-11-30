Попробовал на вкус новый красивый коктейльный бар «Мартиник» и выжил!

Открылся он там, где раньше плавал стильный бар про коктейли «Пеликан». Внутри не стали менять то, что и так было идеально, я заметил лишь новую пальму, а на входе убрали трон. Тематика бара «Мартиник» – коктейли в чинной атмосфере старых стен. Мало в столице баров, где дают спокойно испить без плясок и гоущиц, трясущих попами. Вот он и бар «Свит энд Сауэр » – последние из могикан.

Как и все коктейльные бары, свою работу он начинает с гудком окончания рабочего дня. На часах 17:55, мы в режиме Хатико проходим через дверь к гардеробу.

По атмосфере как всегда чудесно. Мягкие кресла, пышные диваны, большая барная стойка, а посередине фортепиано. Всё, как и раньше. На 9 душевных кокобаев!

ПО НАПИТКАМ

Тестил я много, поэтому точно могу сказать, что коктейли готовить умеют. Цены от давно привычных 16р до 18р и, для прожигателей жизни, за 45р на Муме не тролле. Тот томный вечер прекрасно дополнял Йорк Сауэр за 16р с торфяными нотками Лафройга и лайтовой кислинкой красного вина. Вся классика по 18р, советую традиционный Сайдкар на коньяке с апельсиновым ликёром. Утром решил, что топ за свои деньги!

Хорошие напитки – это когда после 15 утром головка не бо-бо, лишь организм требует двойной свиной Мак Маффин с яйцом и самую большую чашку любого капучино.

Бокал Мум за 25р/125мл – это справедливо. Чтобы каждый мог, вино от 11р до 33р за Примитиво ди Мандурия. Приемлемо! Есть сигарная комната, пока без кальяна.

ЗАКУСКИ

В меню еды нет, но она есть. Тартар из говядины за 21р нужно ещё раз пересмотреть, пресный, каким боком здесь редька? Полдюжины улиток по-бургундски за 18р не испортить, и я писал почему. Есть удобнее зубочистками. Тридцать грамм чёрной икры, добытой Адмиралом Хуссо, с пышными лимонными оладушками – 110р. Небольшой фанат икры осетровых рыб, заказал, чтобы показать, как вам её будут презентовать.

В конце вечера выдали счёт на два гостя. Если не есть икру, то вполне себе обычно.

Тезисами и по делу: не коктейли красят место, а место задаёт атмосферу для создания напитков настроения. Итого, получился коктейльный бар для тех, кто понял жизнь и давно никуда не спешит. Как вы заметили, цены выставлены так, чтобы никого не обидеть, за это падабайка! Виталий Я. и Женя Ж. могут выезжать. Спасибо, что живой!

Оценка бара «Мартиник»: 8 кокобаев