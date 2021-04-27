Показываю локации, где душевно погулять на природе за бесплатно и до 70 километров от Минска

Бесплатно до выхода этой статьи, а дальше, надеюсь, не включат барыг. Раньше и в «Сябрах» пускали погулять на охраняемой природе, потом появился платный вход за 15р, но его недавно обнулили. Понимаю, погода не шибко тёплая, только это не повод сидеть дома у батарей. Сейчас я покажу пару вариантов, куда можно выбраться с семьёй или друзьями, чтобы подышать чистым воздухом.
Удалённость от Минска до 70 километров, чуть дальше, чем за Молодечненскими бургерами. Найти локации можно при помощи Яндекс.Навигатор: вбиваем название и жмём Поехали. Под бесплатно, т.е. даром, я понимаю прогулку по территории, за всё остальное придётся раскошелиться. Пойдёмте, покажу.
«РАТОМКА» | 20 км
А точнее угодья Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. На территорию вход свободный, можно погладить лошадей, а после на них покататься. Естественно, уже за деньги, что-то около 35р получается за конную прогулку. Лично я предпочёл спокойную прогулку.
«КОНИ-ПОНИ»| 46 км
Зоопарк с сытыми животными, которые слегка устали от людей. Самые дружелюбные – ламы, но они могут плюнуть. Я предупредил. Во времена Коронавируса комплекс не работает, но на животных посмотреть можно.
По крайней мере, нас никто не гнал. Посмотрели козликов, аккуратно погладили ламу и поехали дальше. Стоило сказать брату «аккуратно с ними», как одна из них в него плюнула с расстояния метра. Хэдшот!
«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» | 11 км
Целый комплекс глубоко в лесу с номерами и прочими прелестями загородного отдыха. Много разных развлечений, из бесплатного только прогулка по лесным тропам. А фишка – самый большой верёвочный парк в Беларуси. Чтобы полазить, придётся заплатить около 20р, всё зависит от дня недели. Подробнее можно почитать у них на сайте. Полазьте, там всё понятно. Оч круто, но до «Березинской Дубравы» не дотягивает.
В гостиницу можно заселиться за 80р в двухместный номер. Судя по фото, номера уровня гос. отелей.
После прогулки можно отобедать в местом кафе. Готовят вкусно, готовят долго. Цены более-менее терпимые. Из меню завтраков самодельные пельмени – 10р. За такое количество мяса моя бабуля-сибирячка их бы на колени в угол поставила. Рюмка хреновухи – 3р, тартар из говядины – 16р, сборная солянка – 8р, крем-суп, где уже не понять, какие грибы, – 12р. Я бы оценил в рамках леса на 8 кокобаев.
«НАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА» | 40 км
Уголок нетронутой природы. Именно тут снимали часть, а может и весь российский сериал «Топи». Дикая природа, шум листвы и только ветер пытается развивать волосы на моей лысине. Изумительно.
ВАЖНО! Голосом «Беларусьфильм» после того, как они в суд хотели на нас настучать. Въезд – запрещён, но можно погулять по лесу рядом. Вроде, ничего незаконного в этом нет, главное, не нарушать режим площадки, не жарить шашлыки, не бухать и убирать за собой мусор. Культура начинается с нас, а не где-то с Европы.
«НАЛИБОКСКАЯ ПУЩА» | 70 км
Удивительный заповедник необъятных размеров, с эко-тропами, на территории больше тысячи кормушек для диких животных, поэтому будьте аккуратны. Есть велодорожки, необитаемые деревни и заброшенные здания, в которые я не советую заходить из соображений безопасности. Мало ли обрушится.
Зимой мы не без измены выезжали путешествовать по пуще на Нивах. Летом должно быть не так опасно, главное, соблюдать правила техники безопасности: не думай, что ты крутой и не бросай сцепление.
СЯБРЫ | 5 км
Загородный комплекс, где раньше был платный вход. Сейчас уверяют, что такого больше не повторится. Облагороженная природа, детская площадка, озеро, заселённое рыбой, и качели. Можно погулять, а потом сходить в кафе на суп в хлебе за 16р. Да, я сам охренел! Отмечу, одно из лучших мест с открытым джакузи. Можете почитать обзор. За 3 часа в будние с понедельника по четверг, где всё включено, – 85р с человека.
Неподалеку расположен их крупнейший стрелковый комплекс «Тир». В наличие 24 вида гладкоствольного и нарезного оружия: боевые пистолеты, автоматы АК 74, винтовки, ружья и пулеметы.
Ближе к сезону жарки мяса на огне я составлю список загородных беседок. А если у вас есть проверенные места для отдыха, расскажите в комментариях, как туда попасть. Удачной охоты на природе!
Шикарнейшая статья братка! Прочитал с большим удовольствием!
Мне тоже очень зашла, надеюсь будут дополнять новыми и интересными местами
Станьково – отличное место, есть где погулять и что посмотреть на целый день, плюс аренда домов и беседок и ресторан там неплохой )
Как можно в закладки сохранить???
Ублюдочное платные места.Отрекламировал за бабки…Любой человек сходу назовет с пяток более интересных мест,что в Минске,что за городом…..Сам там гуляй и кафешных морозот выгуливай,не забыв взяв капуч на соевом молоке…Среди Вашего окружения это модно
Приехала осенью в «Кони-Пони» прогуляться с двумя детьми, оставили машину на въезде и шли смотреть на животных, хозяин как раз выезжал на микроавтобусе навстречу и в грубой форме сказал уезжать, указав на табличку «Карантин»- я ее к слову видела, но думала она распространяется на кафе и проживание, а никак не прогулку по улице между клеток((
Как можно записаться на конную прогулку в Ратомке?
Где можно снять эти джипы?
Pereval.by – тут есть все контакты)