Где в Минске готовят утку по-пекински, сколько стоит? и как получить скидку. Совершил налёт на заведения!

Многие читатели часто интересуются, есть ли у нас где-то утка по-пекински. Она-то в меню числится, но сложно судить, насколько она пекинская. Читатели-китайцы рассказывали, что для приготовления блюда императора нужна специальная китайская утка, а у нас она российская. Я в Пекине ещё не был, поэтому оцениваю сугубо по отзывам вкусовых сосочков. Зажав в кулачке 400byn, мы отправились охотиться на дичь, вангую, удовольствие не из дешёвых.

Традиционно блюдо состоит из самой утки целиком, филе которой тонко нарезают вместе с хрустящей шкуркой, подают с блинчиками или рисовыми лепёшками, луком-пореем и свежим огурцом соломкой. Ещё сладковатый соус из ферментированных соевых бобов — Хойсин.

Рецепт пекинской утки стал широко известен со времён правления династии Юань, когда в 1330г медик и диетолог Ху Сыхуэй, отвечавший за питание императора, опубликовал его в своём фундаментальном труде «Важнейшие принципы питания». Считается, что этот рецепт происходит из провинции Шаньдун. Знакомые китайцы в Минске говорят, что нужна специальная, местная утка, которых у нас, естественно, нет. Не откладывая в долгий ящик, совместно с Myfin.by решили выяснить, где самая вкусная, разбив ещё одну свинью-копилку!

1. Ресторан «Сезоны»

Первым делом мы прибыли в лучший китайский ресторан при гостинице «Пекин». Утку заказывать заранее нет необходимости, а если успеете оформить до 14:30, то выпишут крепкую скидку в 20%. Утку для по-пекински, выращенную в России, вывозят на тележке, шеф Люй Синьпинь разделывает её специальным ножом, а персонал рассказывает историю появления.

Нежные блинчики на пару, от души бобового и клубничного соуса, лук, огурец и дыня.

Красивая презентация, утка нежная, шкурка хрустящая, аккуратно нарезанная. Из костей предлагают бесплатно сварить суп с тофу, не отказывайтесь, очень вкусно. Ну как бесплатно, уверен, всё давно включено и умножено в те самые 168byn. Выписываю крепкие 8 кокобаев!

Ресторан дорогой, обычно сюда привозят важные делегации и богатых китайцев. Смотрим меню.

Важно: Порция максимум на троих, если с супом, то приходите в четыре человека.

Цена: 168byn за 978г Адрес: ул. Красноармейская, 36 Телефон: +375(17) 329-77-77

2. Кафе «Шанхай»

Утку нужно заказать за 5 часов до приезда, предоплаты не надобно. Многие знают это кафе домашнего типа, поэтому на чудо не рассчитываю. Утка стоит 60byn, что дешевле, чем у всех минимум в два раза. Ох, на тарелке всё подряд от утки, вместо блинчиков тонкий лаваш, лук репчатый, огурец и столовая ложка соуса. Домашние рецепты, утка по текстуре напоминает тушёную, а после разорванную. За эти деньги утка по-шанхайски максимум 6 кокобаев.

За 60byn я бы брал утку с собой домой, всё-таки атмосфера слегка угнетает. Бюджетно, но не топ.

Важно: брать на троих максимум, утиные кости китайцы присвоили, супа не ждите.

Цена: 60byn за хз Адрес: ул. Сурганова, 7 Телефон: +375(17) 358-61-94

3. Ресторан «Янцзы»

Эти товарищи готовы исполнить утку по-пекински за 110byn, какая-то праздничная акция, т.к. стоила 160byn. Заказывать нужно за 2 часа с полной оплатой, дичь!

Подают красиво на тележке, шеф её сам разделывает, официант назубок повествует историю. К нежной белорусской утке с тонкой хрустящей кожей подают рисовые блинчики, лук, огурец, бобовый соус и жуткий чесночный майонез из пачки. Если не ошибаюсь, то это «Astoria», бррр!

Из костей утки предлагают сварить суп за 9byn или пожарить со специями за эти же деньги. Лучше суп, но во мне сегодня проснулось дикое животное, поэтому решил погрызть кости в перце.

Загадка: на сайте нарисована цена 160byn за утку, в меню 160byn, в чеке пробили 110byn с какой-то скидкой 31%, в их Инсте не 110byn, а уже 80byn, если ты Нихао. Ресторанный Ералаш!

Если 110byn, то уверенные 7 кокобаев, за 160byn я бы выбрал утку по-пекински в «Сезонах».

Важно: смело берите на четверых, если вместо жареных костей выбрать наваристый суп.

Цена: 110byn за 1330г Адрес: ул. Свободы, 8 Телефон: +375(29) 123-66-88

4. Ресторан «Юшан»

Только в момент публикации обзора узнал от читателя, что утку по-пекински за 120byn с последующей обжаркой костей изображают и в бывшем «Графине». Можно заказать по телефону к определённому времени или прийти и подождать минут сорок. На доставке и с собой несущественная скидка 10%. Говорит вкусно, на неделе будет тест, цена на грани.

Цена: 120byn за 1200г Адрес: ул. Кульман, 11 Телефон: +375(29) 718-11-11

ВЫВОД

Первое место по соотношению цена/качество, плюс сервис, атмосфера, подача и вид утки уходит дорогому ресторану «Сезоны». Если смогут повторить, то 8 кокобаев заслуженно.