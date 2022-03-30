Четыре новых иностранных кафе, куда можно сходить: «Чай», «Твой Чай», «Личи» и секретное «Китайское барбекю»

Судя по количеству просмотров обзора «Три кофейни, в которые стоит сходить», формат вам зашёл, поэтому попробую продолжить с новой идеей. Сегодня на повестке дня нездоровая мода пачками открывать кафе китайских традиций: чайные милкшейки, лапша и гриль. С начала 2022 года гости из Поднебесной стали конкурировать с «Островом Чистоты» за свободные помещения в центре. Советую навестить для расширения гастрономического кругозора.

Первое, чего не стоит ждать от китайских кафетериев — это атмосферы. Они заезжают как есть, вешают пару фонариков, вееры и сразу в бой. В их заведения белорусы ходят за аутентичной кухней. Она не всегда острая, почти точно пряная, после неё хочется вылить в себя воды.

1. «Чай» | ул. Дорошевича, 4

На месте булочной создали домашнее кафе азиатской кухни: десятки бабл чаёв, наши десерты, острая лапша с мясом, пельмени, пара салатов и паровые булочки баоцзы. Цены, как всегда.

Острую лапшу за 13byn прошлый раз созидали минут 30, то же самое, но 26 минут, произошло и с сетом булочек за 14byn. Вкусно, но стоимость на грани. Чай мне понравился с сырной пенкой.

Через техническое отверстие баоцзы заливаю соус прямо к миксу фарша с луком. Годнота!

Португальские паштейши с заварным кремом китайцы выпекают сами и подают с лопающимися шариками из тапиоки по 3,85byn за штуку. Интересная комбинация, но хуже «Бро Бэйкери».

РЕЖИМ: 09:00 — 22:00 по выходным 11:00 — 21:00

2. «Твой Чай» | ул. Городской Вал, 9

Помещение «Шоколадницы» пустовало так долго, что старики и не вспомнят. Теперь в этих стенах молодёжная чайная. На входе встречает почти готовый пандус, в меню холодные чаи и лимонады, а на витрине грустят лимоны. За пол-литра чая просят от 9 до 16byn, этакий китайский «Starbucks», но без кофе. В отличие от первых интуристов, тут большая порция, а льда чисто для снижения температуры. С сырной пенкой опять мой фаворит, не извращенец ли я часом?!

Улун без сахара с взбитой до пиков пенкой на вкус, как сладкий творожный сыр Филадельфия. Второй был сладкий со сморщенной фасолью за 12byn. Решительно считаю, что за просто чай в красивом стакане — дорого. Ещё летом я собрал все чайные в один большой обзор.

РЕЖИМ: 13:00 — 23:00 по выходным спят

3. «Личи» | пр. Победителей, 1

Не трогая стен, заселились в старую пельменную «Гурман». С недавнего открытия не в первый раз у них, поэтому точно могу сказать — готовить умеют. Закуску из курицы, жаровню с куриными крыльями и баранину на пару вынесли в течение 15 минут! Нашим рестораторам на заметку.

Холодная закуска за 18byn — это спрессованные до состояния рулета куриные окорочка вместе со шкуркой, плавающие в имбирно-соевом соусе. Не игнорируйте рис, он вам понадобится.

На шкворчащей сковородке в сладком липком соусе с луком стоят куриные чупа чупсы за 26byn. Умеренно мяса, хрустят веселее, чем в «KFC». Рис нужен, чтобы макать его в сладкий соус.

Филе барашка за 33byn настолько нежное, что режется палочками. Соус мягкий, напоминает растопленный холодец, точно вам говорю, это не жир. Про гарнир опять не забываем.

РЕЖИМ: 11:00 — 23:00

4. «Китайское Барбекю» | Кульман, 9

Попасть на шашлыки удалось с шестого раза. Оказалось, что мангал начинают распаливать ближе к заходу солнца, мы пришли в 17:35. Формат необычный — это дикое китайское пивное барбекю. На спицы нанизывают говядину, сосиски, морепродукты, несколько видов тофу и органы животных. Для богатых под пиво подают шашлычки из гребешков за 24byn. Все это маринуется и жарится на открытом мангале. Очевидная фишка — секретная специя, которой всё посыпают.

Она не острая, не солёная, не резкая, а приятно мягкая, травянистая, я бы сказал родная. Оказалась смесью сладкой паприки и кумина. Надо будет затестить в домашних условиях.

Креветку нет смысла заказывать, а грудинка по-корейски за 11byn, как наш шашлык — вкусно!

Цена за одну шпажку в среднем 3byn. Советую кальмара ёлочкой — 3,50byn, клейковину — 3byn, он же глютен, на вкус как белая рыба. И обязательно все виды жареного тофу, особенно трубочкой, внутри с кинзой или луком. За все шашлычки не запивая, вышло около 47byn.

Советую отваренные клёцки из муки, а после обжаренные с луком и фруктовым соусом чили.

РЕЖИМ: 16:00 — 23:00

Всем четырём до 6 кокобаев, а в «Личи» точно советую сходить, если любите цыплёнка гунбао.

МОЙ ТОПЧИК

По местам с китайской кухней — кафе «Тан Чао», «Бамбук», «Юшан» и «Азия Пати». Экономный вариант наесться пряных харчей — за 15byn сколько угодно в «Панда Экспресс».