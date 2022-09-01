Проверяем, что можно съесть за 3 рубля: чизбургер, хинкали, вьетнамский пирожок и ещё много чего

После того, как «Макдональдс» поднял цену на святая святых чизбургер, теперь он стоит 3,50byn. Я решил проверить опытным путём, осталась ли возможность найти в городе, чем придушить голод, если в кармане всего 3byn. В столовых нынче с этими деньгами ловить нечего, если она не заводская со скидкой персоналу. Поэтому пойдём, куда глаза глядят: заморский фастфуд всех мастей, местный рынок, кулинария, новая хинкальня, шаурмячная и кафе вьетнамской уличной еды.
Цены растут быстрее, чем чужие дети. За 3 рубля даже кофе выпить сложно, если только пойти в «Кофикс/Хотфикс», или 3 в 1 из вендингового аппарата на авторынке. Так вот, чтобы тест получился сюрпризом для всех, отправляем барсука, проще говоря, обычного гостя, у которого только 3byn.
1. «МС Донер» | ТЦ «Момо»
На шаурму не хватило, за 3byn они могут собрать Чикенбургер. Развернув бумагу, нашему взгляду предстало что-то кукольное, внутри чайная ложка курицы с вертела в сливочном соусе и салат.
Булка сухая, начинка выглядит грустно. Ну, чем богаты, тем и рады, не повторяйте за мной.
2. «КФС »| ТЦ «Момо»
У полковника особо не разгуляешься, берём Лонгер за 2,60byn. В пышной булочке как для хот-дога почему-то куриные байтсы под горчицей с майонезом, лук и солёные огурчики.
Не буду скрывать, это чудо всегда было моим фаворитом, чтобы перекусить нужно две штуки.
3. «Макдональдс» | ТЦ «Момо»
Всё, теперь самое дешёвое в меню из еды — это Гамбургер за 3,10byn, а Чизбургер совсем недавно стоил 3byn, уже 3,50byn. Пришлось докинуть 10 копеек, сэкономленных на Лонгере.
Хз, как они это делают, но булочка у них всегда влажная, пышная и мягкая. Внутри тонкая котлета, чуть лука, горчица, кетчуп и реально огурчик, один, мать его, кусочек огурца. Но вкусно, как всегда.
Ровно три года назад, зажав в кулачке 20byn, мы прошлись по всему импортному фастфуду в поисках самого дешёвого бургера. Гамбургер в «Маке» тогда стоил 1,80byn, обязательно глянь обзор.
4. «Папа Донер» | ул. В. Хоружей, 25
Давно знаю про годный лайфхак, когда голоден, а на карте осталось 3byn, у них можно заказать топовую палку с курицей под названием Стик. На выбор восемь разных начинок в одну цену. Лол, на упаковке написано: никогда в «Пицце Лисицце», кто не понял — без майонеза.
Внутри пропечённой трубочки из лепёшки курица с вертела в горчичном и чесночном соусе. Пока что лучшее вложение 3 рублей в еду на 9 кокобаев! А если пропустили, вот ещё про годную шаурму.
5. «Бургер Кинг» | ул. В. Хоружей, 18Б
Здесь мы взяли Чизбургер за 2,90byn, и Гамбургер за 2byn по акции «Всё по два рубля». Ну и как всегда неизменная проблема с булкой: она рыхлая, батонообразная, но котлета с гриля хороша.
Что в «Маке», что в «БК» живой бургер капитально отличается от того, что нам рекламируют. Таков путь крупных компаний, но пора быть ближе к реальной жизни, пора. Если иду за бургером, то всегда выбираю лучшее, что у них случалось — это мраморная коллекция «Ангус», обзор был.
6. «Хинкальня» | ул. Кульман, 20а
Там, где хотели «Голден Кофе», а сдали под «Еврокэш», после получился сэконд, теперь сетевое кафе грузинского фастфуда на два этажа. Большие окна, просторно, местным на радость.
