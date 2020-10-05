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Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Невероятно, но факт, короли рыночного стритфуда решили захватить фудкорт торгового центра в Заводском районе. Вот только наваривают свой фо бо по 6,50р они под пёстрой вывеской «Nha Trang», это такой курортный город на юге Вьетнама. Но старого охотника не проведёшь, я угадаю «Сайгон» по меню и корзинке самого дешёвого хлеба.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Как и любой человек, я могу ошибаться, но белорусский хлеб, дешманский кетчуп и майонез в бутылках подают только в одном виде Сайгонов – рыночном. А ещё только у них подают скворчащие сковородки Гасао, Мысао и Босан из телятины. У меня была целая серия про них, если погуглите Сайгон Кокобай. В общем и целом, это именно этот формат вьетнамской еды – дёшево, сытно и с глутаматом.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

В «МОМО» наплевательски относятся к нашему здоровью во времена лютующего Коронавируса, нигде на фудкорте не видел дезинфицирующих средств! Ладушки, пускай этим Санэпидемстанция занимается. То был выходной день, если в Маке очереди нет конца и края, то у вьетнамцев наплывами. Но подождать пришлось, как и у всех – самообслуживание. Если заказ большой, то его можно легко потерять, не выкидывайте чек!

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

ЕДА

На кассе вполне неплохо изъясняются на русском. Только оплатил 35р, тут же на открытой части кухни вьетнамская тётечка налила в большую миску мой фо бо размером М за 6,50р из бооольшой кастрюли. На гарнир два кусочка хлеба, ароматный чесночный уксус и какой-то острый соус, 100% не Шрирача.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Предупреждаю, красный соус в баночке настолько острый, что если добавить его полностью в суп, то будет гореть не только рот, если вы понимаете, о чём я. Острота на мои 8 из 10. Температура комфортная, бульон насыщенный, слегка пряный, но прям конкретно зажмотили зелень, где мята? При 6,5р/700мл – это уверенные 8 кокобаев, на 2,50р дешевле, чем у оппонентов по бизнесу. Национальные напитки в банках по 3р.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Корейская морковка за 3р, как морковка. Я так и не понял, зачем её купил. Импульсивный заказ.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Два жирных нема с капустным гарниром стоят 5р, вполне терпимо. Пёс его знает, но я никогда не котировал эти обжаренные во фритюре роллы со свиным фаршем и овощами.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Босао – это тонко нарезанная жареная телятина, только на сковородке за 8р, а не на тарелке с гарниром из капусты с жирной картошкой. Флэшбэк, как будто я снова молодой попал на рынок, вот та же скворчащая сковородка с нежной телятиной и тремя видами овощей. Что тут скажешь топчик, как всегда вкусно!

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Из-за очередей дольше всего готовили – Гой том, а потом его забыли принести, хотя обещали. Это такой ролл, начинённый зеленью, отварной курой, пару грамм креветок и рисовая лапша. Заворачивают в рисовую бумагу. По всем характеристикам приближены к ПП&ЗОЖ. За 2 штуки всего 6р. Подают с маринованными в рисовом уксусе чесноком и морковкой. Мокнете туда – и потом ммм. Мой топ на 9 кокобаев.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Фудхантер Иисус
Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам
Фудхантер Мальчик

Хотите волшебной пыли? На Комаровском рынке эта же еда дешевле на 50 копеек, при том что аренда абсолютно разная. Как они умудряются зарабатывать, только вьетнамским Богам известно.

Самый дешёвый Фо Бо из «Сайгона» со Ждановичей теперь в ТЦ «Момо» поближе к заводчанам

Тезисами и по делу: в отличие от вьетнамского кафе «Сен Ханой» и белорусского по российской франшизе «Фо Бо», у этих ещё и славянская кухня. Да, дёшево, вкусно, но после трапезы сушит, как старого верблюда в Сахаре. Слишком много глутамата, но это традиции. А кто мы без своих традиций?

Оценка корнера «Nha Trang»: 8 кокобаев

Адрес: г. Минск, пр. Партизанский, 150А

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 10:00 – 22:00

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19 Комментарий
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Dipsy
Dipsy
1 час назад

Кушал тут вчера, людей просто очень много, негде сесть, людей очень много…

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Voprosik
Voprosik
40 минут назад
Ответить на  Dipsy

Все из Шабанов прутся в Мак)

0
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Pig
Pig
1 час назад
Ответить на  Dipsy

Тоже бесит большое скопление людей!

0
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Gerda
Gerda
1 час назад

Стоит ли переться из Уручья ради этого ФОБо ?

2
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Voprosik
Voprosik
40 минут назад
Ответить на  Gerda

Думаю что лучше сидите у себя дома!

0
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Dipsy
Dipsy
1 час назад
Ответить на  Gerda

Очень вкусный суп, но переться не стоит

0
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Роман
Роман
1 час назад
Ответить на  Gerda

так же как и ради Сайгона. В основном это 10-15летние воспоминания, а не качество еды.

2
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Pig
Pig
1 час назад
Ответить на  Роман

Тоже помню, только тогда цены были намного ниже, чем сейчас.

0
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Dipsy
Dipsy
1 час назад
Ответить на  Роман

Все так, помню эти блюда, который первый раз я попробовал на Ждановичах. Ностальгия…

2
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Roo
Roo
1 час назад
Ответить на  Gerda

У вас всё то же самое есть на стройрынке, даже дешевле, скорее всего. Но помещение там, конечно, максимально затрапезного вида

1
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Pig
Pig
1 час назад
Ответить на  Roo

Сайгон – это прямо как знак качества!

1
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Dipsy
Dipsy
1 час назад
Ответить на  Roo

Да, кстати там тоже есть Сайгон, только не такой цивильный как в МОМО, но тоже ничего. Кушал там всегда когда учился рядом и не разу плохо не было.

1
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Артемон
Артемон
1 час назад

Шикарная статья, спасибо. Люблю тачку, выезжаю!

2
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Pig
Pig
1 час назад
Ответить на  Артемон

пойдет!

0
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Dipsy
Dipsy
1 час назад
Ответить на  Артемон

Статья прикольная!

0
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Алла
Алла
1 час назад

Жданики привет)

1
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Voprosik
Voprosik
41 минут назад

Конкуренту Макдональдсу никогда в жизни не составит!

0
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Pig
Pig
1 час назад

Порции реально большие, и цена на Вьетнамку в принципе хорошая, но сам фудкорт ниочем, куча людей, антисептиков нет, расстояния между столов не соблюдаются. Жесть короче

0
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Voprosik
Voprosik
39 минут назад
Ответить на  Pig

Да, тожк заметил что администрация торгового центра просто положила свой болт на безопасность посетителей. Больше туда ни ногой!

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