Кофейнатаун или чем кормят жителей «Минск Мира»

Кроме обещаний, что будет много парковочных мест и даже детские садики со школами в ближайшем будущем. А ещё около 200 000 жильцов, примерно столько сейчас проживает в Бобруйске. Должен отметить, спальный район «Минск Мир» застраивают щедро и даже пока не так плотно, но это пока. Так вот, сейчас я покажу, какие заведения уже функционируют, где вкусно наваривают капучино и есть завтраки.

Если твои друзья живут там, то не поленись скинуть обзор им, будет полезно, и рисковать не придётся. Звучит песня Каскадёры! Не так давно мы обследовали жутко уплотненный Даной ЖК «Вог», – почитаете обзор потом.

Очень жилой квартал «Минск Мир» находится за бывшим аэропортом, от которого остались только рожки да ножки. Высотки выглядят симпатично, интернет только по праздникам, а что же с общепитом? Людям же нужно где-то утром пить кофе с круассаном. Первая кофейня в доме на улице Аэродромная, 30 со стороны детской площадки.

«КОФЕ ДЭЙЛИ»

Совершенно непримечательная, но просторная кофейня. Комбо завтрак – 9р, ленивый сэндвич с курицей на булке из хот-дога за неадекватные 6р. Маленький капучино – 3,50р с горчинкой дешёвого кофе. Задумки не понял.

ОЦЕНКА: без эмоций

А вот сэндвич за 7,50р с белорусским прошутто, кремчизом, грушей и пармезаном в кемпере под ТЦ «Силуэт».

«ВАРКА»

В единственном на весь район приличном гипермаркете, рядом со входом есть мини-кофейня на два стула. Хрустящие круассаны пекарни «Лён» начиняют от 7 до 9р. За 3,70р варят мягкий, насыщенный кофейным зерном капучино с плотной пенкой. Достойная история для быстрого завтрака, если есть свободная табуретка.

ОЦЕНКА: хорошо

«ПАЛКИ-СКАЛКИ»

Первая сушарня по российской сетевой франшизе. В меню суши, пицца, воки, салаты и супы, ясно-понятно, что из России. С 12:00 до 16:00 – 20% скидка. За вок с курицей и филу с гарниром вышло 18,80р. Коробка забита не переваренным удоном, пару кусков курицы, овощи и соус с дымком. Это дело пойдёт на ужин, когда совсем лень стоять у плиты. Во второй коробке, зеркалом внутрь, на удивление зверская по лососю Филадельфия. Что-то мне подсказывает, что барсук в гнезде. Будете тестить – сравните с тем, что скрутили мне. Подозрительно съедобно.

ОЦЕНКА: хорошо

«THIS MOMENT»

Находится в арке между домами, скорей всего, в бывшем техническом помещении, которое буквально метр на метр с высотой потолков метра четыре. Но тогда почему окна в пол? За 2,50р бариста дрожащими руками заварил такой капучино, что захотелось его по-братски обнять. Вспомнил себя, когда защищал диплом в БГАТУ. Берите точку на карандаш, а ещё там какие-то бонусы, если подключить его чат-бот. Выписываю 9 кокобаев за кофе.

ОЦЕНКА: шикарно!

«ТУК КОФЕ»

В сетевой кофейне комфортная атмосфера, чтобы засесть с ноутом, но нет кондиционера, вот это поворот. За 3,50р был сварен средней руки малых размеров капучино с тяжёлой горчинкой под сливочной пенкой. Просто окей.

ОЦЕНКА: не для всех

«КОФЕ ЛАВКА»

За всего лишь 2,50р из окна выдали кофе с чрезмерной горчинкой, но мягкой, рыхлой пенкой. Почему-то вспомнился Комаровский рынок. Интересно, чем думают владельцы кофейных бизнесов, открывая с десяток заведений без концепции в одном районе?! С каждым новым глотком капучино я становлюсь более раздражительным.

ОЦЕНКА: без эмоций

«РОЗАМАРКЕТ»

С интересным форматом. В первую очередь – это красивая цветочная лавка, а дальше кофе, алкоголь и кальяны. Так и хочется добавить суши вкуснее, чем в «Ронин», шаурма на углях и крафтовое разливное пиво.

Терраса с мягкими креслами выглядит уютно, поэтому был заказан кальян за 25р. Флористы собирали его примерно столько же в цифрах, а курился не дольше 10 минут. Какая-то жуткая жуть, горький, тяжёлый, я таких даже в Турции не курил. Короче, прежде чем браться за шахту, лучше найти грамотного забойщика табака. На 3 кокобая.

ОЦЕНКА: лучше за букетом

«MOUNTAIN»

Пожалуй, единственное заведение на весь проспект Мира, где можно вкусно позавтракать. Работают с 08:00 и до 21:00. Советую круассан за 7р с пармой, песто и вялеными томатами под правильный капучино за 3,50р. Веганские сырники из тофу с бананом – 5,50р. Рассыпчатую кашу булгур за 6р с авокадо, жареными грибами, вялеными томатами и грецким орехом. Добавляю туда яйцо пашот за 2р по цене дюжины, лучше лосось за те же 2р. Завтракал у них раз пять, могу смело ставить 8 кокобаев минимум. Стало сложно попасть на свободное место.

ОЦЕНКА: идеально!

В «Гиппо» скоро «КФС». На другой стороне есть пару пивных разливаек, ещё кофейни и, собственно, на этом фантазия заканчивается. Даю подсказку бизнесменам, открыть деликатесную лавку типа «Прошуттерия» или «Салон еды», хинкальню, кафе с детской комнатой и демократичный винный бар типа «Декантера».

В том здании по центру во всю мощь собирают доставку пиццы «Пицца Лисицца» и суши «Годзилла». Скоро.

ВЫВОД: району «Минск Мир» катастрофически не хватает мест, где можно вкусно позавтракать, спокойно поужинать, попить вкусного и недорого вина. Но, почти уверен, к с середине 2022 года всё наладится.