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Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Кормить собираются не обещаниями сделать цены адекватными средней зарплате или грудью, а французскими бутербродами под коктейли. Формат далеко не новый – сие есть гастробар под вывеской «За Победой». Открылся он вчера в новой стекляшке «Liberty Residence» с апартаментами по 5000$ квадратный метр за кинотеатром Победа. А рядом ещё сооружают кальянную.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Автор проекта – Галина Корсак, её вы точно знаете по сети круассанных «Бриош» и одному ресторану домашней французской кухни в Дроздах. Концепция её новой истории проста: с 8 готовят завтраки от 13р с капучино. А вечером с 17:30 на стенах меняют картины, переодевают персонал, включают неоновую подсветку и начинается, нет, не оргия, а так называемая борьба со стереотипами в общепите. Краем уха слышал про возможный стриптиз. Время обеда без обеда. Меню настолько ёмкое, что выбирать долго не приходится. Заточка на монопродукт – это бутерброд, он же булочка бриошь с начинкой по принципу хот-дога.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Бар по Квентину Тарантино – От заката до рассвета, только в детской версии, не рискуя УК РБ. Сервис на отлично, крайне редкий случай для Минска. Честное слово, грех на чай не оставить.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

ИНТЕРЬЕР

Охрененная психоделика! Раритетные серванты за баром, модная мебель на зале, по центру статуи в масках Дарта Вейдера и штурмовика с бокалом и бутылкой. Между випкой и залом шторка, как у меня в ванной. Потолок разрисован фресками с пасхалками от Алены Булатая, дизайн её рук дело. В целом концепция выглядит как BDSM бар, мне такое нравится. Интересно, а у дизайнеров перед работой берут анализ мочи?

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

ЗАВТРАКИ

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

С 08:00 до 12:00 подают Царские яйца идеальный Бенедикт за 18р с маринованным лососем гравлакс. Мой фаворит – типа сырники, как творожные колобки в цитрусово-ягодной луже за 9р. Уверенные 8 кокобаев.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

КУХНЯ

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Цены на поесть выше средних, вот завтраки ещё в разумных пределах. Если за сырники просят 9р, то по основному чутка жёстче. Вега-бриош с пастой из баклажан – 12р, самый дорогой – 25р и в нём морики, примерно три небольших гребешка, креветки и перемолотые мидии в томатной пасте. Федя, дичь!

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Самым годным оказался с пастрами из языка и соусом-рассолом, цена на грани безумия – 23р, но вкусно!

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

С грибным рагу в густом сливочном соусе под растопленной Моцареллой стоит 15р – это баланс цена/качество. Так получается, что во всей кухни бриош по цене крыла Боинга, но удовольствие доставляет.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

На десерт опять хлеб, только сладкий. Душистый Пармезан, кули из клубники, базилик и минус 11р. Проверенное сочетание никогда не подводило. Цена как в любом кафе за что-то более-менее съедобное.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Из-за Дайкин Вани сладкий бубалех пришлось пригубить в обед. Коктейль Спи*дили на джине, том яме и кокосовом молоке. Лёгкая кислинка, нежная ёлка с нотками азии. Это прям топ при гуманной к алко зависимым людям цене в 14р. Крепкий Орешек по рецепту Ника и Майкла с использованием рома, юдзу и ароматом миндаля цианистого калия. Качественный замес, бармен отдаёт себе отчёт, но подача всех коктейлей грустная, как рассылка МВД. Винная карта на высоте, но закон о рекламе запрещает показывать.

Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM
Пытаемся не оставить зарплату в новом кормящем баре «За Победой» с вечерним BDSM

Тезисами и по делу: если бы оценка зависела от дизайна интерьера и концепции, то уверенные 8 кокобаев. Я же оцениваю по соотношению цена/качество. Это коктейльный бар, точно вкусно, но и не должен бутерброд стоить 25р. Почти уверен, что вечером пятницы мы все здесь встретимся за коктейлем. Удачной охоты!

Оценка гастробара «За Победой»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Интернациональная, 20А

Телефон: +375(29) 187-88-77

Время работы: 08:00 – 00:00

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28 Комментарий
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Baraded
Baraded
11 часов назад

Откуда они такой ценник берут за хлеб с начинками? С головы?

2
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Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  Baraded

Вот и я про тоже

-1
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Gnom
Gnom
11 часов назад
Ответить на  Baraded

Старайтесь больше зарабатывать

-2
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Nadin
Nadin
3 часов назад
Ответить на  Gnom

Вот -вот.
не нравится – не покупай

0
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Genka
Genka
11 часов назад

Дизайн просто пушечный!

2
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Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  Genka

А меню вы открывали, а цены видели?

0
Ответить
Вован
Вован
9 часов назад
Ответить на  Genka

Крутой дизайнер поработал, тоже знаю Алёну! Она молодец!

0
Ответить
Gnom
Gnom
11 часов назад
Ответить на  Genka

Алена Булатая им разрабатывала!

1
Ответить
volk
volk
8 часов назад

Место,где можно по цене ужина в Малаге сожрать кусок хлеба с начинкой…Но нашим инстауткам и мажорам все нипочем,из за надписей на стенах займут все места….Мозга то нет,понты наше ФСЕ….

1
Ответить
Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  volk

согласен, место для съёма барышень, Аля вторая Правда, если помните такое заведение. Не для приличных людей

-1
Ответить
Gnom
Gnom
11 часов назад

Лучший дизайн за последнее время, а что за повар там работает? Откуда он?

1
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Вован
Вован
9 часов назад
Ответить на  Gnom

повар из местных

0
Ответить
Baraded
Baraded
11 часов назад

А кто им фрески на потолках рисовал? Дайте мне контакты этого человека

1
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Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  Baraded

Там вроде как ещё помимо рисунков ещё наклейки присутствуют?

0
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Вован
Вован
9 часов назад
Ответить на  Baraded

это был Микеланджело

0
Ответить
Aaa
Aaa
11 часов назад

Исходя из концепции лучше бы подошло название «До победы!»
но владельцам, конечно, виденее

1
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Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  Aaa

Не формат!

0
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Вован
Вован
9 часов назад
Ответить на  Aaa

Ну вы придумали)))

0
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Gnom
Gnom
11 часов назад
Ответить на  Aaa

До Победы, до конца как говориться)

1
Ответить
Pivnoi
Pivnoi
11 часов назад
Ответить на  Aaa

Название хорошее, но КГБ не одобрят такое)

2
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Блум
Блум
8 часов назад

Как они собираются эти булки по 25 рублей продавать?

0
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Вован
Вован
9 часов назад

А почему БДСМ?

0
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Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  Вован

а вы вечером зайдите и все сами узнаете)

0
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Timba_12
Timba_12
10 часов назад

Только на коктейльное меню не обманули

0
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Блум
Блум
8 часов назад
Ответить на  Timba_12

14 рэ за коктик – это прямо вау!

0
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Вован
Вован
9 часов назад
Ответить на  Timba_12

да, на еду ценник высоковат, а вот на напитки в самый раз!

0
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Pivnoi
Pivnoi
11 часов назад

Дорогие бутики получаются

0
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Olga86
Olga86
11 часов назад

Реально крутой интерьер, вечером загляну!

0
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