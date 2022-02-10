Задача выжить! Что стоит знать, если собрались отдыхать на социалистическом острове Куба

Вечером в среду после обеда, не спеша потягивая Негрони Сбальято с мыслями, что пора расширять границы сознания, друг мне внезапно предложил затестить Кубу. Это знак! Поэтому тут же согласился на всё, перевёл деньги за тур с перелётами и заказал Куба Либре. Куба стоит по-разному, зависит, как правило, от номера в отеле, нам достался Люкс в пятизвездочном на последнем этаже с видом на океан. Слетать можно и от 1700$ на двоих, всё включено.
Виза не нужна, вылет через неделю, а как говорила моя бабуля: «Нищему собраться — только подпоясаться». Дружище Артур, как старый путешественник и владелец туристического агенства «EcoTravel», сразу дал напутственные советы, что с собой брать в дорогу, кроме него=)
Но! Для въезда на Кубу на границе нужно заполнить миграционную карточку, иметь обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности из расчета 50 долларов в сутки на человека (простая выписка по карте). Бронь гостиницы не обязательна, а перед вылетом домой в отеле сделать ПЦР-тест за 34 доллара, только для белорусов. Собственно такие правила.
БЕРУ С СОБОЙ
1. Параллельная валюта Кубы — Куки (Кубинское конвертируемое песо) уже не в ходу. Брать евро или доллары, чтобы там менять на чёрном рынке по 80 — 100 песо за 1 Евро/Доллар. Официальный курс — 26 песо, но это нужно быть совсем отсаженным. Зажал в кулачке Евро.
2. На Кубе жесточайший продовольственный кризис из-за санкций США, в магазинах, как в СССР. Поэтому на подарки персоналу отеля в аэропорту купили много шоколадок, чтобы повысить лояльность — это реально улучшает сервис. Зачем-то 30 пачек сушёного жёлтого полосатика. Ох, как же вкусно он заходил под местное пиво, к слову, в жару вполне питьевой лагер.
3. Термокружка, чтобы на пляже пить коктейли из неё, а не из многоразовых пластиковых стаканов. Воспользовался ей ровно два раза, пили, как все, ни разу не болел животик.
4. Пару банок антисептика и влажные салфетки. Руки мойте перед каждым приёмом пищи, или кубинское правило номер один — в любой непонятной ситуации пей ром.
5. Аптечку со всем от живота, жара и порезов — самое необходимое на любой случай.
6. Готовьтесь к джетлагу, разница в часовом поясе — 8 часов. У нас утро, у них уже солнце заходит.
ПОЛЕТЕЛИ
Итак, получил отрицательный ПЦР, зарегился в «Путешествуй без Ковид». Вылет в Москву из Минска в 21:30, там 2 часа бесплатно в бизнес-лаунж, спасибо Альфа-Банк и Visa. И ещё 13 часов на «Роял Флай» до Варадеро. Сидеть не работать, главное взять с собой винишко по 0,33.
На борту выдавали наборы бенто два раза, омлет, булочки, салаты, лазанью, в целом, едабельно. Есть особо и не хотелось. В дьютике закупились шампанским, т.к. с ним на Кубе напряжёнка.
ОТЕЛЬ
Приземлились в солнечном Варадеро, телефон показывает 26 градусов, лёгкий ветерок и яркое солнце. Старый автобус — Вип-трансфер от отеля, через полчаса мы в «Iberostar Selection Bella Vista Varadero». Всё включено, номер Люкс на 10-ом этаже, а на 11-ом отдельный ресторан с шеф тейблом, баром и террасой, который входит в стоимость. Иберостар на 7 кокобаев, вполне.
Здоровенный номер 80 квадратов, гостевая, гардероб, балкон, два туалета, душ, джакузи посередине спальни, мини-холодильник и два кондиционера. Шампунь, всё от загара и зубную пасту берите с собой. В номере, как и в отеле, местами что-то потрескалось, отвалилось, состарилось. Пять звёзд Кубы радикально отличаются от тех же в Стамбуле.
