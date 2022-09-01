Проверяем, что можно съесть за 3 рубля: чизбургер, хинкали, вьетнамский пирожок и ещё много чего

После того, как «Макдональдс» поднял цену на святая святых чизбургер, теперь он стоит 3,50byn. Я решил проверить опытным путём, осталась ли возможность найти в городе, чем придушить голод, если в кармане всего 3byn. В столовых нынче с этими деньгами ловить нечего, если она не заводская со скидкой персоналу. Поэтому пойдём, куда глаза глядят: заморский фастфуд всех мастей, местный рынок, кулинария, новая хинкальня, шаурмячная и кафе вьетнамской уличной еды.

Цены растут быстрее, чем чужие дети. За 3 рубля даже кофе выпить сложно, если только пойти в «Кофикс/Хотфикс», или 3 в 1 из вендингового аппарата на авторынке. Так вот, чтобы тест получился сюрпризом для всех, отправляем барсука, проще говоря, обычного гостя, у которого только 3byn.

1. «МС Донер» | ТЦ «Момо»

На шаурму не хватило, за 3byn они могут собрать Чикенбургер. Развернув бумагу, нашему взгляду предстало что-то кукольное, внутри чайная ложка курицы с вертела в сливочном соусе и салат.

Булка сухая, начинка выглядит грустно. Ну, чем богаты, тем и рады, не повторяйте за мной.

2. «КФС »| ТЦ «Момо»

У полковника особо не разгуляешься, берём Лонгер за 2,60byn. В пышной булочке как для хот-дога почему-то куриные байтсы под горчицей с майонезом, лук и солёные огурчики.

Не буду скрывать, это чудо всегда было моим фаворитом, чтобы перекусить нужно две штуки.

3. «Макдональдс» | ТЦ «Момо»

Всё, теперь самое дешёвое в меню из еды — это Гамбургер за 3,10byn, а Чизбургер совсем недавно стоил 3byn, уже 3,50byn. Пришлось докинуть 10 копеек, сэкономленных на Лонгере.

Хз, как они это делают, но булочка у них всегда влажная, пышная и мягкая. Внутри тонкая котлета, чуть лука, горчица, кетчуп и реально огурчик, один, мать его, кусочек огурца. Но вкусно, как всегда.

Ровно три года назад, зажав в кулачке 20byn, мы прошлись по всему импортному фастфуду в поисках самого дешёвого бургера. Гамбургер в «Маке» тогда стоил 1,80byn, обязательно глянь обзор.

4. «Папа Донер» | ул. В. Хоружей, 25

Давно знаю про годный лайфхак, когда голоден, а на карте осталось 3byn, у них можно заказать топовую палку с курицей под названием Стик. На выбор восемь разных начинок в одну цену. Лол, на упаковке написано: никогда в «Пицце Лисицце», кто не понял — без майонеза.

Внутри пропечённой трубочки из лепёшки курица с вертела в горчичном и чесночном соусе. Пока что лучшее вложение 3 рублей в еду на 9 кокобаев! А если пропустили, вот ещё про годную шаурму.

5. «Бургер Кинг» | ул. В. Хоружей, 18Б

Здесь мы взяли Чизбургер за 2,90byn, и Гамбургер за 2byn по акции «Всё по два рубля». Ну и как всегда неизменная проблема с булкой: она рыхлая, батонообразная, но котлета с гриля хороша.

Чизбургер — 2,90byn

Гамбургер — 2byn

Что в «Маке», что в «БК» живой бургер капитально отличается от того, что нам рекламируют. Таков путь крупных компаний, но пора быть ближе к реальной жизни, пора. Если иду за бургером, то всегда выбираю лучшее, что у них случалось — это мраморная коллекция «Ангус», обзор был.

6. «Хинкальня» | ул. Кульман, 20а

Там, где хотели «Голден Кофе», а сдали под «Еврокэш», после получился сэконд, теперь сетевое кафе грузинского фастфуда на два этажа. Большие окна, просторно, местным на радость.

Одинокая классическая хинкалина «говядина плюс свинина и специи» уже 1,80byn. Я хз откуда такие цены на кусочек теста с гулькой фарша. Особенно после того, чего я насмотрелся за сегодня.

Держите лайфхак: по будням с 15:00 до 17:00 ваш заказ удвоят за счёт владельца заведения. Итак, тесто тонкое, эластичное, бульона меньше чайной ложки, мяса тоже мало, оно какое-то странное, не знаю, как это объяснить. На акции за милую душу. Лучшие хинкали были в «Шемоихеде Генацвале».

7. «Сайгон Лана» | ул. Куйбышева, 40

Под козырьком с торца забытого торгового центра «Паркинг» обустроили кафе в лучших традициях вьетнамского стритфуда. Бабуля, заказавшая чай, сильно нахваливала их стряпню.

Еда уличная, а хватило нам только на паровую булочку Бань-Бао за 3byn. Она с утра в холодильнике, осталось только в микроволновке подержать. Пока она греется, вьетнамцы жарят хворост.

Внутри булочки отварное яйцо, фарш из неизвестного животного, грибы и лапша фунчоза. Вещь! Сытно за счёт пышного теста и даже вкусненько. Паровое Бань-Бао могу смело рекомендовать.

8. «Кофикс» | ул. В. Хоружей, 6

Пройдёмся по сладкому — вафельная трубочка за 2,50byn с кокосовым кремом. Однако, крем-то жирноватый, только под американо, а так, трубочка и трубочка, ни дать ни взять. Ни взять!

9. «Каракум» | ТЦ «Океан»

Первое и, скорей всего, единственное кафе туркменской кухни. Ну очень вкусно готовят говядину в лепёшке с йогуртовым соусом и манты, но только не сегодня, т.к. в кулачке у меня осталось 3byn.

За эти деньги нам выдали двадцатисантиметровый пирожок Ата-Ашка с куриным фаршем. Тесто хрустящее, курица явно в сливочном масле, поэтому так блестят губы. Топчик, берите на заметку!

10. «Евроопт Прайм» | ТЦ «Океан»

Все узнали румяный чебурек на пиве с курицей за всего 1,38byn. Если не с пылу с жару, то закажите покружить его в микроволновке. Мяса не жалеют, но по рукам соком не потечёт. Топ за свои деньги!

Любите чебуреки? Тогда возвращаю вас к обзору с тестом всех чебуречных Минска. Пора!

11. «Исфара» | ул. В. Хоружей, 8

На «Комаровском рынке» среди изобилия тандырных лепёшек мы отыскали хачапури с сыром за 3byn. Внутри что-то типа сулугуни, пресно, но в голодное время зайдёт на ура.

12. «Техас Чикен» | ТЦ «Дана Молл»

Гулять так гулять! Тендер саб за 2,90byn в соусе барбекю. Что ж, классная булка, сочная, одна хрустящая куриная стрипсина и пару кусочков огурчика. Вкусно, пару штук в себя бы закинул.

Ироды убрали из меню лучшее, что дала природа из курицы — острейшие крылья 8 перцев. Негодую!

ВЫВОД: за 3 рубля всё ещё можно перекусить, но с каждым днём всё тяжелее и тяжелее. От себя порекомендую к тесту Стик, туркменский пирожок, вьетнамскую булочку и чебурек из Еврика.