Заведения, в которые вы бы побоялись зайти. Тестим самые большие уличные бургеры от 12 рублей

Хлопать бургеры в дорогих ресторанах и на Октябрьской может каждый, а давайте пройдёмся по районам, спустимся в пропахший шаурмой подземный переход и заедем в Серебрянку. Не уважаю простые задачи, поэтому усложню, тестить решено только самые дорогие бургеры из меню. А заказывать через подставного барсука, чтобы никто не догадался. Оказалось, уличные, как собаки бургеры пробили отметку в 20byn, как в приличном центровом кафе.

Нет ничего более подходящего, чем бургер, когда хочется вкусного и сытного. Вот только беда в том, что приготовить хорошую котлету под сыром в булке, надо прилично постараться.

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

10 кокобаев — чудо чудесное

9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет

8 кокобаев — прям отлично

7 кокобаев — хорошо, не без вопросов

6 кокобаев — нормально, как у всех

5 кокобаев — есть вопросы

4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?

3 кокобая — зачем я выходил из дома

1. «Мистер Бургер» | В. Хоружей, 31

Его советовали в инсте слишком часто, как будто весь персонал писал, возможно, это мой параноидальный бред. Открыли бургерную вместо японской парикмахерской, рядом с шаурмячной.

Калифорния — 19byn на своей булке, микс соусов, овощи, сыр, а вот две котлеты внутри, как будто отварные, из пельменного фарша. Максимально сомнительно, за эти деньги на 6 кокобаев.

ОЦЕНКА: 19 рублей на 6 кокобаев

2. «Гриллер» | М. Богдановича, 128А

Эти товарищи заняли место чудесного вегетарианского кафе «Манки Фуд», в меню шаурма, бургеры и фалафель для веганов. Булку с котлетами за безумные 36byn решил не терзать, взял фирменный Гриллер за 20,90byn. Чёткая булка сдерживает две прожаренных котлеты, много сыра, бекон, лук в карамели и овощи. Пускай соус жирноват, но бургер в балансе, самоуверенные 8 кокобаев.

ОЦЕНКА: 20,90 рублей на 8 кокобаев

3. «Блавикинг» | пр. Независимости, 164

Вместо тайского «Кокоса» Сумуду теперь уличная еда от ряженного в одежды викингов мужчины испанской наружности с синей бородой. Нет, я грибы не употребляю, смотрите сами.

На смене он один, жуткий запах от непрекращающегося жарения, заказ отдал минут через 18.

За 20,99byn в коробке страшное месиво! Под магазинной булкой хлюпает мазик с сыром, дор блю даже не пахнет, а от зажаренных котлет запах нечищенного гриля. Ну такое на 5 кокобаев!

Что-то похожее я ел в закоулках ночных улиц города Варадеро, Куба. Риск ощущается одинаково.

ОЦЕНКА: 20,99 рублей на 5 кокобаев

4. «Жарим Дёнер» | ул. Притыцкого, 2Б

На месте легендарного «Ассорти» теперь не кафе «Мираж». Лёгким движением руки, поменяв буквы местами, у них получился «Жарим», а мог бы «Римжа — французский дёнер».

За 12byn с вертела начали срезать говядину в мой донер бифчизбургер. Как только взял пакет в руки, сомнения про 450г сразу улетучились. В белую бумагу завернули плоского вида бургер размером со сковородку. Своя пышная булка на манер лаваша, сухая говядина обильно залита чесночным соусом, чутка сыра, красный лук, помидор и салат. За эти деньги это минимум 8 кокобаев, огнище!

ОЦЕНКА: 12 рублей на 8 кокобаев

5. «Скилл Гриль» | рынок Серебрянка

Если смотреть на центральный вход, то вам по правой стороне полкрюка сделать надо. Под сомнительной вывеской упорно крутят шаурму, за фирменный Мегабургер с карты списали 12byn.

Крафтовая булка, сочная большая котлета, кусок сыра, мазик, соус барбекю, овощи, шампиньоны и кусок недожаренной свиной грудинки. Уверенно собрали, но не более 7 кокобаев.

А ВЫВОД ТАКОВ

Смело на тандырный бургер с говядиной в «Жарим» и ради новых ощущений в «Гриллер». Мой топ по бургерам давно известен: «Клевер Паб», «Бургер Лаб», «Батербро» и «Паб 1067».