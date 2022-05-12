Новый бюджетный винный бар «Мариарти»: Наполеон ресторанного мира или ошибка дизайнера?!

Да-да, именно на том самом, намоленном месте, где ещё чуть-чуть и на самой Площади Победы. Неизвестно, почему изгнали мегапопулярный бюджетный винный бар «Декантер», но теперь тут новые хозяева с той же идеей. И опять загадка, с какого перепуга заведение назвали в честь персонажа цикла произведений Артура Конана Дойла и сделали ошибку. Могу предположить, «Мариарти» – их домашний кот или умный пёс, а может морская свинка, но не суть.

Бар всем своим видом показывает, что он доступный, как я после шестнадцатого коктейля. Любую бутылку вина можно взять с их полки по цене чуть дороже магазина. Выбор соответствующий.

АТМОСФЕРА

Безликое пространство с быстрым ремонтом, как галерея картин начинающих портить холст акварелью. Никаких тебе досок для умных формул мелом, отсылок к Шерлоку Холмсу, на входе цветочная лавка. Называю такое ресторанный переполох. Из плюсов: приятная летняя терраса вечером, большие окна запускающие солнце, высокие потолки и, собственно, всё!

ЧТО ЛЬЮТ

Демократично! По бокалам от 6 до 15,50byn, к примеру, вот эта бутылка у них стоит 36byn, в магазине её же продают до 20byn. На вкус, как и стоит, вполне терпимо после третьего бокала.

На стеллажах, перевязанных верёвками, выбор, как будто они прошлой ночью обнесли дискаунтер «Семь Пятниц», необходимо экстренно расширить ассортимент. Если у вас будет выбор, то лучше испить грузинского вина или заказать в ведре со льдом Фрешенет строго Кава.

Отмечу работу официанта: быстро, чётко, добродушно, не переходя зону комфорта – молоток!

ЧТО ПО ЕДЕ

Первым подали просто салат за 13byn с жареной тыквой, сыром и прошутто в бальзамической заправке. Похож на тот, что я дома собираю из того, что в холодильнике. Съедобно!

Под следующий бокал появилось нездорового цвета парфе из куриной печени за 12byn с белым хлебом и маринованным корнем сельдерея. Паштет сделан грамотно, реально вкусно.

Не покидает ощущение, что на тебе ставят какие-то опыты с едой. За 11byn кусок куриного филе на гриле после су-вид получился нежным и пресным, не доиграли. Автоматом идёт с двумя помидорами и листьями шпината, докинул картофель с чесноком. Вкусно только картошка.

Гравлакс за 20byn из замученного лосося, зачем-то горкой натёртая свекла и соус на хрене. Рыба должна быть упругой и сразу в соке свеклы, а не вот это. На вкус, как выглядит – точно нет!

Выглядит стрёмно, оказалось, это карпаччо из обожжённой говядины за 16byn. Мясо зачем-то нарезали на ремни и опустили в сливочный соус, без комментариев!

ГДЕ ЕЩЁ ПОПИТЬ?

Аналогичные демократичные: бар «Декантер» на Революционной, дуплет молодёжный «Невинный Бар» и девичий «Розе». Магазин плюс бар: «Прошуттерия», «Салон еды», «Брускетта». Красивый интимный бар «О вино», весёлый во дворике – «Синяя Коза» и рядом «Остерия ла Брускетта».

Тезисами и по делу: за опыты с едой – 6 кокобаев максимум, лучше переходить на тарелки сыров, прошутто, гродненский хамон, орешки, гриссини и всё из пачки. А сам формат востребованный, если не опустят руки, то возможно взлетят. Сохраняйте в памяти на случай по бокалу вина.

Оценка бара «Мариарти»: 7 кокобаев