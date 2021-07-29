Где в Минске затестить лучшую пинсу и не попасть на деньги. Провёл расследование, а ещё нашёл скидки навынос 25-30%

Ассимилированные драниками итальянцы в недоумении, зачем мы хрустим бесформенными лепешками с сыром и колбасой. В Минск пришла новая мода. На самом деле, пинса – это вкусно, вот только не везде, а кроме этого, ещё и дорого. Сегодня мы пройдёмся по пяти заведениям, где на ней специализируются. Привет, «Жуй», «Цвет Вкуса», «Друзья», «Пинса Романа» и «Вайн энд пинса».

Многие считают, что пинса – это что-то на молодёжном, обозначающее пиццу. Но нет, в теории её готовят на трёх видах муки: пшеничной, рисовой и соевой. Дальше тесто вызревает 156 часов. При заказе основу достают из холодильника и запекают в печи, потом закидывают начинку и опять запекают или не запекают.

«ЖУЙ» | Комаровский рынок

Работают на рядах с 09:00. Так как они открылись совсем недавно, мой обзор не потерял актуальность. Запомните: предлагать вам будут что угодно, но вы стойте на своём в заказе. Солёненькие анчоусы со сладкими томатами и сливочной страчателлой за 17р. Лучше тестить, удобно сидя за столом, салфеток вам понадобится много.

Уговорили на веганскую аджапсандал за 14р с запеченными на углях разными овощами с песто и зелёной тхиной. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Просто люблю с мясом, а ещё она на грани жирный жир.

Оценка: 7 кокобаев

«ЦВЕТ ВКУСА» | ул. Леонида Беды, 45

В гастролавке пинсы жарят с 12:00, а с понедельника по пятницу и с 25% скидкой (c 12.00 до 16.00), если брать навынос. С пармой, сыром моцарелла и запечёнными томатами стоит 16,50р! Приятное, но слегка жёсткое, благо внутри мягкое тесто, начинка сбалансирована. Топовый локальный продукт под винишко для жильцов дома на ужин вместо шаурмы.

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Оценка: 7 кокобаев, крепкие такие! Скидка: понедельник – пятница 25% навынос

«ДРУЗЬЯ» | ул. Кульман, 40

Конечно, не в самом ресторане, а на душевной летке Биргарден (внимательно смотрите режим работы). Цена вопроса за с пармой – 15р. Выглядит аппетитно, а по тесту у них беда, больше напоминает пышный, такой сдобный узбекский лаваш. Томатной основы мало, поэтому суховато. Как закусь, да под самодельное пивко, уххх!

Оценка: 6 кокобаев

«ПИНСА РОМАНА» | ул. Раковская, 36

И про этих товарищей писал. С мая 2020 года они знатно подняли цены на лепёшки, но в качестве не упали. Женя всем советует 1000 сыров за 25р/485г, я же беру Парма за 15р/465г с прилично прошутто. Кринж, но вкуснейшая!

Оценка: 8 кокобаев

«ВАЙН ЭНД ПИНСА» | ул. Революционная, 24

Собственно, мой победитель, который умудрился буквально вчера набрать в цене на пинсу от 3 до 5р. Видимо, стали много брать навынос с 30% скидкой, ну или очень нужны деньги. Бывал часто, но на обзор так и не созрел. Старею! Если тезисами, то уютно пить игристое, прийти с девушкой или другом на пинсу. Это кто как любит.

У этих гавриков я тоже затестил почти все миксы. С их ценами иначе не назовёшь. Мой топ – текущая по рукам сладкими томатами пинса с анчоусами и много сыра страчателла. Да-да, как в «Жуй», только вкуснее, но и дороже на 8р. Обычная помидорная Маргарита за 20р? Вы серьёзно? Управленцам сдать анализы мочи!

Помидоры ну максимально сладкие. Одним глазом видел, что перед тем, как попасть на тесто, шеф их в миске с чем-то смешивал. Ставлю на какой-то специальный сладкий маринад для усиления присутствия.

Когда с собой, нужно быть предельно аккуратными. В коробке под тёплыми парами, нежных текстур сыр превращается в сливочный соус, а пинса – в суп. Я так штаны за 40 гривен обляпал. И всё равно, безумно вкусно.

Оценка: 8 кокобаев, если навынос Скидка: понедельник – воскресенье 30% навынос

ИМЕЮ ВЫВОД: пинсу – по тесту судят. Я бы начал с навынос со скидкой 30% из «Вайн энд Пинса», но лучше тестить в кафе под игривое. Затем мясная Парма за 15р в «Пинса Романа». Искренне считаю, что кусок теста на, как правило, нашей муке столько стоить не должен. Но выбора нам не предоставляют, а продукты дорожают.

Меня часто спрашивают: «Почему в Минске так дорого?». Всё предельно просто: налоги, неуверенность рестораторов в завтрашнем дне (отсюда и цены) и низкий уровень нашей жизни. Эх, удачной охоты!