Есть ли смысл ехать в Кировск за знаменитыми на всю Беларусь смаженками по 1,50р

Не грубые смажни, а именно смаженки, про которые кто-то кому-то докладывал, что очередь за ними, как в столичный «Макдональдс ». Вот и шикарный повод подтвердить или опровергнуть недавний миф. Кафе «Смаженка» находится в Кировске, около 140 километров от Минска. На минуточку, в Гугле рейтинг 4,6 при 1646 отзывах, у сосисочных лодочек в Барановичах такой же рейтинг при 248 отзывах.

Население Кировска около 8200 человек, Гугл предложил всего 2 заведения, два! Странно, что нет шаурмы, возможно, мы плохо искали. Смаженку нашли без проблем, очередей не видно, но парковка вся забита. В старом Рэнджике на 6 регионе семейная пара уплетает те самые смаженки. По глазам вижу — вкусно.

А вот и очередь! За дверями около восьми человек стоят перед кассой, за нами тут же заходят ещё люди. Конечно, далеко до паломничества в Мак, но людей справедливо много, как человеческий конвейер. В помещении простенько, есть, где присесть, замечено детское кресло, молодцы.

Логотип похож на то, что студия Лебедева рисует на коленке на 1500 долларов. Чрезмерно аутентично.

Вот как чувствовал, что попытаются запретить фотографировать, но вопрос закрыт был быстро, по-доброму. Напомню всем: фотографировать в общественных местах — не запрещено, а значит разрешено, поэтому везде и сняли дебильные наклейки с перечеркнутым фотоаппаратом. Сохраните иллюстрацию себе в телефон.

МЕНЮ

Испытал шок. Оказывается, что смаженка-то не одна, а около десяти видов. Основа — дрожжевое тесто, а дальше фарш куриный, свиной, с карликовыми креветками, вот вегетарианская с лисичками под майонезом.

Заказываю шесть разных штук, вышло 10,01р. Они уже пожаренные лежат себе на противне. Осталось выбрать, есть, как есть, или разогреть в бездушной микроволновке. Заказал прогрев до состояния жизни.

Цены на грани смеха, самая дешёвая с курицей — 1,50р, самая богатая — с ветчиной и помидорами за 1,68р.

Смаженка по-кировски похожа на беляш наружу. Пышнейшее дрожжевое тесто, пропитанное маслом, а сверху в ямочке умеренно начинки, обязательно под дешёвым сыром и луком с майонезом. Реально топ за свои деньги, а после всю дорогу руки пахнут домашними пирожками. Такое сочетание продуктов невкусным не бывает.

Жирнейший жир! Честно, большой разницы в начинке не заметил, советую тестить классику с курицей или с ветчиной. Навынос дают в целлофановом пакете «Родны кут», взял пару штук для домашних.

Тезисами и по делу: типичный локал фуд — местное достояние, как лодочки в Барановичах, о которых я писал ещё в 2017г. Стоит ли ехать? Однозначно, да! В моём счастливом детстве смажни были чуть больше и с дешёвой колбасой, ностальгию не словил, но было вкусно. Вам удачной охоты, а я пойду влеплю им 5 звёзд в Гугле!

Оценка смаженок «Смаженка»: 8 кокобаев