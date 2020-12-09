По морепродуктам? Новое рыбное бистро «Си» с доступными ценами на Комсомольской

Пришло время, когда конвейер старого «Йо Суши» остановился навсегда, непонятно, какими молитвами он катал суши по пустому залу. Сохраню в тайне, за какую сумму было выкуплено помещение с гос арендой сетью «Суши Шеф Артс». Поэтому теперь на этих площадях трудятся повара нового бистро «Sea», где самая дорогая позиция – ролл, посыпанный чёрной икрой осетра.

Локация всем давно известная – пешеходная Комсомольская сразу за «Тапас Баром». И первое, что бросается в глаза, – стилёвый интерьер в минимализме с контактным баром на входе и компактной посадкой. Честно, вот давно нужно было снести бестолковый конвейер, который только занимал полезное место.

Весьма знакомый интерьер, а всё потому, что на весь Минск буквально пару толковых дизайнеров. Мягкие кресла, комфортное расстояние между столами, где-то в аквариуме здоровенные рыбы наметали икру.

ЕДА

В меню, конечно же, суши по новым рецептам, пару азиатских супов, поке-воки и рыбное гриль меню. Не без винно-игристой карты, сориентируетесь на месте. А по будням практикуют усиленные ланчи.

ОБЕД

Цена за обед, как и по всей улице. Рекомендую брать два блюда – это 12,50р, хлеб с маслом к супу приносят бесплатно. Готовят с 12:00 до 16:00. На прошлой неделе давали кремовых текстур суп из лосося за 5р и лапшу Пад Тай с цыпленком за 7,50р. Не берите остроту выше средней, зачем страдать потом в офисе.

Обеденный ролл за 7,90р с лососем, сыром, водорослевым чука салатом и поверх сезонная хурма. На любителя сладких сочетаний. Жареный до хрустоты нори ролл с тунцом за 7,50р куда понятней.

На следующем фото лухари ролл, нигде у нас такого не видел. Чёрная жемчужина за 19,90р с креветкой и чёрной икрой фермерского осетра спроектирована под праздничное игристое для Инстаграма. Самый дорогой ролл в городе – это 25г чистой чёрной икры, дикий морской гребешок за 69р, решил копилку не бить.

Белый ролл в тартаре из гребешка, лосося, сыра и цедра апельсина – всего 15,90р, по меню он Веллингтон.

Барсук в гнезде. Скрутка правильная, видно, старались. Как что, покажете эти фото, если на кухне слегка расслабят мышцы. Рыбы в меру, сыра много, адекватные цены, красивая подача – стиль «Суши шеф Артс».

Жареный стейк лосося завесил на 228г – отдал за него 13,68р, 200г хвостов креветок на гриле – 13р, тарелка насыщенного том яма – 8,80р. Фото говорит само за себя, дары моря ну сложно испортить.

Тезисами и по делу: своё море – стильно, модно, молодёжно, с уклоном в суши и капельку в морепродукты на гриле. Главный плюс – универсальное меню, так что каждый сможет выбрать что-то по своему бюджету. Начните с роллов или стейка лосося за 15р/300г. Удачи!