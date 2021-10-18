Туда и обратно на тест лучших заведений Пинска по советам наших читателей

Задал вопрос в Инсте, и мой директ тут же наполнился рекомендациями. Выбрал те, что упоминались чаще, следующим шагом прогнал через фильтр самые интересные на мой взгляд. На первом месте было кафе «Бона Сфорца», в прошлом году тестил у них барсуком, достойно. Время обеда, Пинск встречает хорошей погодой и малоэтажной застройкой в центре. Красиво, именно в таких городах хочется встретить старость.

Из Минска через Лунинец мы ехали на каршеринге, о целесообразности я рассказывал в нашем Телеграм-канале.

Меня крепко заинтересовал аутентичный стрит-фуд, который пришёл к ним с Бреста, если не ошибаюсь. Затем паб типа нашего «Клевера», бургерная и пёсокафе. На дорожку — кофейня со сладким названием.

Окно «Пицца Итальяна» | ул. Коржа, 12

Фишка — ролотто, как шаурма, только пицца. Наблюдается небольшая очередь, всё готовят навынос, а стоя можно поесть на типа летке. За большую и маленькую отдал 10р, через десять минут выдали пакет.

В тонкую хрустящую лепёшку закрутили ветчину и овощи под соусом. Чтобы передать вкус, представьте, что вы скрутили в шаурму любую пиццу из «Пицца Лисицца», только тесто, как в «Темпо». Сытно, вкусно, быстро, тру уличная еда. Не понимаю, почему в Минске до этого не додумались. Напоминает Додстер, только не жирно.

Свежие овощи в эластичной лепёшке, добротно промазанной соусом, похожим на «1000 островов». Бомба! Не кладут сыр, и это правильно, тогда у ролотто более естественный вкус, рекомендую добавить острый перчик.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

Бургерная «МуМо» | ул. Ленина, 2-4

Небольшое кафе находится в начале пешеходной улицы. Явно историко-культурное здание, высокие потолки, натяжной глянцевый потолок чёрного цвета, на полу шахматная плитка, бррр. Атмосфера полу-хипстерской закусочной. Берём самый дешёвый, самый свиной бургер, и с тревогой, стейк Миньон. Цены ниже столичных.

Мумо с говяжьей котлетой за 10р. Под пышной булкой, напоминающей о «Блэк Стар», сочная, но тонкая мясная котлета, сыр, лук, бекон, овощи и густо соуса. Даже для Минска это весьма хороший уровень сборки бургера.

Бургер за 13р с рваной свининой и двумя видами сыра. Из-за большого количества хрюшки он тут же развалился, по характеристикам, как и первый, только жирнее. Мясо суховато, как будто разогрели. На любителя.

Смело к тесту классический бургер с говяжьей котлетой. Булка воздушная, но при этом держит форму. Молодцы!

Стейк за 27р попросил прожарить до Медиум Рэ, готовили минут 20, не меньше. Домашняя подача на доске двумя кусками, с кукурузой гриль и тёплым перечным жу в чашке. Красивая корочка, мясо чутка передержали, но всё равно получилось сочным. Вырезка легко режется зазубренным ножом, практически без жилок. Годнота!

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

Паб «Уинстон Черчилль» | ул. Ленина, 32

Середина пешеходной улицы, цокольный этаж, в английском пабе не курят. Одобряю такое решение, кому невмоготу надышаться смолами, выйдет на улицу. Напоминает наш «Клевер Паб », только всё дешевле.

ОФФТОП: бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю приписывают множество изречений. Собрал свои любимые: «Мои вкусы крайне просты. Мне нужно только лучшее», «Не будь искусства кулинарии, жестокость реальности была бы невыносима», «Все, что необходимо для жизни: горячая ванна, холодное шампанское, свежий горошек и старый коньяк». «Чтобы оставаться в форме, необходим покой, хорошая еда и, самое главное, никакого спорта»! Сказал, как отрезал, ни дать, ни взять, хоть на цитаты пили.

Фирменный коктейль за 10р на виски — местная вариация на Мартини Эспрессо. Попадание в баланс, креплёный, мягко кофейный, трубочки тут неуместны. Честные цены на еду, как для питейного паба. На вкус хз.

ОЦЕНКА: 7 кокобаев

Кофейня «Зефир» | пл. Ленина, 7/1

Оказалось отдельной постройкой во дворах. Уютно, особенно на террасе загородного дома под последними лучами осеннего солнца. Внимание! Два больших капучино, два овсяных печенья — всего 12,20р, вменяемо.

К капучино вопросов нет, сварен по всем канонам. Персонал милейшие котики, захотелось вернуться.

ОЦЕНКА: 8 кокобаев

Пёсокафе «Дог Хат» | ул. Ленина, 55

Куда со своим псом не пускают, т.к. это не дог-френдли кофейня, а по большой части, частный приют для наших братьев меньших. Их тут лечат, выхаживают, содержат, и по возможности, пристраивают в добрые руки. Если хотите их поддержать: +375(44) 726-08-88. Важна любая помощь, корм, лекарства, всё, что пригодится пёселю.

ВЫВОД: по заведениям весьма прилично, как для Пинска, но так далеко до уровня Минска. Это нормальное явление для маленьких городов. С наводкой читатели не подвели, вам же советую к посещению. А мы едем дальше, куда после кировских смаженок податься? Ради чего стоит съездить в ваш город?