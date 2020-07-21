Проверяем на себе, сколько стоит отдохнуть в Стамбуле обычному белорусу

Туда и обратно в Турцию без справок о борьбе с Ковидом, виз и прочих обременений. Билеты на самолёт из Минска и номера в отеле бронируем за две недели, а дальше дело техники – собрать пару маек, пару шорт, удобную обувь для путешествия пешком, носки, бельё, зубную щётку, знание английского – приветствуется, но и через Гугл переводчик удобно.

На часах 7:10, мы в аэропорту Минска. Белавиа готова отправить туда и вернуть обратно за 1000р с человека, и это ни хрена не дёшево, но выбора нет. На Aviasales.by чутка дешевле. С собой в кулачке зажал американские доллары. Будьте бдительны, чтобы не попасть на процент комиссии при обмене в Турции. Практически все заведения принимают карты, но не везде работает бесконтактная оплата.

Если у вас случайно завалялась банковская карта типа Платинум, Инфинити или Блэк, то по ней бесплатно пропустят в бизнес-лаунж аэропорта. На шведском столе вареные яйца, рулеты из колбасы с сыром, сомнительные запеканки и антистресс – коньяк. Угнетающее зрелище для современной страны, даже не хочу сравнивать с Европой. Товарищи, ну пора что-то менять, так дальше жить нельзя!

На паспортном контроле из-за маски с собакой меня приняли за фаната Кокобая. Не стал спорить.

Сразу после взлёта стюардессы Белавиа предлагают лёгкие закуски – большие риски. Как ни странно, их сэндвич с курицей в авторском соусе тартар между белых булок весьма и весьма неплох. Помните, чем ближе к дате вылета, тем дороже выйдут билеты. До Стамбула всего три часа.

Крупнейший аэропорт Стамбула на 6 взлётно-посадочных полос сейчас по сюжетам фильмов про зомби апокалипсис: людей практически нет, родной речи не слышно. Т.к. коронавирус они ещё не победили, на улице и в общественных местах приходится носить душную маску. Теоретически, если в городе поймают без намордника – штраф 150 евро в плечи. На практике полиция относится с пониманием, просто просят надеть. Начинаем разыскивать местную Сим-карту. Сразу говорю, интернет для туристов жутко дорогой и сэкономить не получится. Покупаем самую дешевую, а это 215 лир/31$ за 10 Гигабайт.

ТАКСИ

Цены на извоз, как и у нас на Комфорте. До отеля примерно 30 километров, туда довезли за 170 лир/25$, обратно – 130 лир/19$. Смотрите, чтобы таксисты включали счетчик. Заказывали в любом месте от борта, в среднем мы отдавали по 30 лир/4$ за передвижение по городу с учётом посадки – 5 лир.

ЖИЛЬЁ

Только ради теста забукали без предоплат пятизвёздочный «Swissotel» с рейтингом 9,1 на берегу Босфора. Самый дешевый угловой одноместный номер на 5 этаже с большой кроватью и выходом к открытому бассейну стоил 636$ за 4 дня. Это типа лакшери отель, поэтому такое ценообразование. На крыше расположен модный лаунж-бар «16 ROOF», где за столик депозит – 900$. О нём я много чего интересного расскажу, но в следующем обзоре. Переночевать в Стамбуле можно дешевле без проблем.

У меня просторный номер с рабочим местом, мягким сексодромом, умным кандиком, капсульной кофеваркой, бесплатным вай-фаем, через зеркальные двери выход к бассейну, можно голеньким ходить. Но лучше брать номер с видом на дикую природу. С другой стороны, а какая разница, ведь там только ночуешь и принимаешь послеобеденный сон, нет времени в окна залипать на здешние красоты.

ЕДА

После заселения мы решили обследовать близлежащий район. В поисках пищи свернули в сомнительное кафе, по интерьеру напоминавшее Бистро де Люкс. В турецких типа ресторанах нездоровая мода впаривать закуски, приносить хлеб и воду без спроса, а потом включать в стоимость с умным видом «Ой, а кто это сделал?» Первый блин лахмаджуном и минус 513 лир/75$ на троих, обязательно спланируйте походы по заведениям заранее. Советую заказать тур по местному стрит-фуду, но об этом позже.

Не знаю в чём секрет турецких поваров, но любое мясо и выпечка у них получается божественно!

С 18:00 у нас запланирована двухчасовая экскурсия по Босфору на частной яхте. Поэтому мы прыгнули в такси и устремились в порт. С носа палубы открываются живописные виды Стамбула. Наш гид во все стороны показывает пальцами, банды чаек парят над водяной гладью, а вдалеке семейным косяком проплыли дельфины. По пути выносят всякие фрукты-сухофрукты и гостеприимный турецкий чай. Экскурсия на 9 из 10, и это лучшее вложение 50 евро с человека – берите смело, не пожалеете.

По советам читателей отужинали в модной домашней столовой «Baruthane Pilavcisi». Через 5 минут еда на столе. Вполне съедобно, но второй раз не вернулся бы. Трушный айран подают в каждом кафе, а вот с алкоголем немного сложнее, ведь страна мусульманская. Курить разрешено на всех летках.

Попал в ловушку для туристов. Капучино из кнопочной кофеварки в лобби-баре обошелся мне в 10$.

Подведу итог: сгонять в Стамбул однозначно стоит, только бронируйте билеты на самолёт заранее, чтобы максимально сэкономить, цены у них адекватные. А в следующей статье расскажу про уличных кисок, стрит-фуд и что лучше: стейки от посыпателя солью Nusr-Et или таз кебабов от Burak.