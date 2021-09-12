Устрица, хот-дог и сидр за всё 8,7р. На себе проверяю украинскую рюмочную «Белый Налив»

После первого поста о приходе демократичного бара для людей ванговал дикие очереди. Так всегда с новичками, поэтому устраивайтесь поудобнее, буду показывать, ради чего люди стоят друг за другом на Зыбицкой. Каждый, кто был в Киеве, знает, что «Белый Налив» – это недорогая рюмочная, где за скромные один евро (2,9р) можно 300 мл испить сидра, за эту же сумму заказать хот-дог из-под ножа или съесть устрицу.

Впервые в Минске можно затестить, пускай и самые мелкие, устрицы Фин де Клер по 2,9р за штуку. Их привозит из Франции «Джон Дори». Она кукольная, но всё равно несёт в себе вкус моря. Как я писал за день ранее, открылись они 10 сентября на Зыбицкой в 17:00. Режим пока как есть и до 23:00, карты не принимают, а на улице нескончаемая очередь, как это было с неоригинальной «Пьяной Вишней » чуть дальше к шаурме с вагончика.

АТМОСФЕРА

Никакой волшебной пыли, ещё бар, где льют с кранов, стойка с грилем для сосисок, замешанных из курицы с говядиной. Ближе к выдаче бородатый мужчина, как робот, вскрывает устрицы. Сбоку зал с шатающимися столами, люстра из бокалов, нелепые авоськи на стенах и мотивирующая фраза на розовой двери в туалет. Он тут общий. Из плюсов только исправный кондиционер, наполняющий помещение зимней прохладой. Типичная накидочная.

МИНУС: кальвадос в бездушных бумажных стаканах, как на рынке. А нужны коньячные красивые бокалы, они же для наливок. Бокалы для сидра тоже корявые, я из таких в 2000-х пил «Голубую Лагуну » на «Двух Буслах ». Мерзко!

ЧЕМ ЗАКУСИТЬ

Выбор мал, но удал. Три вида разливного сидра (яблочный, грушевый и смородиновый), настойки, кальвадос, есть миксы придуманные кем-то совсем отмороженным. Вот кто в здравом уме смешивает сидр с настойкой? Многие бутылками выносят сидр по 7,9р за 700мл.

Грушевый сидр мягкий, не приторный, вкус чувствуется после солёной устрицы. Кальвадос со сладким послевкусием, не люблю его. Из настоек самый топ на смородине и яблоках с брожением. Бокалы нужно срочно менять.

Бокал сидра, однососисочный ход-дог и устрица – 8,7р, дешевле, чем шаурма. Хот-дог чисто уличный, на пышной булке, с чипсами из лука. За сосисочный дуплет – 3,9р, таких цен не видел со студенческих голодных будней.

Устрицы самые мелкие, но вкус от этого не стал хуже. К каждой идёт лимон, хотя нужно только пару капель. Вкус солёного моря, лёгкая сладость. Подача как на фестивале в бумажной коробке. Точно свежак, утром будет эффект.

ВАЖНО: салфетки берите там, где забираете заказ – следите за ним. Не мешайте в бокале сидр с настойками.

Тезисами и по делу: не шедевр, не открытие года, а очередная рюмочная на европейский лад с адекватными ценами. Если поднимут хоть на шекель, то можно выставляться на реалт.бай. Чуть позже ещё такая наливочная откроется на Октябрьской во дворе бутербродной «Лавка ». Запаситесь терпением!

Оценка бара «Белый Налив»: 7 кокобаев