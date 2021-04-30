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Самая провокационная подача тартара из говядины в новом бистро «Дилетанты»

Провокационной нейминг – это ни хорошо и ни плохо, по крайней мере, вызывает хоть какие-то эмоции. Открылись «Дилетанты» вчера на улице Комсомольской, 8, где до него в пучине арендных долгов сгинули бесполезные «Зэ Тёлки» и грустный на еду «Градо». Если по сей день аренду зарядили 35 евро за квадрат, то я не знаю, что там должны продавать на зеркале.

Позиционируют себя как 250 квадратов с сезонной кухней, где уже брэнд-шеф из «Дома» Сергея, а шеф из дома «Энзо» Влада. Стилизованности или концепции не наблюдаю. Называю такое «пляшу, как умею».

АТМОСФЕРА

Высокие потолки, яркое освещение, рамы без картин, на столах оторванные веточки деревьев в воде. Повезло, что Мотолько не видит. Минимализм во всём, какая-то летитбищина. Многим именно так и нравится.

НАПИТКИ

Меню маленькое, вино по бокалам от 15 до 19р, бутылка нормандского сидра – 80р, коктейльной карты нет. Заказывать буду необычное: хот-дога с осьминогом за 23р нету, видимо, в Санте закончился.

ЕДА

Оперативно с кухни вынесли тартар из говядины, накрытый сырным печеньем в форме коровы. Вспомнился вкус печенек «Слодыч, к Полднику» – рекомендую люто. Таки вам скажу, подача рискованная, я бы ещё рядом такую кучку выложил трюфельной пастой. Теперь про мясо. Порублено в мелкий упругий кубик, цвет здоровый, а вот с заправкой погорячились. Слишком уксусно, не чувствуется вкус мяса. За 18р справедливая порция с инстаграмной подачей, если ты не веган. Скоро будет лютый хэйт или восторг.

Свой лосось пятью толстыми кусочками за 19р под креветочным муссом торжественно украшен укропом. Выглядит по-царски, а на вкус предсказуемо, да ладно, это же лосось! Точно бы повторил под винишко.

Большой сезонный салат за 20р в чайном йогурте с ингредиентами на букву «З» и шестью бланшированными креветками. Ошпаренные креветки приятно хрустят. Из-за жадности рестораторов я не сильно жалую салаты в заведениях, но вот это я бы повторил точно. Только без неуместного горошка, который создан для Оливье.

Фланк-стейк с живота бычка прожарки, как видит шеф, стоит 30р. Уже нарезан, посолен, положен на два запечённых перца. Скромный такой кусок мяса получился нежным, без жира и жил. Говядина тает во рту, но я бы дополнил соусом. Альтернативу надо уметь готовить, это Стриплойн даже ребёнок пожарит.

На десерт не бокал Пино-нуар за 18р, а сметанник по-татарски за 12р. Нежных текстур творог, мусс из халвы, семечки и варенье из кураги. Честная порция, понятное сочетание – берите смело под американо.

Тезисами и по делу: не вау, но по еде подошли с душой. Средний чек на двоих с дешёвым алкоголем примерно 90р, что вполне обыденно с учётом того, как рестораны начали взвинчивать цены. Скоро будем только по большим православным праздникам кафе навещать. А этих граждан к тесту, не туфта!

Оценка кафе «Дилетанты»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, 8

Телефон: +375(29) 110-99-96

Время работы: 12:00 – 23:00

4.1 13 голоса
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8 Комментарий
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Сеня Шоппер
Сеня Шоппер
8 часов назад

Подача тар-тара – просто зачет!!!

2
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Алекс Ламбо
Алекс Ламбо
8 часов назад
Ответить на  Сеня Шоппер

Необычно, странно. Но веганы и зеленые точно не оценят и начнут тут скоро бухтеть в комментариях

0
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Алекс Ламбо
Алекс Ламбо
8 часов назад

Хоть и центр, но место реально проклятое! Боюсь что и они вскоре закроются

1
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Настоящий Моргенштерн
Настоящий Моргенштерн
8 часов назад

Дилитенты?? Кто придумал название для этого заведения?

1
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Алекс Ламбо
Алекс Ламбо
8 часов назад
Ответить на  Настоящий Моргенштерн

согласен, название просто ужаснейшее!

0
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Сеня Шоппер
Сеня Шоппер
8 часов назад
Ответить на  Настоящий Моргенштерн

Название, которое отпугивает платить такие деньги за эту еду

0
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Archi 897
Archi 897
6 часов назад

Место отличное и не похоже на прошлые заведения.

Цезарь без курицы-бомбический

А название? Хоть запомнится.

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Леонардо
Леонардо
8 часов назад

Повара здесь крутые – значит по еду вопросов не будет, с оценкой 8 кокобаве согласен полностью

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