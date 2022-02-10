Задача выжить! Что стоит знать, если собрались отдыхать на социалистическом острове Куба

Вечером в среду после обеда, не спеша потягивая Негрони Сбальято с мыслями, что пора расширять границы сознания, друг мне внезапно предложил затестить Кубу. Это знак! Поэтому тут же согласился на всё, перевёл деньги за тур с перелётами и заказал Куба Либре. Куба стоит по-разному, зависит, как правило, от номера в отеле, нам достался Люкс в пятизвездочном на последнем этаже с видом на океан. Слетать можно и от 1700$ на двоих, всё включено.

Виза не нужна, вылет через неделю, а как говорила моя бабуля: «Нищему собраться — только подпоясаться». Дружище Артур, как старый путешественник и владелец туристического агенства «EcoTravel», сразу дал напутственные советы, что с собой брать в дорогу, кроме него=)

Но! Для въезда на Кубу на границе нужно заполнить миграционную карточку, иметь обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности из расчета 50 долларов в сутки на человека (простая выписка по карте). Бронь гостиницы не обязательна, а перед вылетом домой в отеле сделать ПЦР-тест за 34 доллара, только для белорусов. Собственно такие правила.

БЕРУ С СОБОЙ

1. Параллельная валюта Кубы — Куки (Кубинское конвертируемое песо) уже не в ходу. Брать евро или доллары, чтобы там менять на чёрном рынке по 80 — 100 песо за 1 Евро/Доллар. Официальный курс — 26 песо, но это нужно быть совсем отсаженным. Зажал в кулачке Евро.

2. На Кубе жесточайший продовольственный кризис из-за санкций США, в магазинах, как в СССР. Поэтому на подарки персоналу отеля в аэропорту купили много шоколадок, чтобы повысить лояльность — это реально улучшает сервис. Зачем-то 30 пачек сушёного жёлтого полосатика. Ох, как же вкусно он заходил под местное пиво, к слову, в жару вполне питьевой лагер.

3. Термокружка, чтобы на пляже пить коктейли из неё, а не из многоразовых пластиковых стаканов. Воспользовался ей ровно два раза, пили, как все, ни разу не болел животик.

4. Пару банок антисептика и влажные салфетки. Руки мойте перед каждым приёмом пищи, или кубинское правило номер один — в любой непонятной ситуации пей ром.

5. Аптечку со всем от живота, жара и порезов — самое необходимое на любой случай.

6. Готовьтесь к джетлагу, разница в часовом поясе — 8 часов. У нас утро, у них уже солнце заходит.

ПОЛЕТЕЛИ

Итак, получил отрицательный ПЦР, зарегился в «Путешествуй без Ковид». Вылет в Москву из Минска в 21:30, там 2 часа бесплатно в бизнес-лаунж, спасибо Альфа-Банк и Visa. И ещё 13 часов на «Роял Флай» до Варадеро. Сидеть не работать, главное взять с собой винишко по 0,33.

На борту выдавали наборы бенто два раза, омлет, булочки, салаты, лазанью, в целом, едабельно. Есть особо и не хотелось. В дьютике закупились шампанским, т.к. с ним на Кубе напряжёнка.

ОТЕЛЬ

Приземлились в солнечном Варадеро, телефон показывает 26 градусов, лёгкий ветерок и яркое солнце. Старый автобус — Вип-трансфер от отеля, через полчаса мы в «Iberostar Selection Bella Vista Varadero». Всё включено, номер Люкс на 10-ом этаже, а на 11-ом отдельный ресторан с шеф тейблом, баром и террасой, который входит в стоимость. Иберостар на 7 кокобаев, вполне.

Здоровенный номер 80 квадратов, гостевая, гардероб, балкон, два туалета, душ, джакузи посередине спальни, мини-холодильник и два кондиционера. Шампунь, всё от загара и зубную пасту берите с собой. В номере, как и в отеле, местами что-то потрескалось, отвалилось, состарилось. Пять звёзд Кубы радикально отличаются от тех же в Стамбуле.

ИНТЕРНЕТ: вай-фай раздают на территории отеля и до пляжа, на ресепшене нужно продлевать каждые 8 часов. Мне его вполне хватало, экранное время снизилось на 35%. У них всего один оператор, местную симку можно купить в городе, примерно 100 песо за 1 гигабайт интернета.

ЧЕМ КОРМЯТ

Куба не про вкусную еду, в отеле готовят базово. Распространена креольская кухня, главные ингредиенты которой — свинина, курица и какой-то корень приготовленные разными способами. На завтрак яйца в любом исполнении, кроме Бенедикт, рыба и креветки на планче, ужасно жарят стейки. Из коктейлей Мохито, Дайкири, Куба Либре. По еде на 6 кокобаев, чувствую я заелся.

Пляж — шикарен, белоснежный песок, как кварцевый, проваливается между пальцами ног. Тёплый, а по утрам прохладный Атлантический океан волнами накатывает на берег. Топовый топ!

По пляжному отдыху не хуже Багам и Доминиканы, только в разы дешевле, но и сервис хуже. А если сообразить вплавь 140 километров, и ты уже топлес загораешь на Майами-бич.

КУБА ЭТО

Варадеро не есть Куба, а закрытая для местных зона, туристическая для нас, сравни с Jurassic Park. Про удивительную по архитектуре Гавану, магазины, где купить сигары, заведения и ночную жизнь расскажу в следующем обзоре. Слишком много за один раз. Чистейшие пляжи и десятки видов рома — это всё, что нужно знать про Кубу. Проблемы с питьевой водой, старайтесь пить из бутылок, а лучше чистый ром вприкуску с ананасом или папайей. Кокосы на пляже по 1 доллару, а 1 доллар — 80 песо. Кубинцы весёлые, но загадочные, очень любят доллары, даже канадские.

Чая нет вообще, берите с собой. По утрам лучше всего бодрит сладкий кофе по-испански с ромом.

В руке 200 евро, и это мне дали крупными, а не купюрами по 20 песо. За 7 дней чуть потратил 500 евро с учётом ресторанов, Гаваны, постоянно такси в одну сторону за 10$ и сувениров домой. У отеля туристов ждут раритетные автомобили 70-х годов, была одна 1928 года в кабриолете.

Общественный транспорт считай не развит, местные обычно ездят автостопом. Кубинцы хоть и бедные, но уровень преступности всё равно очень низкий. Опять же, расхаживать подшофе глубокой ночью в бедных городских кварталах, освещая дорогу айфоном, все-таки не стоит.

Куба прямо в сердечко, вот только лангусты на гриле вам надоедят уже на третий день. Ром бодрит по утрам, не прижимая голову к подушке. Отчаянно рекомендую для пляжного отдыха!

Этот ром нужно везти домой, на человека до 3 бутылок, если не ошибаюсь. Продаётся в продуктовом «Панамерикана» в Варадеро. Легендарио — 7,48 евро, Чёрные Слёзы — 8 евро.