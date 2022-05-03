Съездили на тест пельменей из «Лепим Сами», и другие приключения Кокобая в Дзержинске

Выехали на тест по совету «Саши и вино», традиционная рубрика «Советуют читатели», как это было с кировскими смаженками и смиловичскими чебуреками. После прочтения советов других Саша на эмоциях решил поделиться наводкой на пельменную «Лепим Сами» в Дзержинске. И на следующий день мы мчим в сторону небольшого города в 46 километрах от столицы. На запрос Гугла где поесть, пельменная выбилась на 11-ом месте, где первое у ресторана «Теремъ».

Повторюсь, но я обожаю маленькие города! По сравнению с Минском они более настоящие, спокойные, никто никуда не спешит, время замедляется. Найду время и поселюсь в любом маленьком городе на неделю, например, в душевном Пинске, куда мы тоже ездили на обзор.

Почти все заведения, которые нам порекомендовали, находятся в центре. Главная задача – пельмени, а остальные по мере выживания. Как что, будет повод вернуться на рестораны.

1. Кафе «Лепим Сами»

Снаружи пельменная выглядит как среднестатистическое кафе, внутри же типичный кафетерий времён СССР – риск максимальный. Кроме пельменей готовят пиццу, драники, борщи и остальные изыски домашней кухни. На выбор четыре вида пельменей от 1,60 до 3,80byn.

УВАГА! Следующих шесть фото не для слабонервных, лучше быстро пролистайте. Где сходил!

Сразу предупредили, если заказывать в разные тарелки, то будет долго, ведь у них на всю кухню одна кастрюля. Подумал, что шутят, только никто не смеётся. Окей, варим всё вместе!

ТЕСТ

За две пиалки (3 порции) разноцветных пельменей со сметаной с карты сняли 7,30byn, вполне демократично. Обрезанные края в форме пятигранника говорят о том, что работают старой пресс-формой, поэтому «лепим сами» звучит громко. Сами, это когда своими ручками, а не вот так.

Сморщенные, как попка младенца, непонятно, что с чем, т.к. варили в одной кастрюле, а после просто вывалили по тарелкам. Пельмени переварили, на вилке разваливаются, из-за размера относятся к категории гномики. Фарш уверенный, минимум лука и специй, из всей порции в двух пельмешах были хрящи, терпеть не могу их! Как еда за скромные деньги – на 7 кокобаев!

2. Бургерная «Тейсти»

Небольшое помещение с открытой кухней, за столом дети заполняют дневник, по телевизору крутят олдовых «Тома и Джерри». Бургеры от 3,40 до 13,30byn, выбрал Континенталь за 6,30byn.

Готовность из-под ножа – 10 минут! Булка, как в панини – плотная и хрустящая, котлета, надеюсь, говяжья – тонкая, не сочная. Яичница до застывания желтка, столовая ложка соуса типа кетчунез, где-то местами хрустит бекон. Однако вкусно, за эти деньги на 7 кокобаев точно!

3. Окно «Гарцующий Пони»

Столь необычное название для кафе в уездном городе. Если помните, схожим именем обладал трактир в деревне Бри фантастической вселенной «Властелина Колец» Джона Толкина.

Здешнее кафе – это летняя терраса с окном выдачи. Найти кофейню в Дзержинске оказалось проблематично, поэтому пришлось испить здесь. Капучино, сказали, быстро будет, а Флэт уайт придётся подождать, интересно бы узнать почему, ведь это просто двойная закладка.

Судя по бешеной пенке, кофе скорей всего из автомата, пить не представляется возможным.

Шаурма средняя стоит 9byn, вроде грибная. Скручена неуверенно, на гриле не прожарена, курица вареной текстуры нарезана кубиками, явно не с вертела, хотя я переспросил, откуда птица будет. Повторюсь ещё раз, в Минске не везде умеют шаурму, а в областях и подавно. Как ролл, вполне имеет место быть, но шаурмой называться не может. На грани 6 кокобаев максимум!

Тезисами и по делу: так и не нашёл, ради какой еды стоит сгонять в Дзержинск. Если есть годные наводки, пишите в комментариях, только развёрнуто!

Оценка пельменей «Лепим Сами»: 7 кокобаев