Как на вкус знаменитые на весь район смиловичские чебуреки

После нашего большого обзора на все чебуречные Минска читатели удивились, почему же мы не доехали до знаменитого кафе в Смиловичах. Очередной вызов принят, и вот ранним утром мы не спеша выехали на Могилёвскую трассу, захватив по пути горячий капучино. Обожаю путешествовать по маленьким городам в поисках аутентичной уличной еды, как это было с топовыми кировскими смаженками и сосисочными барановичскими лодочками.
Плюс-минус сорок минут по хорошей трассе, и мы проезжаем указательный знак Смиловичи. Кафе найти не составит труда, оно находится на центральной площади в неприметном здании.
АТМОСФЕРА
Примерно так и представлял олдскульную чебуречную! Старая тяжёлая дверь, на входе из колотого кафеля выложен хлебосольный натюрморт, добро пожаловать и столовая. Дальше зал с классическим полом из битого камня. Что-то среднее между рюмочной и магазином времён СССР. Мужчины с самого утра принимают допинг, в помещении пахнет жареными чебуреками.
ЧЕБУРЕК
Попали на свежак, горяченькие, только из масляной ванны. На выбор чебурек с мясом за 1,60byn и пирожок с повидлом за 0,65byn. В Минске дешевле 2byn чебуреков не существует в природе.
Чебурек выглядит подозрительно, такой коричневый, хорошо впитавший масло. Собственно, на вкус, как и на фото, жирненький. Внутри одним целым фарш, хорошо замешанный со специями. Первый укус, и маслянистый мясной сок потёк на кроссовки. Называю такие находки — местная достопримечательность. Удобно захватить пару по пути на дачу или устроить гастротур.
Чебурек обычный, обошлось без изжоги, но луковая отрыжка преследовала меня до Минска.
Пирожок с повидлом — как те, что продают с тележек на Комаровском рынке. Ностальгия.
Обязательно захватите с собой влажные салфетки, всё дорогу до «Короны» в Соколе руки пахли жирным мясом, жаренным в масле. После выпить горячий чай, чтобы смыть остатки жира.
Тезисами и по делу: смиловичские традиционные чебуреки — топ за свои деньги, предлагаю поддержать их рублём. Ведь кто мы без своих традиций и истории!
Оценка чебуреков «Чебуречная»: 7 кокобаев
Адрес: г.п. Смиловичи, ул. Дзержинского, 1
Телефон: +375(17) 145-33-48
Время работы: 08:00 — 19:00
Добрый день, я сам из Смилович, впервые слышу, что к нам нужно ехать по Держинской трассе))) А по поводу чебуреков, они уже не те. Раньше они были 10 из 10, а теперь на 7 максимум.
Фу, бля. Больше сказать нечего
Трасса Могилевская а не Дзержинская)