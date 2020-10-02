Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Кормить собираются не обещаниями сделать цены адекватными средней зарплате или грудью, а французскими бутербродами под коктейли. Формат далеко не новый – сие есть гастробар под вывеской «За Победой». Открылся он вчера в новой стекляшке «Liberty Residence» с апартаментами по 5000$ квадратный метр за кинотеатром Победа. А рядом ещё сооружают кальянную.

Автор проекта – Галина Корсак, её вы точно знаете по сети круассанных «Бриош» и одному ресторану домашней французской кухни в Дроздах. Концепция её новой истории проста: с 8 готовят завтраки от 13р с капучино. А вечером с 17:30 на стенах меняют картины, переодевают персонал, включают неоновую подсветку и начинается, нет, не оргия, а так называемая борьба со стереотипами в общепите. Краем уха слышал про возможный стриптиз. Время обеда без обеда. Меню настолько ёмкое, что выбирать долго не приходится. Заточка на монопродукт – это бутерброд, он же булочка бриошь с начинкой по принципу хот-дога.

Бар по Квентину Тарантино – От заката до рассвета, только в детской версии, не рискуя УК РБ. Сервис на отлично, крайне редкий случай для Минска. Честное слово, грех на чай не оставить.

ИНТЕРЬЕР

Охрененная психоделика! Раритетные серванты за баром, модная мебель на зале, по центру статуи в масках Дарта Вейдера и штурмовика с бокалом и бутылкой. Между випкой и залом шторка, как у меня в ванной. Потолок разрисован фресками с пасхалками от Алены Булатая, дизайн её рук дело. В целом концепция выглядит как BDSM бар, мне такое нравится. Интересно, а у дизайнеров перед работой берут анализ мочи?

ЗАВТРАКИ

С 08:00 до 12:00 подают Царские яйца идеальный Бенедикт за 18р с маринованным лососем гравлакс. Мой фаворит – типа сырники, как творожные колобки в цитрусово-ягодной луже за 9р. Уверенные 8 кокобаев.

КУХНЯ

Цены на поесть выше средних, вот завтраки ещё в разумных пределах. Если за сырники просят 9р, то по основному чутка жёстче. Вега-бриош с пастой из баклажан – 12р, самый дорогой – 25р и в нём морики, примерно три небольших гребешка, креветки и перемолотые мидии в томатной пасте. Федя, дичь!

Самым годным оказался с пастрами из языка и соусом-рассолом, цена на грани безумия – 23р, но вкусно!

С грибным рагу в густом сливочном соусе под растопленной Моцареллой стоит 15р – это баланс цена/качество. Так получается, что во всей кухни бриош по цене крыла Боинга, но удовольствие доставляет.

На десерт опять хлеб, только сладкий. Душистый Пармезан, кули из клубники, базилик и минус 11р. Проверенное сочетание никогда не подводило. Цена как в любом кафе за что-то более-менее съедобное.

Из-за Дайкин Вани сладкий бубалех пришлось пригубить в обед. Коктейль Спи*дили на джине, том яме и кокосовом молоке. Лёгкая кислинка, нежная ёлка с нотками азии. Это прям топ при гуманной к алко зависимым людям цене в 14р. Крепкий Орешек по рецепту Ника и Майкла с использованием рома, юдзу и ароматом миндаля цианистого калия. Качественный замес, бармен отдаёт себе отчёт, но подача всех коктейлей грустная, как рассылка МВД. Винная карта на высоте, но закон о рекламе запрещает показывать.

Тезисами и по делу: если бы оценка зависела от дизайна интерьера и концепции, то уверенные 8 кокобаев. Я же оцениваю по соотношению цена/качество. Это коктейльный бар, точно вкусно, но и не должен бутерброд стоить 25р. Почти уверен, что вечером пятницы мы все здесь встретимся за коктейлем. Удачной охоты!

Оценка гастробара «За Победой»: 7 кокобаев