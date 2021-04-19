Как отдыхают сотрудники «Газпрома». Заселился на тест эксклюзивного комплекса «Березинская Дубрава»

Очередная наводка от читателя, которую мне захотелось протестить на себе. Открыл сайт комплекса и молча охерел от цен за проживание. Забронили два номера, собрали одну сумку на троих и отравились за какие-то 140 километров от Минска проверять информацию, насколько в «Березинской Дубраве», построенной деньгами «Газпрома», офигенно, душевно и вкусно кормят.

Краеведческая рубрика «Гостевой Кокобай» продолжается. Если пропустили, то обязательно почитайте обзор Мирского и Несвижского замка, жилого парк-музея «Сула» и лучшего СПА в Минске за 40р в день.

Буквально полтора часа по разбитой дороге – и мы на месте. Только вдумайтесь, 260 гектаров земли в Березинском заповеднике. Сплошной лес, непроходимые болота, и только маленькая дорожка, выложенная красным кирпичом, ведёт нас, словно Девочку Элли и её верного пёсика Тотошку, в неизвестном направлении.

Комплекс построен «Газпромом» для своих, но всегда готов к приёму гостей за раз не более 40 человек. На территории есть вертолётная площадка. Относится к категории премиум видов отдыха, где не терпят суету. После сторис одна крупная айти компания уже решила, где проведёт летний тимбилдинг.

НОМЕРА

Я два раза пересматривал цены в надежде, что мне показалось. Но нет, в Гостевом комплексе Стандарт на сутки стоит 370р, а Супериор – 465р. Пришлось брать, т.к. остальные были кем-то забронированы.

За эти деньжищи в номере есть абсолютно всё. А ещё включена Аквадискотека, бильярд, катание на катере летом, караоке и завтрак. Номер – топчик: высокие потолки, очень много места, особенно в ванной. Можно распахнуть панорамные окна и голышом любоваться природой, вдыхая дикий воздух свободы.

Перед обедом решили прогулять. И скажу я вам, это просто кайф, как будто живёшь в диком лесу, но со всеми удобствами. Крики диких птиц, вдалеке пробегают косули, а за окном бурно течёт Березина.

По рельефу видно, что землю сюда довозили самосвалами и, чтобы сохранить вековые деревья, их аккуратно окружили колодцами. Повсюду болота, поэтому не стоит напиваться настоек и выбегать на природу.

Обед мы заказали заранее. У входа в ресторан нас встречают пять видов настоек на пущанке (брестский самогон) под плато из домашних мясных деликатесов за 8р. По еде – хорошо, как для отдыха на природе за 140 километров от цивилизации. Суп крем-чайдер с мориками – 5,50, жареные рёбра – 12р, наш ответ Американцам из драников – 6р. Грех жаловаться. Для малых есть детское меню с кашками и макарошками.

После обеда на 19:00 была заказана Аквадискотека, в состав которой входят: робот массажист, тренажёрный зал, три бани, мелкий бассейн и джакузи с двумя режимами, где, собственно, я и остался. Супруга брата час нахваливала местного массажиста, склонен ей верить. Мы тут плескаемся одни, от этого ещё лучше.

СЕРВИС. Считаю это их фишкой: непоказушная доброта, внимание к гостям. Готовность по одной просьбе закоптить только выловленного леща или накрыть поляну где угодно, хоть в беседке на берегу реки.

УЖИН

На ужин растопили камин и подали в белоснежной тарелке форель за 22р в сливочно-апельсиновом соусе, наваристый белорусский борщ – 7р с чесночными булочками и медали из свиньи. Праздничное шампанское без вопросов разрешили принести своё, ведь здесь люди отдыхают, а не напрягаются. Ставлю падабайку!

По совету молодого ресторатора Юрия затестил Piper-Heidsieck. Это вино из Франции, как неотъемлемый атрибут всех мероприятий киноиндустрии, таких как вручение премий Оскар или кинофестиваль в Каннах. Любимое шампанское Мерлин Монро. Цена на полке до 160р, за эти шекели строго на праздники.

После ужина пели мы в караоке с другой парой гостей. Запивая яблочный штрудель ледяным Фрешенетом за 26р, захваченным из Минска. Точно было весело до трёх ночи. Шумоизоляция в лаунж-зоне у них шикарная.

ЗАВТРАК

Проснулся в 10 дня абсолютно отдохнувшим. Открыл пошире окно, оно как дверь на улицу. Прилёг на пол, отжался три подхода по 16 раз на кулачках, быстро в душ и на завтрак, который входит в стоимость.

Ох, яйца Бенедикт у них – это хрустящий тост, сверху обжаренный бекон, руккола и одно яйцо с попаданием в пашот. Про голландский соус на желтках, наверное, не знают. На стол поставили графин апельсинного фреша, капучино и нежнейшие творожные улитки с маком. Ребёнку – кашу, брату – омлет и блинчики со сливочным кремом с персиками. Я почему раньше вредный был? Потому что у меня доброго утра не было.

ЦЕНА: на троих с массажем декольте за 26р вышло 1100р за сутки проживания. Кирдык семейному бюджету.

Тезисами и по делу: нет слов – одни эмоции! Если бы не лютая цена за проживание, хотя там всё включено, то это был бы просто подарок. Не дурак, понимаю, что это эксклюзивный комплекс, поэтому цены как фильтр. Оставим царский отдых на дикой природе айтишникам, а мы охотимся дальше.

Оценка «Березинская Дубрава»: 8 кокобаев