ИНТЕРНЕТ: вай-фай раздают на территории отеля и до пляжа, на ресепшене нужно продлевать каждые 8 часов. Мне его вполне хватало, экранное время снизилось на 35%. У них всего один оператор, местную симку можно купить в городе, примерно 100 песо за 1 гигабайт интернета.
ЧЕМ КОРМЯТ
Куба не про вкусную еду, в отеле готовят базово. Распространена креольская кухня, главные ингредиенты которой — свинина, курица и какой-то корень приготовленные разными способами. На завтрак яйца в любом исполнении, кроме Бенедикт, рыба и креветки на планче, ужасно жарят стейки. Из коктейлей Мохито, Дайкири, Куба Либре. По еде на 6 кокобаев, чувствую я заелся.
Пляж — шикарен, белоснежный песок, как кварцевый, проваливается между пальцами ног. Тёплый, а по утрам прохладный Атлантический океан волнами накатывает на берег. Топовый топ!
По пляжному отдыху не хуже Багам и Доминиканы, только в разы дешевле, но и сервис хуже. А если сообразить вплавь 140 километров, и ты уже топлес загораешь на Майами-бич.
КУБА ЭТО
Варадеро не есть Куба, а закрытая для местных зона, туристическая для нас, сравни с Jurassic Park. Про удивительную по архитектуре Гавану, магазины, где купить сигары, заведения и ночную жизнь расскажу в следующем обзоре. Слишком много за один раз. Чистейшие пляжи и десятки видов рома — это всё, что нужно знать про Кубу. Проблемы с питьевой водой, старайтесь пить из бутылок, а лучше чистый ром вприкуску с ананасом или папайей. Кокосы на пляже по 1 доллару, а 1 доллар — 80 песо. Кубинцы весёлые, но загадочные, очень любят доллары, даже канадские.
Чая нет вообще, берите с собой. По утрам лучше всего бодрит сладкий кофе по-испански с ромом.
В руке 200 евро, и это мне дали крупными, а не купюрами по 20 песо. За 7 дней чуть потратил 500 евро с учётом ресторанов, Гаваны, постоянно такси в одну сторону за 10$ и сувениров домой. У отеля туристов ждут раритетные автомобили 70-х годов, была одна 1928 года в кабриолете.
Общественный транспорт считай не развит, местные обычно ездят автостопом. Кубинцы хоть и бедные, но уровень преступности всё равно очень низкий. Опять же, расхаживать подшофе глубокой ночью в бедных городских кварталах, освещая дорогу айфоном, все-таки не стоит.
Куба прямо в сердечко, вот только лангусты на гриле вам надоедят уже на третий день. Ром бодрит по утрам, не прижимая голову к подушке. Отчаянно рекомендую для пляжного отдыха!
Этот ром нужно везти домой, на человека до 3 бутылок, если не ошибаюсь. Продаётся в продуктовом «Панамерикана» в Варадеро. Легендарио — 7,48 евро, Чёрные Слёзы — 8 евро.
На Кубе нечего делать, только пить ром и все…
Колоритно конечно, но местами дико. Спасибо за интересную статью!
И люди очень добрые и колоритные
Куба — это состояние души. Она или заходит на 100% или разочарование. Для меня обшарпанная Гавана, была прекрасна. Я смотрела на облупленную штукатурку и думала, ну это же так и надо… так и задумано))) очень колоритная и кинематографичная. Жду возвоащения.
Оно все то круто) Как просто умудриться найти людей что бы 1 евро так поменять по 80 пессо, когда официальный курс 26)
На каждом углу, только торгуйтесь
Самый лучший отдых, был на Кубе, да старая мебель, питание немного однообразное, но океан, это любовь с первого взгляда. Мечтаем вернуться
Ну не самый лучший, а еще и лететь из Минска 13 часов(
Тоже собираюсь вернуться, только ради пляжей)
Молодец что потратил время и деньги и выдал нам такой крутой контент. Требую обзор по Турции!
молодчага, старается!
Ммм! Класс, уже захотел туда)))
круто съездили! Сколько в итоге отдали за весть тур на человека?
Он же написал что не смог 500€ потратить за 7 дней. А тур можно купить Астаной отель за 1700$