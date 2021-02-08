Без понтов и пафоса: «Имена» – новый ресторан про еду на месте одноимённого бутика

Заведение открыто одним малоизвестным молодым ресторатором за деньги из полки. Амбициозный проект окрестили «Имена» – строго про чревоугодие в поисках блаженства. Со старта собрали дружную команду из знакомых мне лиц сферы гостеприимства. Это всё, конечно, замечательно, но сегодня я расскажу про их подход к еде, покажу атмосферу и чутка пройдусь бульдозером.

Центральная локация над «Гамбринусом» на Площади Свободы, где всегда проблема с парковкой. А дальше заходим за угол, где двойная историческая дверь открывает проход в Нарнию. Иначе не назовёшь.

АТМОСФЕРА

Гардероб, ресепшн, зеркало – и мы оказываемся в зале. Посередине стоит круглый стол поваров Димы, почти как рыцарей Артура. Уютная посадка на два человека вдоль стен с видом на заснеженную площадь. Мягкий свет падает на макушку, нетрадиционная икебана пылесборником свисает с потолка, а чуть дальше открытая кухня с контактной стойкой, коктейли тут не делают. Места ровно столько, чтобы не было тесно.

Увлекательное месторасположение, если есть желание, чтобы еда в зал выходила ещё дольше. Таки можно позадавать вопросы за 300, типа: «А почему у вас миска Фо Бо стоит 16р, а у вьетнамцев на Жданах 9р». «А почему нет коктейльной карты?», «А почему маленький капучино из капсульной кофеварки Illy стоит 6р?».

По душевности, типичный винный бар, где хочется спокойно испить чего-нибудь красненького из Италии под бриош с креветкой в пышном лаймовом креме за 15р. Уверенные 8 атмосферных кокобаев.

ЕДА

По традиции, чтобы поставить оценку, я стреляю в дичь минимум три раза. Для этого пришлось затестить почти всё меню, и таки мне есть что вам показать. Хрустящие, сочных текстур креветки пополам на булке карри-бриош с икрой недорогих красных рыб за 15р – можно смело брать в качестве стартера.

Бдительные граждане обратили внимание, что в скромном меню на один разворот нет выхода блюд в граммах. Следовательно, решил вам продемонстрировать, как выглядит их творчество на тарелке.

ТЕСТ

Кусок мяса вырезкой тонкого края из бычка с молодым картофелем, сладким печеным луком и рюмкой мясного соуса за 46р. Попадание в Медиум Рэ, сочно, сытно, наконец-то не жалеют корнеплодов.

Знайте, что салат за 23р со скерт-стейком на гриле в перечном соусе будет островат. Сытно за счёт опять картошки, кабачка и сладкого перца. Мясную альтернативу нужно уметь правильно готовить, чтобы гость челюсть не сломал. У них получилось, надеюсь на кухне смогут повторить. Салат на уверенные 8 кокобаев!

Было много всего, но хорошо запомнилось мясо с ребра рядом с костью на трюфельном перлотто с боровиками за 29р. Нежнейшее волокно успело отделиться от кости, пока его несли, Нусрет отдыхает. И вот опять, перестали жалеть крупу, а мяса за эти деньги должно быть раза в два больше. Цена на грани.

Тремя сугробами говяжьи щёки за 26р, на печеной картошке в стиле Крошка-Картошка с муссом из камамбера. Буквально тают за щеками, испортить их сложно. Эстетически красиво, но мало. Годно!

Спагетти за 20р и опять с нарезкой из скерт-стейка под густым мясным соусом. Топчик! К гадалке не ходи, рестораторы фуру с альтернативой тормознули. Где-то волком воют вегетарианцы, здесь они не разгуляются.

Не жареная курица су-вид, не свиная корейка по-баварски, а стейк МИНЬОН за 25р с жареным салатом под шайбой трюфельного масла. С выбором куска мяса что-то пошло не так, списал на тестовое открытие.

Если уж за Фо хотят 16р, то тогда должна быть эмоциональная подача. Пускай будет много зелени, кинзы, мяты в отдельных мисочка, уксус с чесноком и морковкой, дополнительно острый соус. Бульон отличный.

ДЛЯ СТАРТА

Трио бутербродов с мелко нарубленной говядиной за 13р в трюфельной сметане, по рецепту старой Пены. Закуска с вялеными томатами и говядиной под шапкой из ряженки за 14р. Достойно, а выглядят они вот так.

Нежный, однородный паштет за 14р из органа, отнятого от утки, под сладким муссом из белого шоколада и груши. Намазывайте на скромный бриош и плачьте от счастья. Крепкие 9 кокобаев!

Из десертов я бы порекомендовал пару шотов мескаля (шутка). Берите или лёгкое лавандовое эскимо за 11р в хрустящей глазури цвета девичьих радостей, или хлебный медовик за 10р с мороженым из ржи. Кондитера проверить на содержание в крови запрещённых веществ. Сладкое авторство по соотношению цена/качество на 8 кокобаев. Старайтесь растягивать удовольствие, а не сразу в топку закидывать.

Кому пожать руку? Ответственный за еду – шеф Максим Черемушкин в естественной среде обитания.

Тезисами и по делу: хотел бы поворчать, заметить, что в блюдах не хватает красок, но это старческое. Еда действительно стоит каждого рубля, но не вся! Чем-то напоминает «Пена Дней», ой, у них же общий бренд-шеф-повар. Появилось желание вернуться – это добрый знак. Однозначно к тесту, почти не волнуюсь.

Оценка ресторана «Имена»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, пл. Свободы, 2 Телефон: +375(29) 605-68-68 Время работы: 12:00 – 23:00