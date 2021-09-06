Новое место про еду «Культура», куда ближайший месяц без записи или интимных связей не попасть

Впервые за год открылось что-то для людей, без пафоса, сложных названий, с честными ценами. Это общая практика грамотных рестораторов: первая доза недорого, а потом по полной программе, как подсядешь. Цены точно поднимут, но позже. Ну, это не ресторан, а уютное место про еду, вино и чуть-чуть волшебной пыли, называется «Культура». Говорят, шеф-повар «Умами » Андрей Карпович в деле.

Не знаю, в каком он там деле, но точно на кухне. Таким должен быть трушный повар – опрятный внешний вид, уверенное телосложение и хитрый взгляд. Ладно, вход в заведение с обратной стороны ТЦ «Покровский».

АТМОСФЕРА

По интерьеру, как сейчас модно у молодёжи в Москве – бюджетный минимализм. Было бы хорошо, чтобы Влад Луневич посмотрел на новую культуру. Большое помещение без стен, высокие потолки и открытая кухня. Сразу минус – вентиляция. Душно, спёртый воздух, с кухни валит запах всего зажаренного, тушеного, на костре печёного. При полной посадке, когда все требуют горячего, хочется распахнуть окна или вскрыть вены. Но это не поможет.

Удобная мебель, на стенах картины, которые можно будет купить. Надеюсь, обойдётся без крэйзи меню караоке.

Интерьер простой, лаконичный, минимум вложений, стены не отвлекают от главного – еды. Как дома, мне комфортно. Вечером стоит шум, гам, смех, пытаюсь собраться с мыслями, зачем вообще пришёл. Заказываю много.

В еде гремучий микс Италии с Паназией. Много соусов. Как будто Ронин и Иньяцио запустили свой коллаб.

ЕДА И НАПИТКИ

В стол на троих сразу принесли пампушку с двумя видами намазок. Вода, к слову, тоже бесплатная. Я сплю? Спойлер: все порции будут сиротскими, чтобы затестить больше, правильный ход. КАРТОЧКИ пока не принимают.

Начинается магия. В меню вроде знакомые слова, но с какими-то рискованными сочетаниями типа тартар из говядины за 14р с сыром буррата и томатным песто. По закускам всё было «дас ист фантастиш »! Советую нежное карпаччо за 14р, и цитрусовый сашими из лосося за 8р со взбитым сыром пекорино. Фото не обманут.

Взбитый до текстур крема сыр рикотта с итальянскими салями и перцем – 8р. Мясо отдельно, сыр отдельно. Никогда бы не подумал, что намазывать сыр на колбасу будет так вкусно. Чисто стартер, или под вино.

Говядина технологии Вителло Тоннато за 14р. Своя вариация на итальянскую закуску, и получилось хорошо.

Мягкий, насыщенный бульон, мидия Киви, кальмары, креветки, не ешьте дико острый перец – это Том ям за 14р. Подаётся с рисом, а в рукотворном соуснике кокосовые сливки. Тактильная посуда пробуждает первобытные чувства прекрасного и неровного. Второй суп грибной, на лёгком бульоне с самодельной лапшой. Говорят, яичная, но мне кажется из пшеницы. В обоих супах есть сладкий лук, но я его люблю, поэтому мне в кайф. На 8 кокобаев!

ГОРЯЧЕЕ

А вот тут не всё однозначно. Стейк Рибай за 25р на 50% состоит из жира, отдельно перечный соус и нежнейшее пюре из лука порея. То, что можно есть – нежной текстуры. Как говорится, остатки сладки, а остальное – сало. Нет!

Утка на птитиме – 19р. Мясо местами резиновое со странным привкусом. Возможно, она вела аморальный образ жизни. Всё остальное в тарелке на отлично, особенно соус и лисички на креме из сладкого батата. Нет!

Скромное филе палтуса за 20р с брокколи в кокосовом соусе. Нежнейшее филе рыбы, обалденная комбинация.

В меню они сами не определились что это. Мягкая лапша в соусе из сыра горгонзола, слезами пармы и орехом пекан. Стоит 13р, но и порция соответствующая. Вкусная комбинация больной фантазии. Я не пил, честно!

Порции еды, как пробник. Но это удобно: горячее, закуска, суп – 40р. Сейчас у некоторых за одно блюдо столько.

БАР

Объявил месяц трезвости с открытием углеводных окон. Но старик Джаст Фрай коктейли по 16р нахваливал, старый конь, если и обманывает, то не в напитках. Перед заказом, просто посовещайтесь с барменом. А может бокал вина?

По бокалам от бюджетно 10 до 21р, игривое с пузырьками от 13 до 30р, сидр 33р за 750мл. Разберётесь на месте.

НА СЛАДЕНЬКОЕ

Из 3 десертов в моём топе тирамису на костре, который нельзя показывать итальянцам. Взбитая сырная масса, под которой копчёный чернослив, солёная карамель и печенье. Подаётся в первобытной посуде. Остальные десерты понравились меньше, но всё равно топовые. Потому что дарят эмоции от новых вкусов, как и вся еда.

Тезисами и по делу: точно место про еду. Выстрелит ли? Вопрос – локация не самая удобная, а дроздовских из лухари «Блума» не вытянуть. С другой стороны, что там пару остановок на 100 с Немиги. Ответственно рекомендую к тесту, не забываем бронировать места, ибо месяц на кухне будет адским, как утром после Том Яма. Прощайте!

Оценка места про еду «Культура»: 8 кокобаев