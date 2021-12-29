Сходили за Чикен карри в новую индийскую харчевню «Масала»

Вот индийской кухни сильно не хватает, был заигравшийся в раджа «Тадж», но он, естественно, рипнулся. Есть вегетарианский «Ом Намо», но в тёмном подвале. Не знаю, выжила или нет индийская столовая «Намасте», вот она шибко в душу запала, жаль, что дорога долгая. Так о чём я, владелец кафе «Масала» переделал кальянную в индийскую харчевню. Спасибо, что не только для вегетарианцев.

Как и положено в домашней индийской кухне, из мяса только курица. Корова у них священное животное, свинина – грязное, а морепродукты в Беларуси – для богатых.

АТМОСФЕРА

Напоминает спортзал лагеря из моей юности, только потолки ниже. Минимальный ремонт, размалёванные традиционной живописью стены, дешёвая мебель. Пойдёт.

ЧЕМ КОРМЯТ

Меню разбито по разделам: закуски, супы, салаты, то, что готовят в тандыре, курица, сыр, бобы и сладости. Цены вполне адекватные, а ещё чайлд-френдли. Пальцем правой руки заказываем на двоих, начать попросил с чайничка пряного чая масала.

Его вынесли быстро, жаль, что не аутентичная посуда, за 500мл чая на молоке – 7,90р. В холодную погоду, пожалуй, самый идеальный напиток. Пряный, слегка сладкий, бодрит нотками имбиря, кардамона и корицы. Топчик, ушёл, как в сухую землю.

Готовят медленно. Быстрее всего получился томатный суп за 6р. Густой, слегка сладкий, капельку кислый и умеренно пряный. Идеальный баланс, я бы сметаны ложку закинул.

Тарелка простых углеводов: нут в пряной подливе и гора риса – это Чхоле чавал за 6,90р. Что-то на сильно вегетарианском, не остро, а именно душисто.

А вот и курочка карри за 9.30р. Под густой, сливочно-пряной, маслянистой подливой утонули 3, а может и 4 кусочка нежного филе. Да, мало, но пздц как вкусно. Берём к карри рис, а лучше лепешку, она же роти, за 3,70р, фаршированную жареным луком.

Фанатею по всевозможным видам карри, вот тут его готовят на 9 кокобаев!

Не знаю зачем, но заказал Панир тикка за 12,90р, к нему тамариндовый соус за 2,70р. Пресный, спасибо что жареный сыр в специях подают с сашими кроличьей нарезкой и мятным кисло-молочным соусом. Освежает, но сладко-пряно-кислый тамариндовый ему подходит больше. Вообще, это универсальный соус. Сыр Панир на любителя.

СРАЗУ ВСЁ

А вот сеты, где всего по чуть-чуть. Зовётся Тхали, есть в двух вариантах: вегетарианский и для обычных людей, я выбрал второй за 22,90р. Состоит он из нескольких мисочек с едой в урезанной версии, две лепёшки и сладкий шарик в сиропе. Сильно сомневаюсь, что тут есть 1000г, если только с блестящим подносом. Интересное погружение в культуру, но лучше просто заказать цыплёнка карри.

На двоих без алкоголя, который тут есть пиво – 72,30р. В конце, чтобы освежить дыхание и погасить специи, традиционно выносят семена фенхеля. Жуйте активно.

МЕНЮ

Если подходить к выбору осознанно, то средний чек на человека около 20 рублей.

Тезисами и по делу: когда готовят носители культуры, это всегда прекрасно. Советую начать с карри в роти, а в остальном придерживайтесь своих инстинктов.

Оценка кафе «Масала»: 8 кокобаев