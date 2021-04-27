Показываю локации, где душевно погулять на природе за бесплатно и до 70 километров от Минска

Бесплатно до выхода этой статьи, а дальше, надеюсь, не включат барыг. Раньше и в «Сябрах» пускали погулять на охраняемой природе, потом появился платный вход за 15р, но его недавно обнулили. Понимаю, погода не шибко тёплая, только это не повод сидеть дома у батарей. Сейчас я покажу пару вариантов, куда можно выбраться с семьёй или друзьями, чтобы подышать чистым воздухом.

Удалённость от Минска до 70 километров, чуть дальше, чем за Молодечненскими бургерами. Найти локации можно при помощи Яндекс.Навигатор: вбиваем название и жмём Поехали. Под бесплатно, т.е. даром, я понимаю прогулку по территории, за всё остальное придётся раскошелиться. Пойдёмте, покажу.

«РАТОМКА» | 20 км

А точнее угодья Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. На территорию вход свободный, можно погладить лошадей, а после на них покататься. Естественно, уже за деньги, что-то около 35р получается за конную прогулку. Лично я предпочёл спокойную прогулку.

«КОНИ-ПОНИ»| 46 км

Зоопарк с сытыми животными, которые слегка устали от людей. Самые дружелюбные – ламы, но они могут плюнуть. Я предупредил. Во времена Коронавируса комплекс не работает, но на животных посмотреть можно.

По крайней мере, нас никто не гнал. Посмотрели козликов, аккуратно погладили ламу и поехали дальше. Стоило сказать брату «аккуратно с ними», как одна из них в него плюнула с расстояния метра. Хэдшот!

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» | 11 км

Целый комплекс глубоко в лесу с номерами и прочими прелестями загородного отдыха. Много разных развлечений, из бесплатного только прогулка по лесным тропам. А фишка – самый большой верёвочный парк в Беларуси. Чтобы полазить, придётся заплатить около 20р, всё зависит от дня недели. Подробнее можно почитать у них на сайте. Полазьте, там всё понятно. Оч круто, но до «Березинской Дубравы» не дотягивает.

В гостиницу можно заселиться за 80р в двухместный номер. Судя по фото, номера уровня гос. отелей.

После прогулки можно отобедать в местом кафе. Готовят вкусно, готовят долго. Цены более-менее терпимые. Из меню завтраков самодельные пельмени – 10р. За такое количество мяса моя бабуля-сибирячка их бы на колени в угол поставила. Рюмка хреновухи – 3р, тартар из говядины – 16р, сборная солянка – 8р, крем-суп, где уже не понять, какие грибы, – 12р. Я бы оценил в рамках леса на 8 кокобаев.

«НАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА» | 40 км

Уголок нетронутой природы. Именно тут снимали часть, а может и весь российский сериал «Топи». Дикая природа, шум листвы и только ветер пытается развивать волосы на моей лысине. Изумительно.

ВАЖНО! Голосом «Беларусьфильм» после того, как они в суд хотели на нас настучать. Въезд – запрещён, но можно погулять по лесу рядом. Вроде, ничего незаконного в этом нет, главное, не нарушать режим площадки, не жарить шашлыки, не бухать и убирать за собой мусор. Культура начинается с нас, а не где-то с Европы.

«НАЛИБОКСКАЯ ПУЩА» | 70 км

Удивительный заповедник необъятных размеров, с эко-тропами, на территории больше тысячи кормушек для диких животных, поэтому будьте аккуратны. Есть велодорожки, необитаемые деревни и заброшенные здания, в которые я не советую заходить из соображений безопасности. Мало ли обрушится.

Зимой мы не без измены выезжали путешествовать по пуще на Нивах. Летом должно быть не так опасно, главное, соблюдать правила техники безопасности: не думай, что ты крутой и не бросай сцепление.

СЯБРЫ | 5 км

Загородный комплекс, где раньше был платный вход. Сейчас уверяют, что такого больше не повторится. Облагороженная природа, детская площадка, озеро, заселённое рыбой, и качели. Можно погулять, а потом сходить в кафе на суп в хлебе за 16р. Да, я сам охренел! Отмечу, одно из лучших мест с открытым джакузи. Можете почитать обзор. За 3 часа в будние с понедельника по четверг, где всё включено, – 85р с человека.

Неподалеку расположен их крупнейший стрелковый комплекс «Тир». В наличие 24 вида гладкоствольного и нарезного оружия: боевые пистолеты, автоматы АК 74, винтовки, ружья и пулеметы.

Ближе к сезону жарки мяса на огне я составлю список загородных беседок. А если у вас есть проверенные места для отдыха, расскажите в комментариях, как туда попасть. Удачной охоты на природе!