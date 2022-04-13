Как на вкус знаменитые на весь район смиловичские чебуреки

После нашего большого обзора на все чебуречные Минска читатели удивились, почему же мы не доехали до знаменитого кафе в Смиловичах. Очередной вызов принят, и вот ранним утром мы не спеша выехали на Могилёвскую трассу, захватив по пути горячий капучино. Обожаю путешествовать по маленьким городам в поисках аутентичной уличной еды, как это было с топовыми кировскими смаженками и сосисочными барановичскими лодочками.

Плюс-минус сорок минут по хорошей трассе, и мы проезжаем указательный знак Смиловичи. Кафе найти не составит труда, оно находится на центральной площади в неприметном здании.

АТМОСФЕРА

Примерно так и представлял олдскульную чебуречную! Старая тяжёлая дверь, на входе из колотого кафеля выложен хлебосольный натюрморт, добро пожаловать и столовая. Дальше зал с классическим полом из битого камня. Что-то среднее между рюмочной и магазином времён СССР. Мужчины с самого утра принимают допинг, в помещении пахнет жареными чебуреками.

ЧЕБУРЕК

Попали на свежак, горяченькие, только из масляной ванны. На выбор чебурек с мясом за 1,60byn и пирожок с повидлом за 0,65byn. В Минске дешевле 2byn чебуреков не существует в природе.

Чебурек выглядит подозрительно, такой коричневый, хорошо впитавший масло. Собственно, на вкус, как и на фото, жирненький. Внутри одним целым фарш, хорошо замешанный со специями. Первый укус, и маслянистый мясной сок потёк на кроссовки. Называю такие находки — местная достопримечательность. Удобно захватить пару по пути на дачу или устроить гастротур.

Чебурек обычный, обошлось без изжоги, но луковая отрыжка преследовала меня до Минска.

Пирожок с повидлом — как те, что продают с тележек на Комаровском рынке. Ностальгия.

Обязательно захватите с собой влажные салфетки, всё дорогу до «Короны» в Соколе руки пахли жирным мясом, жаренным в масле. После выпить горячий чай, чтобы смыть остатки жира.

Тезисами и по делу: смиловичские традиционные чебуреки — топ за свои деньги, предлагаю поддержать их рублём. Ведь кто мы без своих традиций и истории!

Оценка чебуреков «Чебуречная»: 7 кокобаев