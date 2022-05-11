Проверил, что и с чем готовят в новой современной чебуречной «ЧебурекМи», плиз!

Непонятно, с чем это связано, но мода на старые добрые чебуреки возвращается, только в извращённом виде. В марте этого года на фудкорте «Палаццо» открылся корнер под вывеской «Безупречная чебуречная» по 1,90byn, как оказалось, это не так. После я совершил налёт на чебуречные Минска с последующим обзором. А буквально вчера затестил новую историю «ЧебурекМи», где на выбор, хочешь с мраморной говядиной, хочешь азиатский.

Это франшиза! Находится закусочная на фудкорте «Грин Сити», это в самом конце на третий этаж, можно на лифте или по эскалатору. Захватите с собой влажные салфетки, они вам пригодятся.

В чебуречном меню на телевизорах «Горизонт» не так много начинок, как хотелось бы, кроме этого есть пироги. Цены на чебуреки берут старт с 2,90byn за классический с курицей до 6byn за с мраморной говядиной. Цены плюс-минус, как и у всех, некоторые после обзора их тут же подняли.

ВАЖНО! Быстро не получится, это вам не красные улицы Амстердама. Сам ждал чебуреки минут 15, вас ждёт та же учесть. Дико, тесто после масла должны отдавать минут за 6 максимум.

ТЕСТ

Готовят чебы с нуля, раскатывают тесто, укладывают начинку, лепят. Персонал приятный.

Удобная подача в конверте с пометкой с чем. В тонком золотистом тесте с пупырышками спрятана крепкая порция сочной говядины, первый укус – и потекло по рукам. Сытно, 6byn не жалко!

Но лучше добавить 3,30byn и взять шикарные крылья «Восемь перцев» в «Техас Чикен» рядом.

С курицей в кисло-сладком соусе по-азиатски за 3,80byn тоже збс. Не жалеют теста, честная порция филе. Вот поглядим, как долго они смогут держать качество. Этот на 8 кокобаев!

С бананом и клубникой перебор по сладкому. С тянущейся моцареллой для вегетарианцев.

Тезисами и по делу: достойный продукт, но на фудкорте среди «Мака» и «КФС» выжить с монопродуктом будет сложно. К тесту рекомендую, на грани 8 кокобаев.

Оценка чебуреков «ЧебурекМи»: 7 кокобаев