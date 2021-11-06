На Октябрьской запахло яблоками с корицей. Новая «Штрудели и Кава»

Как оказалось, кава – не кофе с белорусского, а игристое с испанского, которое они льют по бокалам с самого утра. На моей памяти были уже хот-доги с шампанским на Зыбе – рипнулись. Затем устрицы с сидром в «Белом Наливе », когда уже шаурма и просекко? Мечты мечтами, а в вагончике «Штрудели и Кава» всё пекут сами, но по организационным моментам видно, что открывали туристы ресторанного бизнеса.

Место, намоленное годами лучшим вегетарианским стрит-фудом «Манки Фуд », их мне особенно не хватает. Грубая мужская слеза скапливается в уголке глаз.

Атмосфера стильно облагороженного строительного вагончика с мягкой мебелью, через большие окна видно, как больше не бежит трамвай по старым шпалам. Не то чтобы по уютному уютно, но по сути уютно. Невероятно странное решение поставить витрину с видом на улицу. Чтобы посмотреть на выпечку, нужно выйти за дверь или извернуться удавом. Не хватило места? Так поставьте вы узкую вертикальную, ну ё-моё!

ШТРУДЕЛИ

В меню только они, кофе и игривое. Владелица сама варит капучино в капсульной кофеварке Тиграна, пока остальные заняты выпеканием. ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Будет мучительно долго, но не больно, могут что-то забыть или перепутать. Нюхом чую, для мини-рестораторов это первый опыт, но они стараются, это чувствуется.

Выбор большой, а по факту на 11:00 пятницы есть только сладкие. Никакой логики, просто пекут на автомате. Ладно, утренний сет из 3 штруделей плюс 3 игривого – 30р, 2 маленьких капучино, 1 дико сладкий глинтвейн – итого 55р за троих. Не так и дорого.

Кава по бокалам от 6 до 12р, если бы в «Шампанерии» в своё время это поняли, то сейчас на их месте не было бы алко-притона. Глинтвейн за 8р дико сладкий. С алко – всё!

В рулет из пресного теста закручивают бананы в шоколаде, яблоки с корицей, вишню с миндалём, есть даже том ям, но он ещё в печи. Сладкие по 6р, шарик мороженого ещё 1р, несладкие по 8р. Организация максимально странная, утром ни одного несладкого рулета. А вот по штруделям вопросов не имею, приятное тесто, много начинки.

Тезисами и по делу: просто штрудельная с организацией гостеприимства, как дома. Срочно нужно налаживать процессы, дабы работать на поток с отдачей «Где мой штрудель!?» не более чем через 10 минут. Иначе зима будет холодной…для них. Штрудель – вкусный, но неаккуратный. Могу смело рекомендовать, как спадёт ажиотаж.

Оценка кафе «Штрудели и Кава»: 7 кокобаев