Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Невероятно, но факт, короли рыночного стритфуда решили захватить фудкорт торгового центра в Заводском районе. Вот только наваривают свой фо бо по 6,50р они под пёстрой вывеской «Nha Trang», это такой курортный город на юге Вьетнама. Но старого охотника не проведёшь, я угадаю «Сайгон» по меню и корзинке самого дешёвого хлеба.

Как и любой человек, я могу ошибаться, но белорусский хлеб, дешманский кетчуп и майонез в бутылках подают только в одном виде Сайгонов – рыночном. А ещё только у них подают скворчащие сковородки Гасао, Мысао и Босан из телятины. У меня была целая серия про них, если погуглите Сайгон Кокобай. В общем и целом, это именно этот формат вьетнамской еды – дёшево, сытно и с глутаматом.

В «МОМО» наплевательски относятся к нашему здоровью во времена лютующего Коронавируса, нигде на фудкорте не видел дезинфицирующих средств! Ладушки, пускай этим Санэпидемстанция занимается. То был выходной день, если в Маке очереди нет конца и края, то у вьетнамцев наплывами. Но подождать пришлось, как и у всех – самообслуживание. Если заказ большой, то его можно легко потерять, не выкидывайте чек!

ЕДА

На кассе вполне неплохо изъясняются на русском. Только оплатил 35р, тут же на открытой части кухни вьетнамская тётечка налила в большую миску мой фо бо размером М за 6,50р из бооольшой кастрюли. На гарнир два кусочка хлеба, ароматный чесночный уксус и какой-то острый соус, 100% не Шрирача.

Предупреждаю, красный соус в баночке настолько острый, что если добавить его полностью в суп, то будет гореть не только рот, если вы понимаете, о чём я. Острота на мои 8 из 10. Температура комфортная, бульон насыщенный, слегка пряный, но прям конкретно зажмотили зелень, где мята? При 6,5р/700мл – это уверенные 8 кокобаев, на 2,50р дешевле, чем у оппонентов по бизнесу. Национальные напитки в банках по 3р.

Корейская морковка за 3р, как морковка. Я так и не понял, зачем её купил. Импульсивный заказ.

Два жирных нема с капустным гарниром стоят 5р, вполне терпимо. Пёс его знает, но я никогда не котировал эти обжаренные во фритюре роллы со свиным фаршем и овощами.

Босао – это тонко нарезанная жареная телятина, только на сковородке за 8р, а не на тарелке с гарниром из капусты с жирной картошкой. Флэшбэк, как будто я снова молодой попал на рынок, вот та же скворчащая сковородка с нежной телятиной и тремя видами овощей. Что тут скажешь топчик, как всегда вкусно!

Из-за очередей дольше всего готовили – Гой том, а потом его забыли принести, хотя обещали. Это такой ролл, начинённый зеленью, отварной курой, пару грамм креветок и рисовая лапша. Заворачивают в рисовую бумагу. По всем характеристикам приближены к ПП&ЗОЖ. За 2 штуки всего 6р. Подают с маринованными в рисовом уксусе чесноком и морковкой. Мокнете туда – и потом ммм. Мой топ на 9 кокобаев.

Фудхантер Иисус

Фудхантер Мальчик

Хотите волшебной пыли? На Комаровском рынке эта же еда дешевле на 50 копеек, при том что аренда абсолютно разная. Как они умудряются зарабатывать, только вьетнамским Богам известно.

Тезисами и по делу: в отличие от вьетнамского кафе «Сен Ханой» и белорусского по российской франшизе «Фо Бо», у этих ещё и славянская кухня. Да, дёшево, вкусно, но после трапезы сушит, как старого верблюда в Сахаре. Слишком много глутамата, но это традиции. А кто мы без своих традиций?

Оценка корнера «Nha Trang»: 8 кокобаев