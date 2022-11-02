Теперь в Каменке будет, где завалить миску вьетнамского супа! Что почём в новом кафе «Сен Ханой»

Первое кафе уличной вьетнамской кухни под вывеской «Сен Ханой» открылось на карликовом фудкорте торгового центра «Океан». В этом году они попробовали себя на межнациональном фудкорте под ТЦ «Атлантик», но теперь там бургеры. Успешно закрылись, и без них наваривают шикарный Фо Бо в «Сайгон-Вьет», пойдёте за пловом — советую хоум китчен «Душанбе». Килограмм честного плова с говядиной и оранжевой морковкой выходит на 20byn, салат бесплатно.

Теперь вьетнамцы рискнули прижиться в торговом центре «Грин Сити» на третьем этаже среди «Мака», «КФС», «Додо» и шаурмы с чебуреками в «Чебурекми» один раз и спать пойдём.

Попали на первый день работы, сегодня варят фо, жарят лапшу и разогревают вьетнамские пирожки.

В обзоре от 2020г суп Фо Бо 650мл c говядиной стоил 8,50byn, три нема — 7,20byn. Эх, были времена.

Сейчас же тарелка этого же объёма стоит 16,50byn, чувствуется влияние аренды торгового центра.

Берём 4 супа Фо Бо по 14,50byn за 500мл, 3 паровых булочки с яйцом, фаршем и лапшой по 6byn — это жесть, как дорого, три нема с гарнирами — 15byn. Общий счёт вышел на 91byn, дорого для фастфуда.

1. Фо выглядит уверенно, по традиции комплектуют острым соусом, мягким уксусом с заквашенным чесноком, бобовыми ростками и долькой лимона. Соусов можно взять ещё бесплатно.

Бульон питательный, слегка пряный, рисовая лапша аль денте, говядина мягкая, без жил. Из зелени два вида лука, а хотелось бы учуять аромат свежей мяты, но не сегодня. Уверенные 8 кокобаев!

2. Булочку плохо прогрели в микроволновке, внутри чуть живая. По начинке как та уличная Бань бао за 3byn, что мы тестили на Комарах, только эта тупо кусок теста. За 6 byn на 5 кокобаев.

За шесть рублей можно взять два гамбургера или два Лонгер Спешиал, а не кусок теста на пару.

3. Три нема нам продуманно порубили на шесть кусочков. Обожаю вьетнамские хрустящие после фритюра рулетики из рисовой бумаги с мясным фаршем. Их так же вкусно макать в мягкий рисовый соус, как и отваренную рисовую лапшу. Цена на грани, но аренду «Грину» платить надо.

Эталонно вписался «Сайгон» на фудкорте «Момо», при этом, почти сохранив цены рынка Жданов.

Тезисами и по делу: вкусно, сытно, не имею вопросов, но при такой спорной локации за эти цены я бы не жалел на грамм 100 больше бульона, а может и все 150! Резонно прогуляться ради Фо Бо!

Оценка кафе «Сен Ханой»: 7 кокобаев