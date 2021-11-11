Открытый гриль на каждом столе – новая китайская самоварня на два этажа «Азия Пати»

По сей день мучает вопрос, почему во всём мире китайская кухня самая вкусная и недорогая, а в Минске только дорогая. Обычно, в наших китайских кафе видишь только китайцев, белорусам всё ещё чужды куриные лапки и потроха. Да, пока вы читаете обзор, в столице строится ещё четыре китайских ресторана. Показываю, как готовится хого в свеженьком «Азия Пати» на два этажа со столами гриль.

Находится он на Немиге, где раньше крутил шаурму «Донер Кебаб». Никаких вывесок и опознавательных знаков, лишь табличка на двери говорит, что там есть еда и не только.

АТМОСФЕРА

Типичное китайское кафе без сильных заморочек с ремонтом. На втором этаже просторный зал с караоке. На первом в каждый стол встроен гриль на котором варят хого – китайский самовар, а чуть позже жарить на нём мясо с овощами. Судя по забрызганным бульоном стенам, тут вкусно. Столы стоят так, чтобы ногам было удобно.

МЕНЮ

Как говорится, не первый раз на охоте, поэтому знаю, что такое хого. Заказываем на двоих маленький чан неострого грибного бульона за 21р и продукты, которые будем в нём варить. По мере выкипания бульон подливают, услуга бесплатная.

В меню десять видов бульонов, при желании их можно совместить в одном котелке.

ЧТО ПОЕСТЬ

Дополнительно в стол заказал Чжацзян – китайскую лапшу Болоньезе за 11р и две порции саке по 6,50р, зашло, как в сухую землю. В миске зверская порция самодельных упругих макарон, говяжья тушёнка в соусе и филе огурца. Пушка, вкусно и сытно!

Закипел грибной отвар, мы поспешили к топпинг-станции. Сладкий устричный соус, солёный из перебитой черемши, острое чили-масло, дроблёный арахис, зелёный лук и кинзу. Можно брать сколько угодно, всё равно будет стоить по 6р с человека.

КИТАЙСКОЕ ФОНДЮ

ВАЖНО! Когда голодный, начинаешь заказывать всё подряд, думая, что не наешься. Не делайте так. Я рекомендую начать с замороженной, тонко нарезанной говядины – большая порция 13р, домашняя – 15р, разницы не заметил. Дико вкусно получается в бульоне хрустящая пекинская капуста – 8р. Свежий корень лотоса за 10р у нас не найти, думаю, привозят из Китая. Гора шариков из хрю-хрю в панировке – 12р. Не берите креветки, за 6 штук – 18р, и молодых осьминогов за 14р – вкусно, но опять же дорого.

Ломтики говядины подержать в бульоне минут шесть, тогда она получается дивно нежная. Следующим движением посыпьте порубленной кинзой, пару капель чили-масла, заверните в отваренный лист капусты, а дальше в рот. Не доели, за всё на двоих вышло 140р, примерно, как поужинать с вином в Сифудошной. Китай – дело дорогое.

Читатель затестил самовар сразу после поста в Телегу. Судя по фото, овощей и говядины не жалеют. За весь стол у него вышло 349р, китайский городовой!

Тезисами и по делу: как и во все китайские кафе дешевле ходить компанией. Такая самоварня в Минске пока что единственная, поэтому искренне рекомендую приоткрыть для себя искусство китайского котелка. А из последних советую потестить «Юдзу» на Комсомольской, особенно хороша у них баранина с луком и перцем.

Оценка кафе «Азия Пати»: 7 кокобаев