Где в Минске затестить лучшую пинсу и не попасть на деньги. Провёл расследование, а ещё нашёл скидки навынос 25-30%
Ассимилированные драниками итальянцы в недоумении, зачем мы хрустим бесформенными лепешками с сыром и колбасой. В Минск пришла новая мода. На самом деле, пинса – это вкусно, вот только не везде, а кроме этого, ещё и дорого. Сегодня мы пройдёмся по пяти заведениям, где на ней специализируются. Привет, «Жуй», «Цвет Вкуса», «Друзья», «Пинса Романа» и «Вайн энд пинса».
Многие считают, что пинса – это что-то на молодёжном, обозначающее пиццу. Но нет, в теории её готовят на трёх видах муки: пшеничной, рисовой и соевой. Дальше тесто вызревает 156 часов. При заказе основу достают из холодильника и запекают в печи, потом закидывают начинку и опять запекают или не запекают.
«ЖУЙ» | Комаровский рынок
Работают на рядах с 09:00. Так как они открылись совсем недавно, мой обзор не потерял актуальность. Запомните: предлагать вам будут что угодно, но вы стойте на своём в заказе. Солёненькие анчоусы со сладкими томатами и сливочной страчателлой за 17р. Лучше тестить, удобно сидя за столом, салфеток вам понадобится много.
Уговорили на веганскую аджапсандал за 14р с запеченными на углях разными овощами с песто и зелёной тхиной. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Просто люблю с мясом, а ещё она на грани жирный жир.
Оценка: 7 кокобаев
«ЦВЕТ ВКУСА» | ул. Леонида Беды, 45
В гастролавке пинсы жарят с 12:00, а с понедельника по пятницу и с 25% скидкой (c 12.00 до 16.00), если брать навынос. С пармой, сыром моцарелла и запечёнными томатами стоит 16,50р! Приятное, но слегка жёсткое, благо внутри мягкое тесто, начинка сбалансирована. Топовый локальный продукт под винишко для жильцов дома на ужин вместо шаурмы.
Оценка: 7 кокобаев, крепкие такие!
Скидка: понедельник – пятница 25% навынос
«ДРУЗЬЯ» | ул. Кульман, 40
Конечно, не в самом ресторане, а на душевной летке Биргарден (внимательно смотрите режим работы). Цена вопроса за с пармой – 15р. Выглядит аппетитно, а по тесту у них беда, больше напоминает пышный, такой сдобный узбекский лаваш. Томатной основы мало, поэтому суховато. Как закусь, да под самодельное пивко, уххх!
Оценка: 6 кокобаев
«ПИНСА РОМАНА» | ул. Раковская, 36
И про этих товарищей писал. С мая 2020 года они знатно подняли цены на лепёшки, но в качестве не упали. Женя всем советует 1000 сыров за 25р/485г, я же беру Парма за 15р/465г с прилично прошутто. Кринж, но вкуснейшая!
Оценка: 8 кокобаев
«ВАЙН ЭНД ПИНСА» | ул. Революционная, 24
Собственно, мой победитель, который умудрился буквально вчера набрать в цене на пинсу от 3 до 5р. Видимо, стали много брать навынос с 30% скидкой, ну или очень нужны деньги. Бывал часто, но на обзор так и не созрел. Старею! Если тезисами, то уютно пить игристое, прийти с девушкой или другом на пинсу. Это кто как любит.
У этих гавриков я тоже затестил почти все миксы. С их ценами иначе не назовёшь. Мой топ – текущая по рукам сладкими томатами пинса с анчоусами и много сыра страчателла. Да-да, как в «Жуй», только вкуснее, но и дороже на 8р. Обычная помидорная Маргарита за 20р? Вы серьёзно? Управленцам сдать анализы мочи!
Помидоры ну максимально сладкие. Одним глазом видел, что перед тем, как попасть на тесто, шеф их в миске с чем-то смешивал. Ставлю на какой-то специальный сладкий маринад для усиления присутствия.
Когда с собой, нужно быть предельно аккуратными. В коробке под тёплыми парами, нежных текстур сыр превращается в сливочный соус, а пинса – в суп. Я так штаны за 40 гривен обляпал. И всё равно, безумно вкусно.
Оценка: 8 кокобаев, если навынос
Скидка: понедельник – воскресенье 30% навынос
ИМЕЮ ВЫВОД: пинсу – по тесту судят. Я бы начал с навынос со скидкой 30% из «Вайн энд Пинса», но лучше тестить в кафе под игривое. Затем мясная Парма за 15р в «Пинса Романа». Искренне считаю, что кусок теста на, как правило, нашей муке столько стоить не должен. Но выбора нам не предоставляют, а продукты дорожают.
Меня часто спрашивают: «Почему в Минске так дорого?». Всё предельно просто: налоги, неуверенность рестораторов в завтрашнем дне (отсюда и цены) и низкий уровень нашей жизни. Эх, удачной охоты!
На Беды скидка с 12 до 16, а то потом получишь пизды за дезинформацию от приехавших к 20
Почему сразу пиз..ы?
Уже вроде как поправили статью
Вот жулики! Но тоже не плохо
Не успели мы соскучиться по Хутка-Смачна, как Златка нанесла ответный удар.
Всё это хайп, всё это желание рубануть бабла. Главное, чтобы не повелись сетевые пиццерии вроде Доминос и Бати Джонса и не начали крутить ценник.
Скучаю по жутка-смачна очень!
Частично согласен с вашим мнением! Правда
Ничего не знаю о первых двух заведениях, поэтому о них ничего не могу сказать. Однако, к сожалению, довелось побывать в winepinsa.bar. Сказать, что это неудачный опыт, не сказать ничего. Игристое было отличным, и обслуживание ничего. Но если говорить о пицце, именно так я её называю, так как “пинсой” это назвать невозможно, то она была абсолютно никакой. Тесто, как блин с явно большим количеством дрожжей + жидкая жирная начинка, которая просто растекалась по доске. Однозначно, не советую. Однако я неоднократно бывала в @pinsa.romana.by. И после их Пинсы я не могу найти вкуснее в этом городе. Тесто пышное, хрустящее, как и подобает… Подробнее »
В кафе muffin на Московской пробовал на днях пинсу за 12 руб за 450 гр на уровне, простые начинки,конечно,но и цена в 2 раза меньше.
Будет тест, забыл
В Брускетте на Хоружей делают неплохие
“А гренка в нашем ресторане называется крутон”
Постоянно заказываю пинсу Копченый сыр и бекон в Пинса Романа. Найвкуснейшая!!
Очень вкусная в Вайн&пинса, особенно если кушать сразу на месте, персонал котики, многие работали раньше на Свободы 4. В жуй не плохо, но кушать там не удобно, а пока довезешь домой вкус уже не тот. Пинса Романа, полный отстой, в начале заказывала доставку, 4 пинсы, впервые дети отказались от пинсы, пришлось выбросить, очень не вкусное тесто, но отзывы хорошие, решили дать шанс, посетив заведение, парма – не парма, тесто сухое, резиновое, разочарование…
Сижу на работе, увидела статью и сразу проголодалась. Вечером иду в Пинсу!
В Жуй и Вайн Пинск самые адекватные Пинск делают, в остальных ерунда
А в других городах Беларуси где ещё делают вкусные пинсы, кто знает?
Спасибо, статья прям топовая получилась! Сегодня поеду тестить!
Статья хорошая, но не все заведения с пинсами присутствуют тут