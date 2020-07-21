Проверяем на себе, сколько стоит отдохнуть в Стамбуле обычному белорусу

Туда и обратно в Турцию без справок о борьбе с Ковидом, виз и прочих обременений. Билеты на самолёт из Минска и номера в отеле бронируем за две недели, а дальше дело техники – собрать пару маек, пару шорт, удобную обувь для путешествия пешком, носки, бельё, зубную щётку, знание английского – приветствуется, но и через Гугл переводчик удобно.
На часах 7:10, мы в аэропорту Минска. Белавиа готова отправить туда и вернуть обратно за 1000р с человека, и это ни хрена не дёшево, но выбора нет. На Aviasales.by чутка дешевле. С собой в кулачке зажал американские доллары. Будьте бдительны, чтобы не попасть на процент комиссии при обмене в Турции. Практически все заведения принимают карты, но не везде работает бесконтактная оплата.
Если у вас случайно завалялась банковская карта типа Платинум, Инфинити или Блэк, то по ней бесплатно пропустят в бизнес-лаунж аэропорта. На шведском столе вареные яйца, рулеты из колбасы с сыром, сомнительные запеканки и антистресс – коньяк. Угнетающее зрелище для современной страны, даже не хочу сравнивать с Европой. Товарищи, ну пора что-то менять, так дальше жить нельзя!
На паспортном контроле из-за маски с собакой меня приняли за фаната Кокобая. Не стал спорить.
Сразу после взлёта стюардессы Белавиа предлагают лёгкие закуски – большие риски. Как ни странно, их сэндвич с курицей в авторском соусе тартар между белых булок весьма и весьма неплох. Помните, чем ближе к дате вылета, тем дороже выйдут билеты. До Стамбула всего три часа.
Крупнейший аэропорт Стамбула на 6 взлётно-посадочных полос сейчас по сюжетам фильмов про зомби апокалипсис: людей практически нет, родной речи не слышно. Т.к. коронавирус они ещё не победили, на улице и в общественных местах приходится носить душную маску. Теоретически, если в городе поймают без намордника – штраф 150 евро в плечи. На практике полиция относится с пониманием, просто просят надеть. Начинаем разыскивать местную Сим-карту. Сразу говорю, интернет для туристов жутко дорогой и сэкономить не получится. Покупаем самую дешевую, а это 215 лир/31$ за 10 Гигабайт.
ТАКСИ
Цены на извоз, как и у нас на Комфорте. До отеля примерно 30 километров, туда довезли за 170 лир/25$, обратно – 130 лир/19$. Смотрите, чтобы таксисты включали счетчик. Заказывали в любом месте от борта, в среднем мы отдавали по 30 лир/4$ за передвижение по городу с учётом посадки – 5 лир.
ЖИЛЬЁ
Только ради теста забукали без предоплат пятизвёздочный «Swissotel» с рейтингом 9,1 на берегу Босфора. Самый дешевый угловой одноместный номер на 5 этаже с большой кроватью и выходом к открытому бассейну стоил 636$ за 4 дня. Это типа лакшери отель, поэтому такое ценообразование. На крыше расположен модный лаунж-бар «16 ROOF», где за столик депозит – 900$. О нём я много чего интересного расскажу, но в следующем обзоре. Переночевать в Стамбуле можно дешевле без проблем.
У меня просторный номер с рабочим местом, мягким сексодромом, умным кандиком, капсульной кофеваркой, бесплатным вай-фаем, через зеркальные двери выход к бассейну, можно голеньким ходить. Но лучше брать номер с видом на дикую природу. С другой стороны, а какая разница, ведь там только ночуешь и принимаешь послеобеденный сон, нет времени в окна залипать на здешние красоты.
ЕДА
После заселения мы решили обследовать близлежащий район. В поисках пищи свернули в сомнительное кафе, по интерьеру напоминавшее Бистро де Люкс. В турецких типа ресторанах нездоровая мода впаривать закуски, приносить хлеб и воду без спроса, а потом включать в стоимость с умным видом «Ой, а кто это сделал?» Первый блин лахмаджуном и минус 513 лир/75$ на троих, обязательно спланируйте походы по заведениям заранее. Советую заказать тур по местному стрит-фуду, но об этом позже.
Не знаю в чём секрет турецких поваров, но любое мясо и выпечка у них получается божественно!
С 18:00 у нас запланирована двухчасовая экскурсия по Босфору на частной яхте. Поэтому мы прыгнули в такси и устремились в порт. С носа палубы открываются живописные виды Стамбула. Наш гид во все стороны показывает пальцами, банды чаек парят над водяной гладью, а вдалеке семейным косяком проплыли дельфины. По пути выносят всякие фрукты-сухофрукты и гостеприимный турецкий чай. Экскурсия на 9 из 10, и это лучшее вложение 50 евро с человека – берите смело, не пожалеете.
По советам читателей отужинали в модной домашней столовой «Baruthane Pilavcisi». Через 5 минут еда на столе. Вполне съедобно, но второй раз не вернулся бы. Трушный айран подают в каждом кафе, а вот с алкоголем немного сложнее, ведь страна мусульманская. Курить разрешено на всех летках.
Попал в ловушку для туристов. Капучино из кнопочной кофеварки в лобби-баре обошелся мне в 10$.
Подведу итог: сгонять в Стамбул однозначно стоит, только бронируйте билеты на самолёт заранее, чтобы максимально сэкономить, цены у них адекватные. А в следующей статье расскажу про уличных кисок, стрит-фуд и что лучше: стейки от посыпателя солью Nusr-Et или таз кебабов от Burak.
человек, оставляющий 650 баксов за отель, 75 баксов за кабак, меняющий валюту в а\п, и бездумно покупающий симку за 35$ – странно при этом читать про возмущение ценой 1000р за белавию.
Hahahah, as a turkish person, you guys are ripped off so badly. Why don’t you google at least the place before you go. Also you paid so much for a simple sim card. Even prepaid ones 5 gb costs 5 dolar maximum. Even down below someone mentions wifi router, that’s even another rip off. Please google the taxi fares, places before you go. Otherwise like every country they will fk the turist. P.s 50 euro per person for simple boat? hahaha go take a ferry it goes same directions.
Мне даже стало обидно за любимый Стамбул…
“Белавиа готова отправить туда и вернуть обратно за 1000р с человека, и это ни хрена не дёшево, но выбора нет.”
в смысле выбора нет? Turkish Airlines летают за 300$
Все закуски, подаваемые перед основным блюдом, всегда бесплатные. Возможно, вы все-таки что-то заказали.
Очень кэпский отзыв) такое ощущение, что первый раз заграницу вылетили: описывать и фоткать стандартный хавчик белавиа, стандартный номер, который пр виду не тянет на 5-ку. Не тот контент, который ожидаешь получить в 2020, когда стандартные маршруты давно всеми изучены.
Наикрутейшая статья, спасибо!