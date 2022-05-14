Оказывается, китайское кафе может быть негрязным. Побывали в «Мисс Ли», где на столах гриль стоит

Первое, что стоит отметить — это ресторан, в котором не по-китайски чинно, чисто и уютно. Второе — с названием определились не сразу, на входе растяжка с «Миссис Ли», по факту «Мисс» в честь мамы Лаобаня. Внутри красиво после последних самоделок китайцев, которые из этого самого и палок собирают интерьер, копят долги по аренде, а потом растворяются в тумане вечности. Китайка заняла место старого «Театро» около столовой «Большого театра».

С начала 2020 это примерно восьмое кафе китайской кухни в Минске. Как сказал один читатель из тех краёв: детям богатых китайцев нужно же как-то развлекаться и есть. Результат налицо.

АТМОСФЕРА

Удобная, не табуретки, мебель, по ступенькам большой и малый зал у входа, повсюду живые растения, на каждый стол выведена принудительная вентиляция для китайского самовара и гриля. Хорошо получилось, по-европейски. Под гриль отдельное меню, цены как всегда лютые, а порции зверские. Приходить одному нет никакого смысла, если только ради одного блюда.

На мой взгляд самый удачный хого готовят в «Азия Пати» на Романовской Слободе, обзор был.



ЧТО ГОТОВЯТ

1. Выносят нереально быстро! Цыплёнок Гун Бао за немалые 22byn в правильном соусе, острота лайтовая, если не есть жареный чили. Все ингредиенты присутствуют, 8 кокобаев, но дорого!

2. Капуста Кимчи в лучших традициях квашения, за 100г — 3byn, остро, но при этом мягко!

3. Питательный суп с мелкими пельмешками можно брать на одного, цена вопроса 8byn.

4. А вот и традиционная подача супа — литровое ведро сладкого бульона с разбитым яйцом, томатами и неместными водорослями. Стоит 15byn, порция рассчитана минимум на троих. Хорошо под баодзы с говядиной по 2,50byn или хрустящие блинчики с луком за 10byn.

Ко всем супам подают маленькие пиалки с керамическими ложечками. Люблю такое, как дома.

5. Не пожалеете, заказав шесть жареных паровых булочек с говядиной и соусом. Стоят 15byn.

6. Переоценил себя, но поезд не остановить. Суп-лапша за 12byn с пак-чой и двумя кусочками говядины. Сытно, много, лениво, без эмоций, вот это чистейшее биотопливо после пятницы.

МЕНЮ И ЦЕНЫ

Кривое, поэтому внимательно смотрите, что заказывайте, официанту называйте номер блюда.

На десерт воздушное пирожное из риса, пропитанное гречишным мёдом. За него 12byn.

За стол еды, минимум на четверых, вышло, как в баре «Мариарти» невкусно поесть. Неожиданно экономно для китайского кафе, с другой стороны, мы не брали мясо и морепродукты.

МОЙ ТОП

Ресторан «Сезоны» с уткой по-пекински, кафе «Тан Чао» и «Бамбук», годно готовят в «Юшане».

Тезисами и по делу: готовят уверенно, нужно протестить мясо категории баранина и свинина. Могу рекомендовать тем, кто не любит посещать китайские забегаловки, но любит их стряпню!

Оценка кафе «Мисс Ли»: 8 кокобаев