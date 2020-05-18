Рядом с офисом Онлайнера открыли демократичную фошную «Sen Hanoi» и польскую шаурмятню

Как я и писал, в 2020 будет популярна азиатская кухня и бургеры с пивом, но настали тяжелые времена для всего общепита. Фошная «Sen Hanoi» забилась на втором этаже нового, но совершенно пустого бизнес-центра на проспекте Дзержинского, рядом с офисом Онлайнера.

Парковка, центральный вход, направо и вверх по нерабочему эскалатору, затем налево, — и вот мы на мини-фудкорте. В центре зала пару пустых столов. Грустное зрелище, скоро во всех ТЦ, если аренду не снизят.

Тут у нас «Кофе Саунд» с годнейшими паштейшами, польская шаурмячная, которая работает только по будням, кафе «Каракум» с туркменской кухней и наша жертва — фошная «Сен Ханой» с вьетнамскими извращениями.

За стеклом, как в аквариуме: аккуратное помещение, аутентичная расписная посуда, специальные металлические ложки для супа, бесплатные маски и персонал, почти не говорящий на русском. Очень сложно было объяснить, зачем мы фотографируем их еду. Принимают карты, а по будням на обед жарят рёбрышки за скромные 7,50р.

Первым выдали маленькую порцию 500мл супа фо за 8,50р с сопутствующим гарниром. Наваристый, пряный бульон, нежная говядина и много зелени. Пожалуй, это лучший фо в городе до 10р, а значит — 9 кокобаев!

Рисовая лапша Миен Сао с курицей за 9,50р — просто макароны по-азиатски. Чисто набить брюхо, но приготовлены хорошо. Всегда прикалывала их сервировка из морковки в форме цветка и смешно нарезанных огурчиков.

Три Нема стиля Бун — 8,50р. Масло не течёт, хотя они из фритюра. Подаются с лапшой, которую нужно макать в кисло-сладкий уксусный соус с овощами и чесноком. Правду говорят, что одного блюда хватает, чтобы плотно перекусить.

И когда места в желудке совсем не осталось, вынесли два фреш ролла, нафаршированных креветками, курицей, лапшой, морковкой и салатным листом. Подаются с таким же уксусным соусом, как и ко всем блюдам. Ролл размером с шарму L в «Дёнер Кинг». Вкусно на 8 кокобаев! Им бы какие сеты придумать, нереально в одно лицо съесть фо и немы.

Тезисами и по делу: уже шестая по счету фошная в Минске и, пожалуй, одна из самых аутентичных, вкусных и чистых, где не стрёмно есть. Молодечненское «Фо Бо» нервно курит в сторонке. Если голодны, смело берите пол-литра супа фо и немы, но всё точно не съедите. Ждём на доставке через какое Деливио. Славной охоты!

Оценка кафе «Sen Hanoi»: 8 кокобаев