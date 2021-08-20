Что можно испить за дверями нового тематического друид-бара «Легендар»

На моей пока что здравой памяти, это первое концептуальное заведение с начала 2021 года. Было создано из магазина сумок основателями уже не спикизи бара «Эмбарго » в Красном дворике. Где по сей день душевная атмосфера и умело приготовленные коктейли. Дверь друид-бара «Легендар» расположена между «Законом Бутерброда» и «Остериа ла Брусчетта» на полупешеходной Революционной. Пойдём, покажу.

Чтобы выжить среди десятка наливающих, с 08:00 утра они работают как кофейня с завтраками. Сам не был, поэтому без комментариев. А с 19:00 в баре происходит магия. Ну как магия, красивое пьянство.

АТМОСФЕРА

Точно их фишка! Внутри маленького помещения, как будто в лесу эльфов, ещё чуть-чуть и жёлтая листва с дерева посередине зала посыпется на седую макушку. Томная музыка, приглушённый свет, аромат парафиновых свечей, бабушкина мебель, зачем-то всунули пианино и конечно. Полное погружение. Брать строго фирменные, а не «Мне что-нибудь на водке». За атмосферу 9 кокобаев, если не выходить на террасу, где осталось чуть больше недели лета.

Минусы: некомфортно, когда так тесно. Большой общий стол подходит, если только на корпоративы, опять нарушена зона комфорта. Маленькая барная стойка, как в норке хоббитов – тоже плохо, ну, как получилось.

Комичное соседство только открывшегося бара с агентством риэлторских услуг. Сейчас покажу, что наливают.

КОКТЕЙЛИ

Не хочу советовать, а просто покажу, что есть. Каждый напиток под настроение, вкусовые извращения или принудительный совет бармена. Загнались в травы, настойки, пироманию из 2016 года, последний раз видел поджигание в «Z Баре ». Фирменные напои из книги мёртвых языческих Богов по 19р, что весьма дорого.

«Ой, смотрите, мох красиво горит – с вас 19р ». Часть вкусно, травянисто, как напитки против простуды. Не люблю поджигания, не люблю глиняную посуду, когда не видишь, что пьёшь. Четыре коктейля и минус 76р.

Приветствую вариации на Манхэттен – у них Чародей, 19р. Как Белый русский с Пина колада – ромовая Русалка опять за 19р. Интересно, но пока сам не затестишь, не узнаешь, что твоё. Рискуйте, как я каждый день.

После двух фирменных остались тёплые чувства и трезвость ума, граждане бармены, можно больше алкоголя, не экономьте при таких ценах. Бар получился про эмоции, которых последнее время так не хватает от заведений.

Тезисами и по делу: стоит бить копилку? Однозначно, да! Новые эмоции, неизвестные вкусы – это всегда волнительно. Поесть можно в другом месте. Редко, когда так загоняются по атмосфере и коктейлям. Точно будут пользоваться спросом, но среди узкой аудитории. Я доволен, цены под очень большим вопросом. Перетест.

Оценка бара «Легендар»: 7 кокобаев