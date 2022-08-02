Что значит белорусский изакая бар в новом кафе на Октябрьской «Флоу» от поваров «Умами»

Спустя три года успешной работы на гостя Сергей Вячеславович разродился вторым заведением. Место выбрано, мягко говоря, сомнительное — глухой тупиковый дворик на Октябрьской. Ориентир — задний вход «Вершы», совиное гнездо, где никто не пьёт, «Манон бар» и закрывшийся «Гринго». Своё второе заведение назвали скучно «Флоу», не путать с приложением календаря месячных, хотя в заведениях такое тоже бывает. А могли продолжить историю «Умами» энд «У папи».

По традиции дал пару недель натянуть струны, чтобы их не натянули. Бар с едой открыли под одной крышей с шоурумом и брадобрейным кабинетом, что уже точно не будет рестораном.

АТМОСФЕРА

Помещение в старом здании с высокими потолками и здоровенными окнами. Внутри они сделали, что смогли, не вкидывая много денег, мало ли. Итак, по бетонному полу налево в зал, удобная мебель, много дерева, максимально светло, побеленный потолок. Атмосфера Октябрьской в одном взятом кафе с кухней японской направленности, так, как видит её Карпович. Стены не греют, не моё.

Изакая в традиционном понимании — это тип японского неформального питейного заведения с закусками. У нас это называется просто кафе с алкоголем, но только не сегодня.

В аквариуме на кухне стоит интересная штука — японский мини-мангал, чтобы быстро поджарить и отправить в зал. Бамбуковыми пароварками, фритюром и острейшими ножами нас не удивить.

ЧТО В МЕНЮ

Старого пса новым фокусам не научишь? Научишь, если иметь терпение, так и в новом заведении смогли разнообразить меню в условиях лютого дефицита море- и повседневных продуктов.

ТЕСТИМ

Чтобы наверняка, посетили кафе три раза, затестив почти всё меню. Итак, сегодня у нас 13 блюд, один коктейль и пара банок вишнёвого морса за 12byn. Что-что, а напитки они готовят превосходно!

1. Раз, и пиала рамена на столе. Питательный, почти кремовый бульон на морепродуктах со своей лапшой и курицей. Зверские 9 кокобаев при цене 18byn. Зайдёт любителям крепких, ярких бульонов.

Предвижу стандартные вопросы: «Павел, что затестить? Что не брать? Какие блюда самые вкусные?» Отвечу так — рискуйте, ничего прям мерзкого в меню не выявлено, хотя я старался.

2. Поке с лососем в креме из зелёного хрена за 21byn — супер по балансу. Не червяки, а красные сладкие креветки в хрустящей японской аджике — 19byn, бомба. Четыре длинных креветки за 16byn в воздушном сухом кляре макаем в липкий, чуточку острый соус гэнг-бэнг, идеально под коктейль. Как они это делают, я хз, вот продукт простейший, но приготовлен так, что губу прикусил. Не шучу.

Ручной ролл с нежным гребешком в морской капусте — две штуки за 14byn. Залетел, как и не ел.

3. Японская пицца — хрустящая роти с угрём в яблочном унаги за 17byn. Опишу, как «прикольно», не более. Для боящихся мяса в меню «Овощи», например, тёплое сашими из капусты в соусах, состав которых знает только официант. Не секрет, что кухня выезжает на фантазии и различных соусах.

ГОРЯЧКА

1. На горячее выпало второе по стоимости блюдо — говяжье ребро в хрустящей корочке за 31byn. Презентуют их с кунжутными огурцами. Достойно, но за эти деньги лучше другое заказать.

2. Бургер бао за 21byn с двумя говяжьими котлетами, много сыра и трюфельный соус. Если любите двойной Макмаффин, то и бургер вам понравится. Вспомнил обзор уличных булок с мясом.

Молодой человек, вы записываете? Да! Точно запомните? Да. Как итог, забыл сэндвич и дамплинги.

3. Катсу мини-сэндвич с мягким, как маршмеллоу, хлебом, внутри слоями пастрами из му-му в пикантном соусе. Лучшее вложение 19byn в бутерброд, если не апнут цену, то на 9 кокобаев.

4. Пять маленьких паровых пельменей за 17byn, начинённые порубленной говядиной с грибами шиитаке. Нежное тесто, соус в тему, начинки от души, но я за жареные гёдзе, да и цена на грани!

СЛАДКОЕ

1. Десерты выглядят, как набор продуктов, но по факту дарят множество приятных эмоций. Если бы меня заставили выбирать, то тогда муссовый манго с белым шоколадом за 14byn. Нет, не плюнули.

Манго, юдзу, белый шоколад

Брауни, сыр, мисо карамель

Сакура, шампанское, черешня

По коктейлям сбалансировано, но некрепко. Прикинул, что мне нужно минимум три по 17byn. Сразу минус — нет барной стойки, чтобы отвлекать кухню вопросами: «А это из собачьего меню?»

Коктейльное меню — искусство заговаривать зубы, как цветение сакуры весной на текиле с манго.

МИНУС: кукольные, совершенно крохотные порции. Чтобы по-человечески перекусить, нужно купить два, а то и три курса, это около 50byn. Но тогда есть возможность затестить пару блюд — это плюс.

Тезисами и по делу: если вы хотите получить эмоции, то однозначно записываем адрес. В наше смутное время еда редко приносит удовольствие. Три года держать качество в «Умами», ответвить «Культуру» и рискнуть на второе заведение сети — многого стоит! Сделали всё, что смогли. Удачи!

Оценка изакая «Флоу»: 9 кокобаев