Одинокая классическая хинкалина «говядина плюс свинина и специи» уже 1,80byn. Я хз откуда такие цены на кусочек теста с гулькой фарша. Особенно после того, чего я насмотрелся за сегодня.
Держите лайфхак: по будням с 15:00 до 17:00 ваш заказ удвоят за счёт владельца заведения. Итак, тесто тонкое, эластичное, бульона меньше чайной ложки, мяса тоже мало, оно какое-то странное, не знаю, как это объяснить. На акции за милую душу. Лучшие хинкали были в «Шемоихеде Генацвале».
7. «Сайгон Лана» | ул. Куйбышева, 40
Под козырьком с торца забытого торгового центра «Паркинг» обустроили кафе в лучших традициях вьетнамского стритфуда. Бабуля, заказавшая чай, сильно нахваливала их стряпню.
Еда уличная, а хватило нам только на паровую булочку Бань-Бао за 3byn. Она с утра в холодильнике, осталось только в микроволновке подержать. Пока она греется, вьетнамцы жарят хворост.
Внутри булочки отварное яйцо, фарш из неизвестного животного, грибы и лапша фунчоза. Вещь! Сытно за счёт пышного теста и даже вкусненько. Паровое Бань-Бао могу смело рекомендовать.
8. «Кофикс» | ул. В. Хоружей, 6
Пройдёмся по сладкому — вафельная трубочка за 2,50byn с кокосовым кремом. Однако, крем-то жирноватый, только под американо, а так, трубочка и трубочка, ни дать ни взять. Ни взять!
9. «Каракум» | ТЦ «Океан»
Первое и, скорей всего, единственное кафе туркменской кухни. Ну очень вкусно готовят говядину в лепёшке с йогуртовым соусом и манты, но только не сегодня, т.к. в кулачке у меня осталось 3byn.
За эти деньги нам выдали двадцатисантиметровый пирожок Ата-Ашка с куриным фаршем. Тесто хрустящее, курица явно в сливочном масле, поэтому так блестят губы. Топчик, берите на заметку!
10. «Евроопт Прайм» | ТЦ «Океан»
Все узнали румяный чебурек на пиве с курицей за всего 1,38byn. Если не с пылу с жару, то закажите покружить его в микроволновке. Мяса не жалеют, но по рукам соком не потечёт. Топ за свои деньги!
Любите чебуреки? Тогда возвращаю вас к обзору с тестом всех чебуречных Минска. Пора!
11. «Исфара» | ул. В. Хоружей, 8
На «Комаровском рынке» среди изобилия тандырных лепёшек мы отыскали хачапури с сыром за 3byn. Внутри что-то типа сулугуни, пресно, но в голодное время зайдёт на ура.
12. «Техас Чикен» | ТЦ «Дана Молл»
Гулять так гулять! Тендер саб за 2,90byn в соусе барбекю. Что ж, классная булка, сочная, одна хрустящая куриная стрипсина и пару кусочков огурчика. Вкусно, пару штук в себя бы закинул.
Ироды убрали из меню лучшее, что дала природа из курицы — острейшие крылья 8 перцев. Негодую!
ВЫВОД: за 3 рубля всё ещё можно перекусить, но с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. От себя порекомендую к тесту Стик, туркменский пирожок, вьетнамскую булочку и чебурек из Еврика.
Ох, старик, что-то ты поплыл с оценками. Стики в папа Донер на 9 кокобаев? Ты чего? Они уже не те, с недавних пор совсем скатились. Если раньше был в стике салатик с минимумом овощей, кроме сочной курицы, за 2,7 рубля, то сейчас один сухой лаваш с сухой курицей за 3. Не ешь это. Максимум теперь этой палке можно поставить 6 кокобаев с крепким натягом за уши. Сами донеры пока не испортили, а стики кастрировали и оставили больше теста.
Лонгер либо на МОМО такой классный, либо на каменной горке минуса закрывают :)
в Донере кебстер мясной обычно беру. За 3,20 мясо, томат, два соуса. Сочно и одного на перекус норм.