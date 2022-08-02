Что значит белорусский изакая бар в новом кафе на Октябрьской «Флоу» от поваров «Умами»

Спустя три года успешной работы на гостя Сергей Вячеславович разродился вторым заведением. Место выбрано, мягко говоря, сомнительное — глухой тупиковый дворик на Октябрьской. Ориентир — задний вход «Вершы», совиное гнездо, где никто не пьёт, «Манон бар» и закрывшийся «Гринго». Своё второе заведение назвали скучно «Флоу», не путать с приложением календаря месячных, хотя в заведениях такое тоже бывает. А могли продолжить историю «Умами» энд «У папи».
По традиции дал пару недель натянуть струны, чтобы их не натянули. Бар с едой открыли под одной крышей с шоурумом и брадобрейным кабинетом, что уже точно не будет рестораном.
АТМОСФЕРА
Помещение в старом здании с высокими потолками и здоровенными окнами. Внутри они сделали, что смогли, не вкидывая много денег, мало ли. Итак, по бетонному полу налево в зал, удобная мебель, много дерева, максимально светло, побеленный потолок. Атмосфера Октябрьской в одном взятом кафе с кухней японской направленности, так, как видит её Карпович. Стены не греют, не моё.
Изакая в традиционном понимании — это тип японского неформального питейного заведения с закусками. У нас это называется просто кафе с алкоголем, но только не сегодня.
В аквариуме на кухне стоит интересная штука — японский мини-мангал, чтобы быстро поджарить и отправить в зал. Бамбуковыми пароварками, фритюром и острейшими ножами нас не удивить.
ЧТО В МЕНЮ
Старого пса новым фокусам не научишь? Научишь, если иметь терпение, так и в новом заведении смогли разнообразить меню в условиях лютого дефицита море- и повседневных продуктов.
ТЕСТИМ
Чтобы наверняка, посетили кафе три раза, затестив почти всё меню. Итак, сегодня у нас 13 блюд, один коктейль и пара банок вишнёвого морса за 12byn. Что-что, а напитки они готовят превосходно!
1. Раз, и пиала рамена на столе. Питательный, почти кремовый бульон на морепродуктах со своей лапшой и курицей. Зверские 9 кокобаев при цене 18byn. Зайдёт любителям крепких, ярких бульонов.
Предвижу стандартные вопросы: «Павел, что затестить? Что не брать? Какие блюда самые вкусные?» Отвечу так — рискуйте, ничего прям мерзкого в меню не выявлено, хотя я старался.
2. Поке с лососем в креме из зелёного хрена за 21byn — супер по балансу. Не червяки, а красные сладкие креветки в хрустящей японской аджике — 19byn, бомба. Четыре длинных креветки за 16byn в воздушном сухом кляре макаем в липкий, чуточку острый соус гэнг-бэнг, идеально под коктейль. Как они это делают, я хз, вот продукт простейший, но приготовлен так, что губу прикусил. Не шучу.
Ручной ролл с нежным гребешком в морской капусте — две штуки за 14byn. Залетел, как и не ел.
3. Японская пицца — хрустящая роти с угрём в яблочном унаги за 17byn. Опишу, как «прикольно», не более. Для боящихся мяса в меню «Овощи», например, тёплое сашими из капусты в соусах, состав которых знает только официант. Не секрет, что кухня выезжает на фантазии и различных соусах.
ГОРЯЧКА
1. На горячее выпало второе по стоимости блюдо — говяжье ребро в хрустящей корочке за 31byn. Презентуют их с кунжутными огурцами. Достойно, но за эти деньги лучше другое заказать.
2. Бургер бао за 21byn с двумя говяжьими котлетами, много сыра и трюфельный соус. Если любите двойной Макмаффин, то и бургер вам понравится. Вспомнил обзор уличных булок с мясом.
Молодой человек, вы записываете? Да! Точно запомните? Да. Как итог, забыл сэндвич и дамплинги.
3. Катсу мини-сэндвич с мягким, как маршмеллоу, хлебом, внутри слоями пастрами из му-му в пикантном соусе. Лучшее вложение 19byn в бутерброд, если не апнут цену, то на 9 кокобаев.
4. Пять маленьких паровых пельменей за 17byn, начинённые порубленной говядиной с грибами шиитаке. Нежное тесто, соус в тему, начинки от души, но я за жареные гёдзе, да и цена на грани!
СЛАДКОЕ
1. Десерты выглядят, как набор продуктов, но по факту дарят множество приятных эмоций. Если бы меня заставили выбирать, то тогда муссовый манго с белым шоколадом за 14byn. Нет, не плюнули.
По коктейлям сбалансировано, но некрепко. Прикинул, что мне нужно минимум три по 17byn. Сразу минус — нет барной стойки, чтобы отвлекать кухню вопросами: «А это из собачьего меню?»
Коктейльное меню — искусство заговаривать зубы, как цветение сакуры весной на текиле с манго.
МИНУС: кукольные, совершенно крохотные порции. Чтобы по-человечески перекусить, нужно купить два, а то и три курса, это около 50byn. Но тогда есть возможность затестить пару блюд — это плюс.
Тезисами и по делу: если вы хотите получить эмоции, то однозначно записываем адрес. В наше смутное время еда редко приносит удовольствие. Три года держать качество в «Умами», ответвить «Культуру» и рискнуть на второе заведение сети — многого стоит! Сделали всё, что смогли. Удачи!
Оценка изакая «Флоу»: 9 кокобаев
Адрес: г. Минск, ул. Октябрьская, 19/4
Телефон: +375(44) 540-58-19
Время: 15:00 — 00:00
Шутка про приложение и название заведение, прям отвратительная. Такая аля Самбуров. Во — первых названная приложения и заведения разные, а вторых попахивает какой-то недалёкостью автора. На сегодняшний день думаю, как не уместно уже шутить так. Это показывает какую ограниченность автора заметки.