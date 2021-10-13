Чёрно-белый кофешоп «Кекс» заработал на Победителей. Насколько он безопасен

Не по традиции заняли место магазина меха рядом с «Доминос Пицца». Предупреждаю, парковки рядом нет, но через дорогу станция метро Немига. Особенность «Кекса» — из цветного там только десерты и одежда, в которой вы пришли. Такая есть в Сеуле, Петербурге и теперь у нас. Да, скопировали, да, идея не новая, но вангую сотни фото в Инсте. Прям хочется прийти к ним в чёрном костюме с белой сорочкой, как на свадьбу.

Во-первых, это красиво, как будто в комикс попал! Ручная работа, начиная от разрисованного интерьера, посуды и даже фрески вентиляции на потолке. Теперь понятно, почему тут так душно, хоть все окна открывай.

Надеюсь, пожарная сигнализация не кисточкой нарисована, как и туалетная бумага. Шучу, простите старика.

Создатель кофейни — знаменитый ветеран ресторанных войн Павел Полонский. Гугл сможет рассказать больше. Известен по караоке «Джельсамино », а сейчас духовный руководитель в «Чайханы Баклажан ».

АТМОСФЕРА

Полностью в ЧБ, мягкие белые диваны с подушками вдоль больших окон, за кофейным баром укромный столик, справа от двери такой же. Часто хочется забиться с компом подальше от всех и хорошенько поработать. Берите на карандаш. Расписали всё, титанический труд. На стене кто-то решил пошутить, шутейками из Тик Тока.

ЧТО ПО КОФЕ

Стандартный капучино — 3,5р. Сварили по фэн-шую, нежная крема, яркий вкус. Уверенные 8 кокобаев, пока цену не накрутили. А вот по десертам особенно не загонялись, набрали много всего из «BonGenie». Останется только разморозить. Я бы им порекомендовал закупить у них ещё и эклеров, они чудо как хороши за свою цену.

По зерну дают выбор: неизвестная мне Италия или Эфиопия обжарки «Мануфактура ». Естественно, я выбрал второе и не прогадал. Также заваривают альтернативу, без кофеина и четырнадцать видов чаёв.

Тезисами и по делу: а знаете, хорошо получилось, хотя бы не под одну гребёнку. Скопировали и скопировали, ведь главное, варят качественно кофе, а по будням можно ворваться за дозой с 07:30. Астрологи объявили месяц чёрно-белых фотографий в Инстаграм.

Оценка кофейни «Кекс»: 7 кокобаев